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ЦСКА обыгрывает «Химки» в финале Единой лиги. LIVE

Онлайн-трансляция финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Химки»

В финальном матче Единой лиги ВТБ встречаются московский ЦСКА и подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
ВТБ Ледовый дворец
Идет 3-я четверть
ЦСКА
73 : 63
Химки
ЦСКА
Химки
11 ф С. Антонов
12 ф П. Коробков
21 ф У. Клайберн
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов
42 ц К. Хайнс
44 ц О. Хантер
1 з Н. де
7 з В. Фридзон
13 з С. Родригес
22 з К. Хиггинс
30 з М. Кулагин
2 ф Т. Ханикатт
12 ф С. Моня
13 ф Э. Гилл
16 ф Т. Якушин
20 ф А. Зубков
23 ц М. Томас
1 з А. Швед
6 з Е. Вяльцев
8 з В. Зайцев
21 з Д. Андерсон
22 з Ч. Дженкинс
25 з М. Ткаченко