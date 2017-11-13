Сегодня — самый важный день для итальянского футбола за последние несколько десятилетий. Сборная Италии находится на грани непопадания на финальную часть чемпионата мира по футболу. За всю историю Кубков мира Италия лишь дважды не принимала участия в финальной стадии. Причемы в 1930 году команда просто не поехала на мундиаль, а в 1958-м, когда король футбола Пеле выиграл свой первый чемпионат, не прошли отборочный турнир. Италия (4 победы) вместе с Германией (4) и Бразилией (5) представляет тройку футбольных гигантов, которые на троих выиграли 13 чемпионатов мира. Если сегодня «адзурри» не смогут отыграться со Швецией после поражения в гостях с минимальным счетом, то в стране произойдет без преувеличения настоящая трагедия.