01 октября 2022, 22:00 Спорт Обогнать Мадрид: «Барселона» в гостях играет с «Мальоркой». LIVE Футбол. Чемпионат Испании, 7 тур. «Мальорка» — «Барселона». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны» Reuters

В матче 7 тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде встречается с «Мальоркой». В случае победы каталонцы, отстающие от лидирующего «Реала» на два очка, имеют шанс обогнать мадридцев в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Испания - Примера. 7-й тур Матч не начался 01 октября 22:00 Мальорка Пальма-де-Мальорка 0:0 Барселона Барселона Стадион «Иберостар», Пальма-де-Мальорка Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)