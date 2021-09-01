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Премьера Карпина: Россия принимает Хорватию. LIVE

ЧМ-2022. Отбор. УЕФА. Группа Н. 4-й тур. Россия — Хорватия. ОНЛАЙН

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Игрок сборной России Марио Фернандес в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года

Игрок сборной России Марио Фернандес в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года

Владимир Песня/РИА «Новости»
В матче четвертого тура группы Н европейского отборочного цикла к чемпионату мира по футболу — 2022 сборная России принимает Хорватию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 4-й тур
1-й тайм
01 сентября 21:45
Россия
0 : 0
Хорватия
Стадион «Лужники», Москва
Главный судья: Рой Рейншрейбер (Израиль)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'26

Сборная России наконец-то перехватила мяч и перешла в позиционное нападение. Ненадолго, впрочем.

'24

А хорваты продолжают владеть мячом на нашей половине поля. Пока без моментов.

'22

Баннер болельщиков для Карпина.

'21

Хорваты заперли россиян на их половине поля и постоянно навешивают с флангов. Пока спокойно команда Карпина обороняется.

'19

Перишич на левом фланге прокидывает мяч мимо Фернандеса и падает. Но фола не было, как и касания мяча россиянином. От ворот.

'18

На чужой половине поля очень активно прессингуют россияне.

'17

Неплохая могла быть атака у России, но судьи фиксируют офсайд.

'16

После подачи углового бьет Дивеев - не попадает в ворота.

'15

Первый момент в матче! Миранчук отдал Захаряну к линии штрафной, тот чуть сместился к центру и мощно пробил в девятку — Ливакович парирует!

'13

Довольно неплохая атака хорватов. Но сначала Фернандес заблокировал удар Перишича, далее подавал Соса, но его партнеры до мяча не добрались.

'11

Кузяев пытался прорваться в штрафную с левого фланга, но подкат Брозовича был идеальным.

'10

Баринов прерывает потенциально опасную передачу Влашича.

'8

Прострел с фланга в штрафную Гилерме — вратарь спокойно забирает мяч в руки.

'6

Головин зарабатывает штрафной, но ничего опасного.

'5

Россия начинает матч агрессивно и активно прессингует.

'3

Следует навес в штрафную на Ионова, но хорватские защитники опережают его и отправляют мяч на угловой.

'2

Сборная России сегодня играет без номинальных нападающих, а хорваты — без Модрича. Центрафорварда сегодня по сути играет Миранчук, слева Захарян, справа Ионов.

'1

Поехали!

21:44

Капитан сборной России сегодня Георгий Джикия.

21:43

Звучат гимны.

21:41

Футболисты сборной России по пляжному футболу, которые стали чемпионами мира, совершили круг почета с Кубком мира перед матчем большой сборной с Хорватией.

21:40

На предыгровой разминке травму получил защитник хорватов Йошко Гвардиол. Его в стартовом составе заменит защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар.

21:38

Полных «Лужников» сегодня не будет, но РФС сумел договориться с соответствующими органами о том, что на матче смогут присутствовать не три тысячи человек, а более 30 тысяч. Так что мощная поддержка российской команде обеспечена.

21:35

А по по этой ссылке можно прочитать самые интересные высказывания Валерия Карпина с вчерашней пресс-конференции. Их было немало.

21:32

Тактический анализ игры от «Газеты.Ru» можно прочитать по этой ссылке.

21:30

На данный момент, после трех туров, ситуация в отборочной группе такова:

1. Хорватия — 6, 2. Россия — 6, 3. Словакия — 5, 4. Кипр — 4, 5. Словения — 3, 6. Мальта — 1.

Сегодня также играют Словения со Словакией и Мальта с Кипром.

21:28

В последний раз Россия и Хорватии играли между собой в 2018 году, было в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда в драматичном матче дело дошло до серии пенальти, где Федор Смолов исполнил свою горе-паненку. Сегодня форвард остался в запасе.

Хорваты в итоге дошли до финала до турнира, где проиграли Франции. Вышла команда в плей-офф и на минувшем Евро. Команда Далича в 1/8 финала в дополнительное время уступила Испании.

21:25

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в стартовом составе сборной России. Футболист дебютирует за главную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. Рекордсменом среди всех игроков является вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, вышедший в стартовом составе в возрасте 18 лет и 20 дней.

21:22

Состав сборной Хорватии: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.

21:20

В стартовом составе выйдут сборной России выйдут: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

21:16

Матч начнется в 21.45 мск.

21:15

В первом матче под руководством Валерия Карпина сборная России в рамках четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира в Катаре в «Лужниках» примет национальную команду Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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