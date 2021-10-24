Момент! Фати оказался с мячом в штрафной, качнул защитника и пробил низом — Алаба оказался на пути мяча!
С углового была подача, затем «Барса» забрала подбор, последовал еще один навес — «Реал» спокойно обороняется.
Быстрая атака «Реала» через забег Винисиуса, пас на Бензема и мягкий наброс того от лицевой линии на Крооса. Альба заблокировал удар немца из штрафной!
Следует подача корнера, Пике пробил головой без сопротивления — несколько сантиметров не хватило защитнику
ГОООЛ! Алаба отобрал мяч у своей штрафной, рванул вперед, получил его у чужой штрафной и шикарно пробил в дальний угол! Но будут смотреть повтор на предмет офсайда. 0:1!
Бензема открылся на грани офсайда, получил мяч, вошел в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны.
Депай прошел по флангу и покатил в штрафную, Фати коснулся мяча, но пробить не смог и невольно пропустил дальше, где в убойной позиции прямо напротив ворот находился Дест. Как он не попал в створ с 10-ти метров?
Бензема отличным пасом вывел один на один Винисиуса, тот раз обыграл тер Штегена, второй, третий, но его удар уже успел накрыть Альба. А позже судьи фиксируют офсайд.
Невероятно! Винисиус, казалось, дважды потерял мяч, но сохранил, вошел в штрафную, обыграв по пусти двух защитников, и упал после контакта с Мингесой. По ощущениям, пенальти здесь не было, точно также думает и арбитр.
«Реал», естественно, рассчитывает на скорость своих фланговых игроков Винисиуса и Родриго. Пока чаще задействован левый фланг.
«Реал» выровнял игру, все чаще гости владеют мячом и уже несколько раз приличные атаки проводили. Но пока опасных моментов в матче не было.
Два подряд угловых подает «Реал», в первом случае Каземиро даже смог пробить. Но ничего опасного.
Быстрая атака «Реала», Винисиус добежал до лицевой линии, выцеливал пас на Бензема, но попал в Эрика Гарсию — угловой.
У «Реала» пока ничего не получается под плотным прессингом. Но и у «Барсы» в атаке пока негусто.
«Барселона» достаточно активно начала, во всяком случае мячом сразу завладела. И несколько раз уже пыталась атаковать через центр.
В Испании сейчас можно заполнять на сто процентов, так что сегодня игра будет проходить при переполненных трибунах.
Мадридский клуб на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков в 8 матчах. Каталонцы находятся на восьмом месте. Подопечные Рональда Кумана смогли набрать 15 очков в восьми играх чемпионата.
Стартовые составы: «Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Ансу Фати, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гави.
«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус, Родриго, Менди.