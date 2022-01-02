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Ужасная ошибка: «Реал» сенсационно проигрывает «Хетафе» в первом матче 2022 года. LIVE

Футбол. Ла Лига. 19-й тур. «Хетафе» — «Реал». ОНЛАЙН

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Карим Бензема в составе «Реала»

Карим Бензема в составе «Реала»

Reuters
Мадридский «Реал» проводит свой первый матч в 2022 году, встречаясь на выезде со своим соперником по мадридскому дерби — «Хетафе». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 19-й тур
Перерыв
02 января 16:00
Хетафе
Хетафе
9' Унал
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Колисеум Альфонсо Перес», Хетафе
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
1-й тайм

9' Унал

21' Родриго

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Первый тайм закончился! «Хетафе», занимающий 16-е место Ла Лиги, сенсационно обыгрывает лидера таблицы «Реал» со счетом 1:0 благодаря голу Унала, который тот забил после ужасной ошибки Милитао, подарившего ему мяч. Посмотрим, сможет ли «Реал» исправить ситуацию во втором тайме.

'45

Опасно! Аленья в касание пробил из пределов штрафной «Реала», но Милитао чудом успел подставить колено и выбить мяч на угловой!

'44

Милитао чуть не поскользнулся на ровном месте и не подарил мяч нападающему «Хетафе» Уналу! Стадион охнул. Так бразилец привезет и второй гол в ворота «Реала».

'44

«Хетафе» невероятно агрессивно прессинговал «Реал» в его штрафной, однако «сливочные» показали высокую культуру паса, не допустили грубых ошибок, и Модрич в итоге вынудил соперника выбить мяч у него из-под ног в офсайд.

'42

Карло Анчелотти получил желтую карточку за возмущение каким-то решением судьи.

'40

Аленья поднялся, игра продолжается.

'39

«Реал» попытался разогнать быструю атаку, но Бензема забрался в офсайд. Тем временем Аленья лежит на газоне — столкнулся в воздухе с Милитао и получил по лицу.

'37

Бензема выдал проникающий пас в штрафную «Хетафе» на Менди, но тот случайно ударил по ноге защитника Дамиана Суареса в борьбе за мяч, так что судья свистнул фол.

'36

Модрич попытался забросить мяч прямо в штрафную «Хетафе» со своей половины поля — на Бензема! Однако пас ожидаемо получился неточным: вратарь Сория без проблем забрал мяч.

'34

Бензема нанес удар из-за пределов штрафной и благодаря рикошету заработал очередной угловой, который ни к чему не привел.

'33

«Реал» спокойно перекатывает мяч на чужой половине поля, но острого продвижения к штрафной не происходит.

'31

«Реал» разогнал ответную контратаку, которая закончилась тем, что Бензема заработал угловой. Однако извлечь дивидендов из этого не удалось: «сливочные» разыграли мяч, завозились с пасами возле штрафной «Хетафе», и в итоге Модрич сфолил на прессингующем его защитнике.

'30

Оливера красиво обыгрался с партнером на левом фланге и проник в штрафную «Реала», однако потом отдал неточную передачу в центр, так что защита «сливочных» перехватила снаряд.

'28

Кроос навесил со «стандарта» в штрафную «Хетафе», но защитники «синих» выиграли воздух и ликвидировали эту угрозу.

'26

Модрич попытался проникнуть в штрафную «Хетафе» с правого фланга, но его сбил с ног защитник Куэнка. Будет «стандарт».

'24

Бензема открылся в штрафной «Хетафе» и сделал пас на дальнюю штангу, где должен был замкнуть Родриго, но бразилец немного не успел к этой передаче. Однако затем судья показал, что Бензема находился в офсайде, так что теоретический гол все равно бы не засчитали.

'22

Первую желтую карточку в матче получил нападающий «Реала» Родриго — свалил соперника и сорвал перспективную атаку «Хетафе».

'21

Опасно! Васкес пролетел электричкой по правому флангу и прострелил в штрафную «Хетафе» на Крооса, который нанес удар в касание, целя в ближнюю «девятку», но чуть-чуть промахнулся!

'19

Асенсио навесил в штрафную «Хетафе» с углового, но с такой подачей «синие» справились без проблем и забрали мяч.

'17

Момент! А вот теперь «Реал» чуть не отыгрался. «Сливочные» заработали угловой, Кроос отдал пас на Модрича, и тот нанес мощный удар в дальний угол. Голкипер «Хетафе» Сория вытянулся в красивом прыжке и перевел мяч на угловой.

'15

Опасно! «Реал» чуть не привез второй гол в свои ворота! Алаба затеял опасную перепасовку с Куртуа в собственной штрафной и в какой-то момент отдал слишком слабо, так что мяч достался полузащитнику «Хетафе» Максимовичу! На счастье «сливочных», тот пробил слишком слабо и прямо в руки Куртуа. Но это было очень рискованно.

'13

Хозяева поля разыграли мяч со «стандарта», и полузащитник Арамбарри навесил в штрафную «Реала», но на этот раз защита «сливочных» оказалась на высоте и перехватила мяч.

'11

«Хетафе» понесся вперед на крыльях вдохновения. Рамирес набрал скорость на левом фланге, но оказался сбит с ног Алабой. Будет штрафной.

'9

ГОООООЛ!!! «Хетафе» внезапно выходит вперед — 1:0! Два нападающих «Хетафе» Рамирес и Унал быстро добрались до штрафной «Реала». Кроос остановил в подкате Рамиреса, и мяч отскочил к Милитао, однако бразилец не сумел обработать снаряд и случайно подарил его Уналу. Тот воспользовался ужасной ошибкой защитника «Реала» и пробил мимо Куртуа!

'7

Воспитанник «Барселоны» Аленья, выступающий сейчас за «Хетафе», грубо срубил на фланге Асенсио. Арбитр все еще обходится без «горчичника».

'6

«Сливочные» заработали штрафной на правом фланге и разыграли мяч, но затем Васкес сделал неточный пас в центр, так что «Хетафе» удалось перехватить мяч и прервать атаку.

'4

Подопечные Карло Анчелотти пытаются найти ключ к обороне «Хетафе» и хоть как-то подобраться к воротам, но соперники очень низко садятся всей командой и в случае необходимости агрессивно фолят.

'2

«Хетафе» сразу обозначает намерения бороться со «сливочными» всеми доступными способами. Оливера жестко сбил с ног Васкеса, прервав атаку «Реала». Судья пока обходится без желтой карточки.

'1

Матч начался!

15:58

Стартовый состав «Хетафе»: Сория, Д. Суарес, Кабако, Митрович, Куэнка, Оливера, Аленья, Максимович, Арамбарри, Унал, С. Рамирес.

15:55

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Родриго

15:50

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры между «Реалом» и «Хетафе».

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