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Оправиться после Лиги Европы: «Барселона» принимает «Кадис». LIVE

Ла Лига. 32-й тур. «Барселона» — «Кадис». ОНЛАЙН

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Педри празднует гол в матче «Барселона» — «Севилья»

Педри празднует гол в матче «Барселона» — «Севилья»

Reuters
В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона», вылетевшая из четвертьфинала Лиги Европы, принимает «Кадис», который расположился внизу турнирной таблицы Ла Лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 32-й тур
Матч не начался
18 апреля 22:00
Барселона
Барселона
0:0
Кадис
Кадис
Стадион «Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимает «Кадис».

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