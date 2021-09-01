Сборная России наконец-то перехватила мяч и перешла в позиционное нападение. Ненадолго... '26 Сборная России наконец-то перехватила мяч и перешла в позиционное нападение. Ненадолго, впрочем.

А хорваты продолжают владеть мячом на нашей половине поля. Пока без моментов. '24 А хорваты продолжают владеть мячом на нашей половине поля. Пока без моментов.

Баннер болельщиков для Карпина. '22 Баннер болельщиков для Карпина. Увидим сборную России на #ЧМ2022? pic.twitter.com/6AsiSxdtFC — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 1, 2021

Хорваты заперли россиян на их половине поля и постоянно навешивают с флангов. Пока... '21 Хорваты заперли россиян на их половине поля и постоянно навешивают с флангов. Пока спокойно команда Карпина обороняется.

Перишич на левом фланге прокидывает мяч мимо Фернандеса и падает. Но фола не было, как и... '19 Перишич на левом фланге прокидывает мяч мимо Фернандеса и падает. Но фола не было, как и касания мяча россиянином. От ворот.

На чужой половине поля очень активно прессингуют россияне. '18 На чужой половине поля очень активно прессингуют россияне.

Неплохая могла быть атака у России, но судьи фиксируют офсайд. '17 Неплохая могла быть атака у России, но судьи фиксируют офсайд.

После подачи углового бьет Дивеев - не попадает в ворота. '16 После подачи углового бьет Дивеев - не попадает в ворота.

Первый момент в матче! Миранчук отдал Захаряну к линии штрафной, тот чуть сместился... '15 Первый момент в матче! Миранчук отдал Захаряну к линии штрафной, тот чуть сместился к центру и мощно пробил в девятку — Ливакович парирует!

Довольно неплохая атака хорватов. Но сначала Фернандес заблокировал удар Перишича, далее подавал... '13 Довольно неплохая атака хорватов. Но сначала Фернандес заблокировал удар Перишича, далее подавал Соса, но его партнеры до мяча не добрались.

Кузяев пытался прорваться в штрафную с левого фланга, но подкат Брозовича был идеальным. '11 Кузяев пытался прорваться в штрафную с левого фланга, но подкат Брозовича был идеальным.

Баринов прерывает потенциально опасную передачу Влашича. '10 Баринов прерывает потенциально опасную передачу Влашича.



Дивеев Влашич #ЧМ2022 pic.twitter.com/6XftsWefII — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 1, 2021

Прострел с фланга в штрафную Гилерме — вратарь спокойно забирает мяч в руки. '8 Прострел с фланга в штрафную Гилерме — вратарь спокойно забирает мяч в руки.

Головин зарабатывает штрафной, но ничего опасного. '6 Головин зарабатывает штрафной, но ничего опасного.

Россия начинает матч агрессивно и активно прессингует. '5 Россия начинает матч агрессивно и активно прессингует.

Следует навес в штрафную на Ионова, но хорватские защитники опережают его и отправляют мяч... '3 Следует навес в штрафную на Ионова, но хорватские защитники опережают его и отправляют мяч на угловой.

Сборная России сегодня играет без номинальных нападающих, а хорваты — без Модрича... '2 Сборная России сегодня играет без номинальных нападающих, а хорваты — без Модрича. Центрафорварда сегодня по сути играет Миранчук, слева Захарян, справа Ионов.

Капитан сборной России сегодня Георгий Джикия. 21:44 Капитан сборной России сегодня Георгий Джикия.

Звучат гимны. 21:43 Звучат гимны.

Футболисты сборной России по пляжному футболу, которые стали чемпионами мира, совершили круг... 21:41 Футболисты сборной России по пляжному футболу, которые стали чемпионами мира, совершили круг почета с Кубком мира перед матчем большой сборной с Хорватией.

На предыгровой разминке травму получил защитник хорватов Йошко Гвардиол. Его в стартовом... 21:40 На предыгровой разминке травму получил защитник хорватов Йошко Гвардиол. Его в стартовом составе заменит защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар.

Полных «Лужников» сегодня не будет, но РФС сумел договориться с соответствующими... 21:38 Полных «Лужников» сегодня не будет, но РФС сумел договориться с соответствующими органами о том, что на матче смогут присутствовать не три тысячи человек, а более 30 тысяч. Так что мощная поддержка российской команде обеспечена.

А по по этой ссылке можно прочитать самые интересные высказывания Валерия Карпина... 21:35 А по по этой ссылке можно прочитать самые интересные высказывания Валерия Карпина с вчерашней пресс-конференции. Их было немало.

Тактический анализ игры от «Газеты.Ru» можно прочитать по этой ссылке . 21:32 Тактический анализ игры от «Газеты.Ru» можно прочитать по этой ссылке.

На данный момент, после трех туров, ситуация в отборочной группе такова: 21:30 На данный момент, после трех туров, ситуация в отборочной группе такова: 1. Хорватия — 6, 2. Россия — 6, 3. Словакия — 5, 4. Кипр — 4, 5. Словения — 3, 6. Мальта — 1. Сегодня также играют Словения со Словакией и Мальта с Кипром.

В последний раз Россия и Хорватии играли между собой в 2018 году, было... 21:28 В последний раз Россия и Хорватии играли между собой в 2018 году, было в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда в драматичном матче дело дошло до серии пенальти, где Федор Смолов исполнил свою горе-паненку. Сегодня форвард остался в запасе. Хорваты в итоге дошли до финала до турнира, где проиграли Франции. Вышла команда в плей-офф и на минувшем Евро. Команда Далича в 1/8 финала в дополнительное время уступила Испании.

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком... 21:25 Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в стартовом составе сборной России. Футболист дебютирует за главную команду в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. Рекордсменом среди всех игроков является вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, вышедший в стартовом составе в возрасте 18 лет и 20 дней.

Состав сборной Хорватии: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич... 21:22 Состав сборной Хорватии: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.

В стартовом составе выйдут сборной России выйдут: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов... 21:20 В стартовом составе выйдут сборной России выйдут: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

Матч начнется в 21.45 мск. 21:16 Матч начнется в 21.45 мск.