Первый тайм закончился! «Хетафе», занимающий 16-е место Ла Лиги, сенсационно обыгрывает лидера таблицы «Реал» со счетом 1:0 благодаря голу Унала, который тот забил после ужасной ошибки Милитао, подарившего ему мяч. Посмотрим, сможет ли «Реал» исправить ситуацию во втором тайме.
Опасно! Аленья в касание пробил из пределов штрафной «Реала», но Милитао чудом успел подставить колено и выбить мяч на угловой!
Милитао чуть не поскользнулся на ровном месте и не подарил мяч нападающему «Хетафе» Уналу! Стадион охнул. Так бразилец привезет и второй гол в ворота «Реала».
«Хетафе» невероятно агрессивно прессинговал «Реал» в его штрафной, однако «сливочные» показали высокую культуру паса, не допустили грубых ошибок, и Модрич в итоге вынудил соперника выбить мяч у него из-под ног в офсайд.
«Реал» попытался разогнать быструю атаку, но Бензема забрался в офсайд. Тем временем Аленья лежит на газоне — столкнулся в воздухе с Милитао и получил по лицу.
Бензема выдал проникающий пас в штрафную «Хетафе» на Менди, но тот случайно ударил по ноге защитника Дамиана Суареса в борьбе за мяч, так что судья свистнул фол.
Модрич попытался забросить мяч прямо в штрафную «Хетафе» со своей половины поля — на Бензема! Однако пас ожидаемо получился неточным: вратарь Сория без проблем забрал мяч.
Бензема нанес удар из-за пределов штрафной и благодаря рикошету заработал очередной угловой, который ни к чему не привел.
«Реал» спокойно перекатывает мяч на чужой половине поля, но острого продвижения к штрафной не происходит.
«Реал» разогнал ответную контратаку, которая закончилась тем, что Бензема заработал угловой. Однако извлечь дивидендов из этого не удалось: «сливочные» разыграли мяч, завозились с пасами возле штрафной «Хетафе», и в итоге Модрич сфолил на прессингующем его защитнике.
Оливера красиво обыгрался с партнером на левом фланге и проник в штрафную «Реала», однако потом отдал неточную передачу в центр, так что защита «сливочных» перехватила снаряд.
Кроос навесил со «стандарта» в штрафную «Хетафе», но защитники «синих» выиграли воздух и ликвидировали эту угрозу.
Модрич попытался проникнуть в штрафную «Хетафе» с правого фланга, но его сбил с ног защитник Куэнка. Будет «стандарт».
Бензема открылся в штрафной «Хетафе» и сделал пас на дальнюю штангу, где должен был замкнуть Родриго, но бразилец немного не успел к этой передаче. Однако затем судья показал, что Бензема находился в офсайде, так что теоретический гол все равно бы не засчитали.
Первую желтую карточку в матче получил нападающий «Реала» Родриго — свалил соперника и сорвал перспективную атаку «Хетафе».
Опасно! Васкес пролетел электричкой по правому флангу и прострелил в штрафную «Хетафе» на Крооса, который нанес удар в касание, целя в ближнюю «девятку», но чуть-чуть промахнулся!
Асенсио навесил в штрафную «Хетафе» с углового, но с такой подачей «синие» справились без проблем и забрали мяч.
Момент! А вот теперь «Реал» чуть не отыгрался. «Сливочные» заработали угловой, Кроос отдал пас на Модрича, и тот нанес мощный удар в дальний угол. Голкипер «Хетафе» Сория вытянулся в красивом прыжке и перевел мяч на угловой.
Опасно! «Реал» чуть не привез второй гол в свои ворота! Алаба затеял опасную перепасовку с Куртуа в собственной штрафной и в какой-то момент отдал слишком слабо, так что мяч достался полузащитнику «Хетафе» Максимовичу! На счастье «сливочных», тот пробил слишком слабо и прямо в руки Куртуа. Но это было очень рискованно.
Хозяева поля разыграли мяч со «стандарта», и полузащитник Арамбарри навесил в штрафную «Реала», но на этот раз защита «сливочных» оказалась на высоте и перехватила мяч.
«Хетафе» понесся вперед на крыльях вдохновения. Рамирес набрал скорость на левом фланге, но оказался сбит с ног Алабой. Будет штрафной.
ГОООООЛ!!! «Хетафе» внезапно выходит вперед — 1:0! Два нападающих «Хетафе» Рамирес и Унал быстро добрались до штрафной «Реала». Кроос остановил в подкате Рамиреса, и мяч отскочил к Милитао, однако бразилец не сумел обработать снаряд и случайно подарил его Уналу. Тот воспользовался ужасной ошибкой защитника «Реала» и пробил мимо Куртуа!
9' | ¡¡¡GOOOOOOOL del @GetafeCF!!! GOL de @EnesUnal16. @GetafeCF 1-0 @realmadrid #VamosGeta #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/IdY9jz0hFT— Getafe C.F. (@GetafeCF) January 2, 2022
Воспитанник «Барселоны» Аленья, выступающий сейчас за «Хетафе», грубо срубил на фланге Асенсио. Арбитр все еще обходится без «горчичника».
«Сливочные» заработали штрафной на правом фланге и разыграли мяч, но затем Васкес сделал неточный пас в центр, так что «Хетафе» удалось перехватить мяч и прервать атаку.
Подопечные Карло Анчелотти пытаются найти ключ к обороне «Хетафе» и хоть как-то подобраться к воротам, но соперники очень низко садятся всей командой и в случае необходимости агрессивно фолят.
«Хетафе» сразу обозначает намерения бороться со «сливочными» всеми доступными способами. Оливера жестко сбил с ног Васкеса, прервав атаку «Реала». Судья пока обходится без желтой карточки.
Матч начался!
1 ¡Primer partido del ao en marcha!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2022
@GetafeCF @realmadrid
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Стартовый состав «Хетафе»: Сория, Д. Суарес, Кабако, Митрович, Куэнка, Оливера, Аленья, Максимович, Арамбарри, Унал, С. Рамирес.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Родриго
¡Nuestro inicial @GetafeCF! @UnicajaBanco | #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/bprlms8yOm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2022