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Спорт

Дебют Хави удался: «Барса» обыграла «Эспаньол»

«Барселона» одолела «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

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Игрок «Барселоны» Жорди Альба

Игрок «Барселоны» Жорди Альба

Global Look Press
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле принимала «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 14-й тур
Окончен
20 ноября 23:00
Барселона
Барселона
48' Депай
1 : 0
Эспаньол
Барселона
Стадион «Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
1-й тайм
2-й тайм

48' Депай

59' Эззалзули 64' Мингеса

83' Ф. де Йонг 88' тер Штеген

59' Педроса

90' Кабрера

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
01:05

На этом мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию! Спасибо, что были с нами!

00:59

Матч окончен! Тяжелейшую победу в этой игре оформляет Хави, который теперь прошел первое испытание боем в качестве тренера «Барсы!

'90+6

Тер Штеген вылавливает мяч после углового и приносит своей команде три очка!

'90+3

Кабрера зарабатывает предупреждение.

'90

К основному времени второго тайма добавлено шесть минут!

'88

Араухо выходит вместо Мингесы у «Барселоны». Видимо, Хави решил оборонять эти хлипкие 1:0.

'85

И еще раз де Томас! Что за непруха у этого форварда сегодня? Если все его моменты собрать воедино, то вполне 27-летний футболист мог оформлять пента-трик, не меньше.

'83

Моментище у гостей! В штангу попадает де Томас после штрафного, до ворот было приличное расстояние, от чего этот промах становится еще более фатальным.

'80

Последняя десятиминутка нас с вами ждет!

'78

Рики Пуч вышел у «Барселоны» вместо Серхио Бускетса.

'76

Жорди Альба сделал аккуратную подачу в штрафную, однако серьезных дивидендов этот ход не принес.

'73

Эззазули — ловкий, дерзкий и необычный дриблинг у этого парня! Классный ход придумал полузащитник, правда развить успех ему не удалось.

'71

Коутиньо вышел вместо Гави!

'70

де Томас! Шикарную диагональ получил игрок «Эспаньола», а Менгеса даже не попытался вступить в отбор! Ничейным должен был становиться счет сейчас.

'68

Эмбарба закручивал мяч со штрафного с острого угла, но тер Штеген выставил кулаки и отвел угрозу.

'65

Фрэнки де Йонг получает возможность вонзить мяч в ворота, однако как только мяч пересек линию, боковой арбитр поднял флажок — офсайд!

'63

Мингеса получает предупреждение.

'60

Эззазули и Педроса получили по предупреждению как зачинщики совершенно не нужного мероприятия.

'58

Заварушка у углового флага! Потолкаться зачем-то решили футболисты, сейчас судья раздаст карточек.

'56

Двойная замена у «Эспаньола» — Меламед и Морланес появились вместо Давида Лопеса и Пуадо.

'54

Вышедший на замену в составе «Барселоны» Эззалзули попытался обвести оппонента, но защитники аккуратно лишили его мяча.

'51

Бускетс пробил мощно с лета, удар оказался заблокирован защитником.

'48

ГОООООООООООЛ! «Барселона» открывает счет в матче!

'47

Пенальти в ворота «Эспаньола!» У мяча Мемфис Депай!

'46

Игра возобновляется!

'45+1

Перерыв! Пока происходящее на поле сложно назвать чем-то захватывающим, нули на табло абсолютно закономерные.

'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'44

Рауль де Томас нанес очередной удар в сторону ворот тер Штегена, почти получилось.

'42

«Барса» тотально доминирует не только по владению, но и по числу ударов по воротам — 11:2.

'40

Гави получил мяч на углу штрафной и пробил мимо створа.

'39

Очередной довольно пресный угловой подала «Барселона», никакого интересного продолжения футболисты не придумали.

'36

Ахомач исполнил навес в штрафную площадь оппонентов, Диего Лопес вновь прекрасен на выходе.

'33

Затягивает время игры «Эспаньол», и это начинает раздражать болельщиков, собравшихся на «Камп ноу» сегодня.

'30

Бускетс с левой ноги из-за пределов штрафной! В тяжелейшем прыжке Диего Лопес отражает этот удар!

'28

Депай пробивает мощно в грудь Диего Лопесу! Сбито дыхание у голкипера, необходима пауза в игре.

'26

Мемфис Депай поборолся за мяч после заброса издали и пробил в ближний угол. Было остро, поэтому ругать нидерландца за это решение не стоит.

'23

По истечении половины первого тайма у хозяев трехкратное преимущество по владению мячом — 75% на 25%.

'20

Эрик Гарсия легонько касается своего оппонента, после чего хватается за лицо. Но судья и не собирался наказывать 24-го номера хозяев.

'18

Альба забрался в офсайд, откуда отдал классный пас на свободную зону, где, правда, никого не оказалось.

'16

Нико Гонсалес поборолся с оппонентов внутри чужой штрафной площади и совершил падение, после чего жалобным взглядом стал выпрашивать у судьи пенальти.

'13

А вот и первый момент! Ахомач опередил Педросу в штрафной и наносил удар в упор — промахнуться было сложнее, чем попасть по воротам, но у игрока «Барселоны» это получилось.

'12

Удар нанес Рауль де Томас — мяч ушел сильно-сильно выше ворот.

'9

Пике попытался навесить в штрафную, но отправил мяч за боковую.

'7

Ахомач попытался пробить, но попал в защитника.

'4

Классически матч начинается с позиционного владения сине-гранатовых. Ничего нового здесь Хави внести не может.

'1

Поехали! Игра началась!

22:55

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эспаньола»: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Давид Лопес, Педроса, Дардер, Эррера, Алеиш Видаль, Эмбарба, де Томас, Пуадо.

22:52

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Барселоны»: тер Стеген, Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Депай, Ахомач.

22:50

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:45

В 14-м туре чемпионата Испании «Барселона» сражается дома с «Эспаньолом». В этом поединке в качестве нового главного тренера каталонцев дебютирует Хави.

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