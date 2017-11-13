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Сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу который пройдет в России в 2018 году. Встреча, прошедшая в...

Финита ля трагедия: Италия в Россию не приедет

Италия проиграла Швеции и не поедет на чемпионат мира в России

Сборная Италии впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира по футболу. «Скуадра адзурра» проиграла по сумме двух стыковых матчей Швеции, не забив в ворота соперника ни одного мяча. Выдающийся голкипер четырехкратных чемпионов мира Джанлуиджи Буффон не смог установить рекорд — сыграть на шести мундиалях. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Плей-офф  |   13 ноября 22:45   |  закончен
Италия
0:0
Швеция
0:0
Стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца», Милан | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Кьеллини 9'
Барцальи 22'
Дармиан 63'
Габбьядини 63'
Иммобиле 90+2'
Бернардески 90+2'
Юханссон 9'
Форсберг 29'
Лустиг 65'
Телин 69'
Ольсен 90+4'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
3 (з)   Джорджо Кьеллини 9'
19 (з)   Леонардо Бонуччи
15 (з)   Андреа Барцальи 22'
4 (з)   Маттео Дармиан 63' 63'
6 (п)   Антонио Кандрева 76'
18 (п)   Марко Пароло
8 (п)   Алессандро Флоренци
7 (п)    Жоржиньо
23 (н)   Маноло Габбьядини 63' 63'
11 (н)   Чиро Иммобиле 90'
1 (в)   Робин Ольсен 90'
3 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
4 (з)   Андреас Гранквист
2 (з)   Микаэль Лустиг 65'
7 (п)   Себастьян Ларссон
17 (п)   Виктор Классон 72'
13 (п)   Якоб Юханссон 19' 9'
10 (п)   Эмиль Форсберг 29'
20 (н)   Ола Тойвонен 54'
9 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
14 (в)   Маттиа Перин
12 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
13 (з)   Давиде Астори
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
2 (з)   Даниэле Ругани
5 (п)   Роберто Гальярдини
16 (п)   Даниэле Де
22 (н)   Стефан Эль-Шаарави 63' 63'
9 (н)   Андреа Белотти
20 (н)   Федерико Бернардески 76' 90'
17 (н)    Эдер
10 (н)   Лоренцо Инсинье
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
16 (з)   Эмиль Крафт
18 (з)   Понтус Янссон
14 (з)   Филип Хеландер
5 (з)   Мартин Ольссон
15 (п)   Густав Свенссон 19'
19 (п)   Маркус Рохден 72'
21 (п)   Джимми Дурмаз
22 (п)   Кен Сема
8 (н)   Исаак Телин 54' 69'
11 (н)   Йон Гвидетти
Удары
75%
По воротам: 20
В створ: 6
Владение мячом
74%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 3
  • 18
Удары
25%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
26%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 15
Трансляция
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00:46

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч на футбольных полях мира!

00:43

Сборная Италии впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира по футболу. Четырехкратные обладатели заветного кубка проиграли Швеции по сумме двух стыковых матчей. В первой встрече «скуадра адзурра» уступила в гостях с минимальным счетом, а в домашней игре счет не был открыт. Джаунлуиджи Буффон не смог установить потрясающее достижение — сыграть на шести чемпионатах мира.

'90+6

ВСЕ! Роковой свисток судьи прозвучал. Италия не пробилась на чемпионат мира в России!

'90+6

Не получилось реализовать стандарт у итальянцев — снова проиграли борьбу в воздухе.

'90+5

Угловой на последней минуте! Буффон снова в штрафной!

'90+3

Угловой подают итальянцы. И Буффон бежит в штрафную! На подборе Жоржиньо с лета пробил, но не попал в ворота.

'90+2

Бернардески получает «горчичник» за грубый фол в атаке.

'90+1

Пять минут добавил судья к основному времени матча.

'90

Барцальи нарушил правила в центральном круге, и шведы сейчас много времени на этом украдут.

'89

На отбой уже играют шведы. Но пока их защита переигрывает нападение хозяев.

'88

Пароло! Пробивал он в высоком прыжке головой после навеса Флоренци, но не попал в створ.

'87

МОМЕНТ!!! Эль Шаарави мощно пробил с 12 метров, но Ольсен и на этот раз встал на пути мяча!

'86

Белотти сместился в центр, пробил низом в дальний угол, но не сильно и мимо ворот.

'85

Никакой пользы не приносят навесы итальянцам.

'84

Шведы сфолили неподалеку от штрафной, и будет подача.

'83

Момент! Пароло пробил головой метров с 11 прямо в угол, но Ольсен вытащил этот мяч.

'81

Сгущаются тучи над «Сан-Сиро». Итальянцы ничего не могут сделать с обороной Швеции.

'79

Белотти получил мяч в штрафной и упал в борьбе с защитником. Но арбитр молчит.

'77

Кьеллини пошел по левому флангу., навесил в штрафную, а на подборе Флоренци пробил метров с 12, но много выше ворот.

'76

И последняя замена в составе Италии. Бернардески вышел место Кандревы. Все атакующие силы бросил на поле Вентура.

'75

Опасная подача на Белотти, но он проиграл борьбу в воздухе с защитником.

'74

Кандрева пробил издалека, но Ольсен уверенно забрал мяч.

'72

Замена у Швеции. Рохден выходит вместо Классона.

'71

Флоренци подал угловой, Ольсен неуверенно действовал на выходе, но в борьбе в воздухе мяч от Барцальи ушел за лицевую линию.

'70

Шведы выбежали в контратаку три в три, но удар Берга заблокировал Жоржиньо.

'69

И еще одна желтая карточка. Телин в центре поля локтем отмахнулся от Бонуччи.

'68

Бонуччи что-то перемудрил, и отдал непонятную длинную передачу, на которую никто из партнеров даже не откликнулся.

'66

Ой-ой-ой!!! Чуть автогол не случился! Мяч от головы защитника попал в ПЕРЕКЛАДИНУ!

'65

Классон грубо сбил Флоренци на левом фланге и получил «горчичник».

'64

МОМЕНТ!!! Иммобиле замыкал прострел в штрафную на ближнюю штангу, но не попал в створ примерно с восьми метров.

'63

Двойная замена у Италии! Эль-Шаарави выходит вместо Даримана, а Беллотти вступает в игру вместо Габбьядини. Ва-банк пошел Вентура.

'62

Как-то нервно стали шведы выносить мяч из своей штрафной.

'61

Начался уже навал на ворота шведов. Начали даже волноваться шведы. Это может буть на руку хозяевам.

'60

Опасную контратаку пропустили хозяева! Телин вошел в штрафную, пробил, но слишком слабо.

'58

Иммобиле ворвался в штрафную, отбросил мяч на Кьеллини, тот пробил, но мяч прямо в руки голкипера прилетел.

'56

Продолжают искать путь к воротам шведов хозяева, но пока очень уверенно обороняются гости.

'54

Замена у шведов. Вместо Тойвонена в игру вступает Телин.

'53

Ой, как опасно!!! После подачи Дармиана Флоренци пробил с лета, но мяч в каких-то сантиметрах от штанги пролетел.

'51

Редкая атака шведов завершилась тем, что Буффон спокойно завладел мячом и отправил своих партнеров вперед.

'50

Шведы уже не думают даже о контратаках — получив мяч, они незамысловато его выбивают на чужую половину поля.

'49

Покидает с помощью врачей поле Дариман, но скорее всего он вернется в игру.

'47

Опасно! Кандрева подал в штрафную, и Дармиан в борьбе за мяч упал после столкновения с защитником. Вообще-то, защитник шведов коленом прямо в живот ударил. Лежит на газоне итальянец. А нарушения правил судья не зафиксировал.

'46

Второй тайм стартовал!

'45

Итальянцы выглядят сегодня намного лучше, чем три дня назад, и смогли создать целых два опасных момента у ворот соперника. Но и этого недостаточно для того, чтобы распечатать ворота шведов. А гости не стесняются всей командой находиться не то, что на своей половине поля, а на своей трети.

'45+3

И все! Первый тайм окончен. Счет пока 0:0, а при таком исходе Швеция проходит на чемпионат мира в России.

'45+2

Дармиан снова подал в штрафную, но на этот раз очень неточно отправил мяч. Удар от ворот.

'45+1

Три минуты добавил арбитр к первому тайму. Много времени было потеряно, пока оказывали помощь Юханссону.

'45

Флоренци! Промчался по левому флангу, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но Ольсен во второй раз выручил свою команду.

'43

Еще момент! Габбьядини не успел к прострелу Дармиана — кто-то из защитников опередил итальянца.

'41

Габбьядини, находясь в толпе пробил с линии штрафной, но отправил мяч выше ворот.

'40

МОМЕНТ!!! Иммобиле получил в штрафной пас от Жоржиньо и не реализовал выход один на один!

'38

Забуксовала игра — стали очень медленно передвигаться по полю футболисты. А это, конечно же, устраивает шведов.

'36

Дармиан упустил мяч на левом фланге. Пока он самый активный в команде.

'34

Продолжается позиционная атака хозяев. Еще одна подача в штрафную, и снова безадресная.

'32

Пока ход матча идет в пользу шведов, потому что постоянные навесы в штрафную ничего не дают хозяевам, в составе которых почти нет высокорослых игроков.

'30

Форсберг опять апеллировал к судье, требуя дать пенальти за игру рукой в штрафной, и получил желтую карточку.

'29

Бонуччи получает помощь от медиков вне пределов поля.

'27

ОПАСНО! Иммобиле с лицевой линии прострелил, уложил на газон голкипера шведов, и Кандрева бил метров с девяти в пустые ворота, но пробил выше!

'27

Кандрева прорвался по правому флангу, сделал передачу в центр, но пас перехватил защитник.

'25

Дармиан не смог обыграть на левом фланге двух шведов, но заработал аут.

'24

Кандрева подал в штрафную с правого фланга, но до мяча первым дотянулся защитник гостей.

'23

Неприятный укол от шведов, который смогли с острого угла пробить в створ, но такой удар для Буффона оказался очень легким.

'22

Еще и Барцальи получил желтую карточку за подножку.

'19

Вынужденную замену производит тренер шведов Андерссон. Вместо травмированного Юханссона выходит Свенссон.

'18

Вот так выглядел «Сан-Сиро» перед матчем.

'17

Юханссон крайне неудачно обработал мяч в центре поля и подвернул ногу. На поле выбежали медики и пытаются оказать помощь футболисту.

'16

Иммобиле получил проникающий пас от Жоржиньо, но бил почти с нулевого угла, и попал в сетку ворот с внешней стороны.

'14

Дармиан решил пробить из-за пределов штрафной с разворота, но не попал в ворота.

'13

Теперь шведы требуют пенальти, считая, что кто-то из соперников сыграл рукой в своей штрафной.

'12

Последовала подача, но мяч отправился за лицевую линию от футболиста хозяев.

'11

Габбьядини на левом фланге получил мяч, подал в штрафную, но Линделеф отправил мяч на угловой.

'10

А теперь Юханссон получил желтую карточку за грубую игру.

'8

Паника возникла в штрафной шведов! Была отчаянная борьба за мяч, и Пароло упал в штрафной, но судья призвал его подняться. А эмоциональный Кьеллини получил «горчичник» за споры с арбитром.

'6

Дармиан на левом фланге сделал скидку назад, и ФЛоренци решил пробить с ходу с линии штрафной. Но не попал в створ.

'5

Завладели мячом итальянцы, и логика подсказывает, что почти весь матч они проведут в атаках. Но смогут ли забить?

'3

Высоко прессингуют шведы и не дают хозяевам комфортно выйти со свой половины.

'2

Сбегали разок итальянцы на половину поля соперника, а теперь шведы завладели мячом и контролируют мяч в позиционной атаке.

'1

Начали!

22:44

Исполняются гимны, и итальянцы чрезвычайно эмоционально поют Fratelli d'Italia. И весь стадион «Сан-Сиро», как один, поет слова.

22:41

Также напомним, что голкипер «адзурри» Джанлуиджи Буффон, в случае сегодняшнего успеха, станет рекордсменом по количеству участий на чемпионатах мира. Мундиаль в Москве может стать для него шестым.

22:35

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.

22:40

Сегодня — самый важный день для итальянского футбола за последние несколько десятилетий. Сборная Италии находится на грани непопадания на финальную часть чемпионата мира по футболу. За всю историю Кубков мира Италия лишь дважды не принимала участия в финальной стадии. Причемы в 1930 году команда просто не поехала на мундиаль, а в 1958-м, когда король футбола Пеле выиграл свой первый чемпионат, не прошли отборочный турнир. Италия (4 победы) вместе с Германией (4) и Бразилией (5) представляет тройку футбольных гигантов, которые на троих выиграли 13 чемпионатов мира. Если сегодня «адзурри» не смогут отыграться со Швецией после поражения в гостях с минимальным счетом, то в стране произойдет без преувеличения настоящая трагедия.

22:30

Команды уже объявили стартовые составы.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.

22:20

Сам матч начнется в 22:45 мск.

22:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции ответного стыкового матча за право поехать на чемпионат мира — 2018 в России между сборными Италии и Швеции!