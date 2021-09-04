Весьма неплохо проявляет себя Бакаев в центре атаки, пытается создать что-то у ворот... '69 Весьма неплохо проявляет себя Бакаев в центре атаки, пытается создать что-то у ворот Кипра, но пока безрезультатно.

А тем временем Далер Кузяев выходит вместо Александра Головина. '67 А тем временем Далер Кузяев выходит вместо Александра Головина.

Продолжается игра, все в порядке с Самошниковым, может он продолжить. '67 Продолжается игра, все в порядке с Самошниковым, может он продолжить.

А наши врачи тем временем рядом с Самошниковым, лежит он на газоне после болезненного... '65 А наши врачи тем временем рядом с Самошниковым, лежит он на газоне после болезненного столкновения.

И у России замена. Вместо Алексея Миранчука выходит Зелимхан Бакаев. '64 И у России замена. Вместо Алексея Миранчука выходит Зелимхан Бакаев.

Двойная замена у Кипра: уходят Панайоту и Питтас, на поле появляются Ционис и Авраам. '62 Двойная замена у Кипра: уходят Панайоту и Питтас, на поле появляются Ционис и Авраам.

Как сейчас обидно! Четыре в два убегали российские футболисты в атаку, но Жемалетдинов... '61 Как сейчас обидно! Четыре в два убегали российские футболисты в атаку, но Жемалетдинов запутался в своих ногах, не сумел пропустить мяч на Головина.

Желтую карточку получает Смолов за срыв атаки. Хватал он соперника за футболку. '59 Желтую карточку получает Смолов за срыв атаки. Хватал он соперника за футболку.

Справляется с быстрой атакой Кипра Россия, уверенно играют футболисты в обороне. '57 Справляется с быстрой атакой Кипра Россия, уверенно играют футболисты в обороне.

ГОООООООООООЛ! '55 ГОООООООООООЛ! Рифат Жемалетдинов спустя десять минут после выхода на замену забивает мяч! С передачи Смолова, который отлично справляется с подыгрышем. Отличная связка!

С выносами хорошо справляется Россия. '54 С выносами хорошо справляется Россия.

Мяч держится у России, но привести к действительно опасным моментам пока не удается. '52 Мяч держится у России, но привести к действительно опасным моментам пока не удается.

Пока равное начало второго тайма, хоть и чуть больше контролирует мяч сборная России. '50 Пока равное начало второго тайма, хоть и чуть больше контролирует мяч сборная России.

По центру открывался Жемалетдинов, но слишком сильная передача получилась у Головина. '48 По центру открывался Жемалетдинов, но слишком сильная передача получилась у Головина.

А в перерыве Валерий Карпин сделал одну замену — Денис Черышев ушел, а вместо него вышел... '46 А в перерыве Валерий Карпин сделал одну замену — Денис Черышев ушел, а вместо него вышел Рифат Жемалетдинов.

Второй тайм стартовал! Поехали! '46 Второй тайм стартовал! Поехали!

Звучит свисток на перерыв! Перерыв Звучит свисток на перерыв! Ну что же, завершен первый тайм матча между сборными России и Кипра, впереди подопечные Валерия Карпина со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Александр Ерохин.

А вот и первая желтая карточка в матче. Капитану сборной Кипра Артиматосу она показана... '45+1 А вот и первая желтая карточка в матче. Капитану сборной Кипра Артиматосу она показана за грубую игру против Головина.

Аккуратно обороняется сборная России. И главный арбитр добавляет к первому тайму две минуты. '45 Аккуратно обороняется сборная России. И главный арбитр добавляет к первому тайму две минуты.

С правой ноги бьет Черышев, не пользуясь возможностью обработать мяч. Немного поторопился... '44 С правой ноги бьет Черышев, не пользуясь возможностью обработать мяч. Немного поторопился — мяч летит выше ворот.

Самошников сегодня очень хорош, конечно, с этим сложно спорить. Мяч у России держится. '43 Самошников сегодня очень хорош, конечно, с этим сложно спорить. Мяч у России держится.

«Просыпается» сборная России! И снова весьма опасная атака могла бы быть, Смолов делает... '41 «Просыпается» сборная России! И снова весьма опасная атака могла бы быть, Смолов делает опасный прострел, но успевают его накрыть.

Шикарная атака от России! Головин разгоняет ее, отдает отличную передачу и выводит своих партнеров... '39 Шикарная атака от России! Головин разгоняет ее, отдает отличную передачу и выводит своих партнеров на убойную позицию — но ни Миранчук, и Черышев не смогли занести мяч в ворота.

Весьма разыгралась сборная Кипра, вынуждая российский футболистов отходить к своей штрафной и... '37 Весьма разыгралась сборная Кипра, вынуждая российский футболистов отходить к своей штрафной и обороняться.

И снова у нас длинная передача от ворот Кипра. Расслабился прессинг России в сравнении... '34 И снова у нас длинная передача от ворот Кипра. Расслабился прессинг России в сравнении с первыми минутами, конечно.

Пауза в матче для того, чтобы футболисты попили воды. '32 Пауза в матче для того, чтобы футболисты попили воды.

Вынуждают Самошникова отдать на Гильерме. Киприоты играют весьма дисциплинировано, располагаясь... '30 Вынуждают Самошникова отдать на Гильерме. Киприоты играют весьма дисциплинировано, располагаясь при наших атаках на своих позициях.

Какой ударище от Федора Смолова! Никто его не держал после отличной передачи от Миранчука, но сумел... '28 Какой ударище от Федора Смолова! Никто его не держал после отличной передачи от Миранчука, но сумел среагировать вратарь — мяч летит выше перекладины.

Из аута вводит мяч кипрский футболист, но в итоге подбор остается за сборной России... '26 Из аута вводит мяч кипрский футболист, но в итоге подбор остается за сборной России. Поэтому и не свистит арбитр, когда задевают ногу Головина.

После розыгрыша мяч запрыгал по головам, но подбор остался за Россией. Правда, остаться... '24 После розыгрыша мяч запрыгал по головам, но подбор остался за Россией. Правда, остаться на половине Кипра не удалось, Джикия сыгрался с Гильерме.

Дает бороться арбитр, с нарушением правил отбиваются россияне. Баринов не избегает борьбы, тем... '22 Дает бороться арбитр, с нарушением правил отбиваются россияне. Баринов не избегает борьбы, тем самым останавливая атаку соперника.

Позволила Россия Кипру немного прийти в себя, комбинируют киприоты весьма смело. Но и Головин... '20 Позволила Россия Кипру немного прийти в себя, комбинируют киприоты весьма смело. Но и Головин пытается создать позиционную атаку у ворот соперника, разыгрывая с соперниками.

Не очень удачная передача от Баринова по силе, но ни к чему страшному не приводит... '18 Не очень удачная передача от Баринова по силе, но ни к чему страшному не приводит. Приостановились россияне, теперь уже не так активно прессингуют.

Через Баринова играет Дивеев, уверенно держат у себя мяч россияне — перекатывают... '16 Через Баринова играет Дивеев, уверенно держат у себя мяч россияне — перекатывают, давая себе небольшую паузу.

Ни к чему не привел штрафной удар у киприотов, мяч улетает на трибуны. Весьма... '14 Ни к чему не привел штрафной удар у киприотов, мяч улетает на трибуны. Весьма уверенно следом Россия переходит на чужую половину поля — Самошников быстро доставляет мяч Черышеву.

Перехватывает Кипр мяч на своей половине поля, чуть перекатывает и отдает вперед, но там... '12 Перехватывает Кипр мяч на своей половине поля, чуть перекатывает и отдает вперед, но там российские футболисты мяч уверенно забирают.

Ну как сейчас не забивает Россия второй! Давит на киприотов у их ворот, не дает уйти... '10 Ну как сейчас не забивает Россия второй! Давит на киприотов у их ворот, не дает уйти в контратаку. Миранчук пяткой отдает на Караваева, тот простреливает вдоль ворот, но увы, замкнуть некому.

Атакует сборная России левым флангом. Черышев обыгрывается с мячом, обыгрывает защитников и... '8 Атакует сборная России левым флангом. Черышев обыгрывается с мячом, обыгрывает защитников и наносит удар по воротам, но в этот раз голкипер выручает.

ГООООООООООЛ! '6 ГООООООООООЛ! Первый же момент сборной России заканчивается голом! Александр Ерохин наносит отличный удар в дальний верхний угол после передачи Федора Смолова. С острого угла свой гол оформила Россия.

Борьбу на российской половине поля выигрывает Ерохин после того, как голкипер Кипра ввел мяч... '4 Борьбу на российской половине поля выигрывает Ерохин после того, как голкипер Кипра ввел мяч в игру от своих ворот.

Попытается Кипр уйти в контратаку, но накрывают кипрских футболистов российские. '2 Попытается Кипр уйти в контратаку, но накрывают кипрских футболистов российские.

Звучит стартовый свисток! Поехали! '1 Звучит стартовый свисток! Поехали!

А за пять минут до стартового свистка расскажем о турнирном положении команд... 18:55 А за пять минут до стартового свистка расскажем о турнирном положении команд. За четыре тура Россия набрала семь очков, идет на втором месте, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям. Кипр идет пятым, набрав четыре балла.

А вот таким составом сыграют наши соперники. 18:50 А вот таким составом сыграют наши соперники. Кипр: Неофитос — Панайотиу, Кателарис, Каро — Псалтис, Кастанос, Артиматас, Иоанну — Питтас, Папулис, Лоизу.

Из четырех последних очных встреч победы Россия не смогла добиться лишь единожды — тогда... 18:45 Из четырех последних очных встреч победы Россия не смогла добиться лишь единожды — тогда матч завершился вничью. А вот трижды российские футболисты добивались победы, причем два раза — с крупным счетом.

Сборная России на поединок выйдет следующим составом: 18:40 Сборная России на поединок выйдет следующим составом: Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Ал. Миранчук, Черышев, Смолов. Здесь нужно отметить, что капитаном команды будет Дмитрий Баринов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. 18:35 Матч начнется в 19.00 по московскому времени.