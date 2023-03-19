Очень хорошо сейчас справляются защиты обеих команд, накрывают футболисты все передачи, которые летят в штрафные.
Вынужден Модрич отдать назад на Карвахаля, нет у него прохода вперед. Винисиус попытался в одиночестве пробиться в штрафную, но Тен Штеген мяч забрал.
Пытается давить «Барселона», пытается придумать что-то у чужих ворот, Кристенсен пробивает, но мимо.
Карвахаль падает в штрафной соперника, но ему никто не помогал оказаться на газоне, так что о пенальти тут речи не идет.
Подача очередная «Барселоны» в штрафную, Начо выпрыгивает, и звучит свисток — положение «вне игры».
«Реал» сейчас смотрит лучше, больше контролирует мяч и идет в атаку, также уверенно отражая пока редкие проходы «Барсы».
Начо получает предупреждение, сшиб он Араухо, очень мощно, потребовалось ему время, чтобы прийти в себя.
Очень высокие скорости в игре, очень быстро двигают мяч футболисты. Под свист трибун «Реал» контролирует мяч.
евандовски выходил на опасную позицию, но Карвахаль вовремя успел перехватить мощного поляка, не давая ему пробить.
Контратака «Барсы» не привела ни к чему, мяч оказался у Куртуа, но каталонцы продолжают давить на «Реал».
ГОООООООООООООООООЛ! Вот это да! Автогол у нас, Араухо его автор. Несколько минут давления мощного «Реала» приводят к отличной атаке, и смахивает игрок «Барселоны мяч в свои ворота головой.
Тут же отвечает «Раал», Винисиус пытался проткнуть, но мяч стукнулся о внешнюю сторону сетки. Очень активное у нас начало.
Мяч летит над перекладиной ворот «Реала»! Бускетс и Рафинья создали шикарный момент, но немного точности не хватило.
Высокий прессинг от «Барселоны», все же подбирают каталонцы инициативу, хотя мадридцы очень активно пытаются сражаться за владение.
«Барселона» перехватывает мяч, команда комбинирует на чужой половине поля, играют в позиционную атаку. И Левандовски наносит мощный удар, Куртуа спасает!
Поехали, дан стартовый свисток! Матч сегодня рассудит бригада во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
Стартовые составы на сегодняшний поединок выглядят так:
«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Бальде, Серхи Роберто, Бускетс, де Йонг, Гави, Рафинья, Левандовски.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер, Модрич, Камавинга, Вальверде, Кроос, Винисиус, Бензема.