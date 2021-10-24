24 октября 2021, 17:15 Спорт Первое класико без Месси: «Барселона» проигрывает «Реалу». LIVE Примера. 10-й тур. «Барселона» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН Антон Третяк

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В матче десятого тура чемпионата Испании играют между собой «Барселона» и «Реал». Несмотря на то, что каталонский клуб сейчас в кризисе и мадридцы считаются явными фаворитами игры, все ожидают яркого зрелища. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 10-й тур 1-й тайм 24 октября 17:15 Барселона Барселона 0 : 1 Реал Мадрид Мадрид 32' Алаба Стадион «Камп Ноу», Барселона Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)