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Спорт

Первое класико без Месси: «Барселона» проигрывает «Реалу». LIVE

Примера. 10-й тур. «Барселона» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

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Карим Бензема после матча «Реал» — «Шериф» в Лиге чемпионов

Карим Бензема после матча «Реал» — «Шериф» в Лиге чемпионов

Reuters
В матче десятого тура чемпионата Испании играют между собой «Барселона» и «Реал». Несмотря на то, что каталонский клуб сейчас в кризисе и мадридцы считаются явными фаворитами игры, все ожидают яркого зрелища. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 10-й тур
1-й тайм
24 октября 17:15
Барселона
Барселона
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
32' Алаба
Стадион «Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
1-й тайм

32' Алаба

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'44

Момент! Фати оказался с мячом в штрафной, качнул защитника и пробил низом — Алаба оказался на пути мяча!

'43

«Барса» катает мяч на чужой половине в конце тайма, но без остроты.

'41

С углового была подача, затем «Барса» забрала подбор, последовал еще один навес — «Реал» спокойно обороняется.

'41

Очередной угловой зарабатывает «Барселона», на этот раз заблокировали подачу Альбы с фланга.

'38

Быстрая атака «Реала» через забег Винисиуса, пас на Бензема и мягкий наброс того от лицевой линии на Крооса. Альба заблокировал удар немца из штрафной!

'37

Гарсия решил пробить издалека, попал в Каземиро и заработал угловой.

'35

Следует подача корнера, Пике пробил головой без сопротивления — несколько сантиметров не хватило защитнику

'34

«Барса» заработала неплохой стандарт у левой бровки, но превратила его только в угловой.

'33

Засчитано! «Реал» открывает счет в этом матче!

'32

ГОООЛ! Алаба отобрал мяч у своей штрафной, рванул вперед, получил его у чужой штрафной и шикарно пробил в дальний угол! Но будут смотреть повтор на предмет офсайда. 0:1!

'31

Депай решил пробить с очень дальней дистанции, мяч улетел на трибуны.

'29

Бензема открылся на грани офсайда, получил мяч, вошел в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны.

'28

Раскачивается потихоньку игра, пошли моменты, пошли скорости у «Реала».

'25

Депай прошел по флангу и покатил в штрафную, Фати коснулся мяча, но пробить не смог и невольно пропустил дальше, где в убойной позиции прямо напротив ворот находился Дест. Как он не попал в створ с 10-ти метров?

'24

Бензема отличным пасом вывел один на один Винисиуса, тот раз обыграл тер Штегена, второй, третий, но его удар уже успел накрыть Альба. А позже судьи фиксируют офсайд.

'21

Невероятно! Винисиус, казалось, дважды потерял мяч, но сохранил, вошел в штрафную, обыграв по пусти двух защитников, и упал после контакта с Мингесой. По ощущениям, пенальти здесь не было, точно также думает и арбитр.

'19

«Реал», естественно, рассчитывает на скорость своих фланговых игроков Винисиуса и Родриго. Пока чаще задействован левый фланг.

'17

«Реал» выровнял игру, все чаще гости владеют мячом и уже несколько раз приличные атаки проводили. Но пока опасных моментов в матче не было.

'14

Два подряд угловых подает «Реал», в первом случае Каземиро даже смог пробить. Но ничего опасного.

'13

Быстрая атака «Реала», Винисиус добежал до лицевой линии, выцеливал пас на Бензема, но попал в Эрика Гарсию — угловой.

'12

Впервые в матче «Реал» владеет мячом на чужой половине поля.

'11

У «Реала» пока ничего не получается под плотным прессингом. Но и у «Барсы» в атаке пока негусто.

'8

А теперь Васкес упускает мяч в аут под прессингом.

'7

«Барса» прессингует и заставляет Куртуа выбить мяч в аут.

'6

«Барселона» достаточно активно начала, во всяком случае мячом сразу завладела. И несколько раз уже пыталась атаковать через центр.

'3

Ансу Фати упал в штрафной после единоборства с Эдером Милитао, но пенальти нет.

'2

А вот такой перформанс подготовили к класико фанаты «Барселоны».

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'1

«Камп Ноу» встречает каждое касание мяча игроками «Реала» оглушительным свистом.

'1

Поехали!

17:13

Под гимн «Барселоны» команды выходят на поле.

17:12

В Испании сейчас можно заполнять на сто процентов, так что сегодня игра будет проходить при переполненных трибунах.

17:10

Через пять минут матч начинается? Готовы?

17:05

Мадридский клуб на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков в 8 матчах. Каталонцы находятся на восьмом месте. Подопечные Рональда Кумана смогли набрать 15 очков в восьми играх чемпионата.

17:00

Стартовые составы: «Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Ансу Фати, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гави.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус, Родриго, Менди.

16:55

Матч начнется в 17:15 по московскому времени.

16:50

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на одно из величайших шоу в мире спорта. В рамках десятого тура чемпионата Испании «Барселона» играет с «Реалом».

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