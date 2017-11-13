На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч на футбольных полях мира!
Сборная Италии впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира по футболу. Четырехкратные обладатели заветного кубка проиграли Швеции по сумме двух стыковых матчей. В первой встрече «скуадра адзурра» уступила в гостях с минимальным счетом, а в домашней игре счет не был открыт. Джаунлуиджи Буффон не смог установить потрясающее достижение — сыграть на шести чемпионатах мира.
Не получилось реализовать стандарт у итальянцев — снова проиграли борьбу в воздухе.
Бернардески получает «горчичник» за грубый фол в атаке.
На отбой уже играют шведы. Но пока их защита переигрывает нападение хозяев.
Белотти сместился в центр, пробил низом в дальний угол, но не сильно и мимо ворот.
Никакой пользы не приносят навесы итальянцам.
Сгущаются тучи над «Сан-Сиро». Итальянцы ничего не могут сделать с обороной Швеции.
Кьеллини пошел по левому флангу., навесил в штрафную, а на подборе Флоренци пробил метров с 12, но много выше ворот.
Опасная подача на Белотти, но он проиграл борьбу в воздухе с защитником.
Кандрева пробил издалека, но Ольсен уверенно забрал мяч.
Флоренци подал угловой, Ольсен неуверенно действовал на выходе, но в борьбе в воздухе мяч от Барцальи ушел за лицевую линию.
Бонуччи что-то перемудрил, и отдал непонятную длинную передачу, на которую никто из партнеров даже не откликнулся.
Как-то нервно стали шведы выносить мяч из своей штрафной.
Начался уже навал на ворота шведов. Начали даже волноваться шведы. Это может буть на руку хозяевам.
Продолжают искать путь к воротам шведов хозяева, но пока очень уверенно обороняются гости.
Редкая атака шведов завершилась тем, что Буффон спокойно завладел мячом и отправил своих партнеров вперед.
Шведы уже не думают даже о контратаках — получив мяч, они незамысловато его выбивают на чужую половину поля.
Покидает с помощью врачей поле Дариман, но скорее всего он вернется в игру.
Итальянцы выглядят сегодня намного лучше, чем три дня назад, и смогли создать целых два опасных момента у ворот соперника. Но и этого недостаточно для того, чтобы распечатать ворота шведов. А гости не стесняются всей командой находиться не то, что на своей половине поля, а на своей трети.
Дармиан снова подал в штрафную, но на этот раз очень неточно отправил мяч. Удар от ворот.
Габбьядини, находясь в толпе пробил с линии штрафной, но отправил мяч выше ворот.
Забуксовала игра — стали очень медленно передвигаться по полю футболисты. А это, конечно же, устраивает шведов.
Дармиан упустил мяч на левом фланге. Пока он самый активный в команде.
Продолжается позиционная атака хозяев. Еще одна подача в штрафную, и снова безадресная.
Пока ход матча идет в пользу шведов, потому что постоянные навесы в штрафную ничего не дают хозяевам, в составе которых почти нет высокорослых игроков.
Кандрева прорвался по правому флангу, сделал передачу в центр, но пас перехватил защитник.
Дармиан не смог обыграть на левом фланге двух шведов, но заработал аут.
Кандрева подал в штрафную с правого фланга, но до мяча первым дотянулся защитник гостей.
Вот так выглядел «Сан-Сиро» перед матчем.
Дармиан решил пробить из-за пределов штрафной с разворота, но не попал в ворота.
Теперь шведы требуют пенальти, считая, что кто-то из соперников сыграл рукой в своей штрафной.
Последовала подача, но мяч отправился за лицевую линию от футболиста хозяев.
Дармиан на левом фланге сделал скидку назад, и ФЛоренци решил пробить с ходу с линии штрафной. Но не попал в створ.
Завладели мячом итальянцы, и логика подсказывает, что почти весь матч они проведут в атаках. Но смогут ли забить?
Высоко прессингуют шведы и не дают хозяевам комфортно выйти со свой половины.
Сбегали разок итальянцы на половину поля соперника, а теперь шведы завладели мячом и контролируют мяч в позиционной атаке.
Исполняются гимны, и итальянцы чрезвычайно эмоционально поют Fratelli d'Italia. И весь стадион «Сан-Сиро», как один, поет слова.
Также напомним, что голкипер «адзурри» Джанлуиджи Буффон, в случае сегодняшнего успеха, станет рекордсменом по количеству участий на чемпионатах мира. Мундиаль в Москве может стать для него шестым.
Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.
Сегодня — самый важный день для итальянского футбола за последние несколько десятилетий. Сборная Италии находится на грани непопадания на финальную часть чемпионата мира по футболу. За всю историю Кубков мира Италия лишь дважды не принимала участия в финальной стадии. Причемы в 1930 году команда просто не поехала на мундиаль, а в 1958-м, когда король футбола Пеле выиграл свой первый чемпионат, не прошли отборочный турнир. Италия (4 победы) вместе с Германией (4) и Бразилией (5) представляет тройку футбольных гигантов, которые на троих выиграли 13 чемпионатов мира. Если сегодня «адзурри» не смогут отыграться со Швецией после поражения в гостях с минимальным счетом, то в стране произойдет без преувеличения настоящая трагедия.
Команды уже объявили стартовые составы.
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.
Сам матч начнется в 22:45 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции ответного стыкового матча за право поехать на чемпионат мира — 2018 в России между сборными Италии и Швеции!