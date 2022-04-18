18 апреля 2022, 22:00 Спорт Оправиться после Лиги Европы: «Барселона» принимает «Кадис». LIVE Ла Лига. 32-й тур. «Барселона» — «Кадис». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона», вылетевшая из четвертьфинала Лиги Европы, принимает «Кадис», который расположился внизу турнирной таблицы Ла Лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 32-й тур Матч не начался 18 апреля 22:00 Барселона Барселона 0:0 Кадис Кадис Стадион «Камп Ноу», Барселона Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)