Сборная России наконец-то перехватила мяч и перешла в позиционное нападение. Ненадолго, впрочем.
Премьера Карпина: Россия принимает Хорватию. LIVE
ЧМ-2022. Отбор. УЕФА. Группа Н. 4-й тур. Россия — Хорватия. ОНЛАЙН
Игрок сборной России Марио Фернандес в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 годаВладимир Песня/РИА «Новости»
А хорваты продолжают владеть мячом на нашей половине поля. Пока без моментов.
Баннер болельщиков для Карпина.
Увидим сборную России на #ЧМ2022? pic.twitter.com/6AsiSxdtFC— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 1, 2021
Хорваты заперли россиян на их половине поля и постоянно навешивают с флангов. Пока спокойно команда Карпина обороняется.
Перишич на левом фланге прокидывает мяч мимо Фернандеса и падает. Но фола не было, как и касания мяча россиянином. От ворот.
На чужой половине поля очень активно прессингуют россияне.
Неплохая могла быть атака у России, но судьи фиксируют офсайд.
После подачи углового бьет Дивеев - не попадает в ворота.
Первый момент в матче! Миранчук отдал Захаряну к линии штрафной, тот чуть сместился к центру и мощно пробил в девятку — Ливакович парирует!
Довольно неплохая атака хорватов. Но сначала Фернандес заблокировал удар Перишича, далее подавал Соса, но его партнеры до мяча не добрались.
Кузяев пытался прорваться в штрафную с левого фланга, но подкат Брозовича был идеальным.
Баринов прерывает потенциально опасную передачу Влашича.
— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 1, 2021
Дивеев Влашич #ЧМ2022 pic.twitter.com/6XftsWefII
Прострел с фланга в штрафную Гилерме — вратарь спокойно забирает мяч в руки.
Головин зарабатывает штрафной, но ничего опасного.
Россия начинает матч агрессивно и активно прессингует.
Следует навес в штрафную на Ионова, но хорватские защитники опережают его и отправляют мяч на угловой.
Сборная России сегодня играет без номинальных нападающих, а хорваты — без Модрича. Центрафорварда сегодня по сути играет Миранчук, слева Захарян, справа Ионов.
Поехали!
Погнали! #РоссияХорватия pic.twitter.com/7geeEvQxYH— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021
Капитан сборной России сегодня Георгий Джикия.
Звучат гимны.
Футболисты сборной России по пляжному футболу, которые стали чемпионами мира, совершили круг почета с Кубком мира перед матчем большой сборной с Хорватией.
На предыгровой разминке травму получил защитник хорватов Йошко Гвардиол. Его в стартовом составе заменит защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар.
Полных «Лужников» сегодня не будет, но РФС сумел договориться с соответствующими органами о том, что на матче смогут присутствовать не три тысячи человек, а более 30 тысяч. Так что мощная поддержка российской команде обеспечена.
А по по этой ссылке можно прочитать самые интересные высказывания Валерия Карпина с вчерашней пресс-конференции. Их было немало.
Тактический анализ игры от «Газеты.Ru» можно прочитать по этой ссылке.
На данный момент, после трех туров, ситуация в отборочной группе такова:
1. Хорватия — 6, 2. Россия — 6, 3. Словакия — 5, 4. Кипр — 4, 5. Словения — 3, 6. Мальта — 1.
Сегодня также играют Словения со Словакией и Мальта с Кипром.
В последний раз Россия и Хорватии играли между собой в 2018 году, было в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда в драматичном матче дело дошло до серии пенальти, где Федор Смолов исполнил свою горе-паненку. Сегодня форвард остался в запасе.
Хорваты в итоге дошли до финала до турнира, где проиграли Франции. Вышла команда в плей-офф и на минувшем Евро. Команда Далича в 1/8 финала в дополнительное время уступила Испании.
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в стартовом составе сборной России. Футболист дебютирует за главную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. Рекордсменом среди всех игроков является вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, вышедший в стартовом составе в возрасте 18 лет и 20 дней.
Состав сборной Хорватии: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.
В стартовом составе выйдут сборной России выйдут: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.
Матч начнется в 21.45 мск.
В первом матче под руководством Валерия Карпина сборная России в рамках четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира в Катаре в «Лужниках» примет национальную команду Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.