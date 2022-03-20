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Спорт

«Эль классико»: «Реал» сражается с «Барселоной». LIVE

Ла Лига. 29-й тур. «Реал» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Нападающий «Барселоны» Жерар Пике против Луки Модрича из «Реала» во время полуфинального футбольного матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Нападающий «Барселоны» Жерар Пике против Луки Модрича из «Реала» во время полуфинального футбольного матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Hassan Ammar/AP
Мадридский «Реал» принимает «Барселону» в главном противостоянии Испании — «Эль Классико». Матч проходит в рамках 29-го тура чемпионата страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера. 29-й тур
Матч не начался
20 марта 23:00
Реал Мадрид
Мадрид
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В чемпионате Испании проходит «Эль Классико» — мадридский «Реал» на своем поле принимает «Барселону» в рамках 29-го тура чемпионата страны.

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