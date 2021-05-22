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Реал Мадрид Вильярреал

Победы не хватило: «Реал» выиграл, но упустил Ла Лигу

Волевой победы над «Вильярреалом» не хватило «Реалу» для чемпионства

Мадридский «Реал» отставал на два балла от «Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании и в заключительном туре принимал «Вильярреал». Игра закончилась волевой победой команды Зинедина Зидана, но для титула этого не хватило. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
38-й тур  |   22 мая 19:00   |  закончен
Реал Мадрид
2:1
Вильярреал
Стадион «Альфредо ди Стефано», Мадрид | Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Бензема 87'
Модрич 90+2'
Пино 20'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Тибо Куртуа
35 (з)   Мигель Гутьеррес 68'
5 (з)   Рафаэль Варан
3 (з)   Эдер Милитао
19 (з)   Альваро Одриосола 68'
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
10 (п)   Лука Модрич 90'
11 (н)   Марко Асенсио
20 (н)    Винисиус
9 (н)   Карим Бензема 87'
13 (в)   Херонимо Рульи
3 (з)   Рауль Альбиоль
2 (з)   Марио Гаспар
4 (з)   Пау Торрес
14 (п)   Ману Тригерос
5 (п)   Дани Парехо
25 (п)   Этьен Капу
30 (п)   Йереми Пино 20'
24 (п)   Альфонсо Педраса
9 (н)   Карлос Бакка
7 (н)   Жерар Морено
Запасной состав
13 (в)   Андрей Лунин
26 (в)   Диего Альтубе
12 (з)    Марсело 68'
6 (з)    Начо 68'
4 (з)   Серхио Рамос
22 (п)    Иско
31 (п)   Антонио Бланко
25 (н)    Родриго
24 (н)   Мариано Диас
1 (в)   Серхио Асенхо
21 (з)   Хауме Коста
15 (з)   Первис Эступиньян
6 (з)   Рамиро Фунес
18 (з)   Альберто Морено
19 (п)   Франсис Коклен
20 (п)   Рубен Пенья
23 (п)   Мой Гомес
32 (п)   Алехандро Баэна
12 (н)   Даниэль Раба
17 (н)   Пако Алькасер
34 (н)   Фер Ниньо
Трансляция
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'90+5
Игра завершена! «Реал» дожал соперника и сумел вырвать победу в компенсированные арбитром минуты, но для чемпионства этого не хватило! Футболисты «Атлетико» в параллельной игре одержали непростую победу и она принесла матрасникам титул! Спасибо, что были с нами эти полтора часа игрового времени! Хорошего вечера!
'90+2
Гол! Модрич принял мяч на грудь в районе 11-метровой отметки после передачи Бензема от лицевой и мощно вколотил его под перекладину!
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
'89
Бензема не смог на ногу поймать мяч в штрафной. Могло быть очень интересно!
'87
Гол! Бензема положил мяч в верхний угол от линии штрафной, но ещё один мяч нужен хозяевам поля!
'87
Фол в центре поля от хозяев. Шанс потянуть время для «Вильярреала».
'86
Тригерос ушёл с поля у гостей. Его заменил Гомес.
'85
Модрич на Иско забросил издали в штрафную, но не смог зацепиться за мяч футболист «Реала».
'83
Модрич пробил от линии штрафной, мощно, но мимо.
'82
Куртуа забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'81
Раба и Алькасер вышли у гостей вместо Пино и Морено.
'74
Куртуа спас ворота хозяев после удара Тригероса издали.
'72
Ряд фолов от гостей мы увидели в эти минуты. Всячески сбивают ритм игроки «Вильярреала», их счёт устраивает!
'69
Три новых игрока у хозяев вышли. Мариано, Марсело и Начо появились на поле, заменив Одриосолу, Каземиро и Гутьерреса.
'67
Ошибся вратарь гостей, мяч отскочил к Бензема, который пробил в ближний угол от линии вратарской, но не попал в рамку!
'66
Двойная замена у «Вильярреала». Вышли Пенья и Коклен вместо Бакки и Капу.
'64
Иско хорошо навесил на Бензема к линии вратарской, но Карим не смог пробить, защитники сыграли надёжно.
'62
«Реал» не покидает половину поля гостей, но особых шансов не создаёт.
'60
Каземиро снова опасный заброс в штрафную выполнил. На этот раз защитники выбили мяч. Да и Бензема рядом не было.
'58
Иско вместо Асенсио вышел.
'58
Счёт не изменился! После видеоповтора гол был отменён из-за положения вне игры.
'57
Родриго заменил Винисиуса у «Реала».
'57
Проверяют гол Бензема. Есть подозрение на офсайд.
'55
Гол! После навеса Каземиро Бензема головой вколотил мяч в ворота от линии вратарской!
'53
Всё же добились игроки «Реала» углового и была опасность после него. Милитао после навеса пробил выше ворот с середины штрафной площади!
'52
Асенсию подал от лицевой линии в середину штрафной, защитник вынес мяч в поле. Даже углового не будет.
'50
Винисиус с фланга вошёл в штрафную, продемонстрировав технику, но хорошо пробить по воротам не сумел.
'49
Модрич с углового навесил, ничего опасного. Защита «Вильярреала» на месте.
'47
Пока без замен в матче, но целая группа футболистов разминается как у одной, так и другой команды.
'46
Второй тайм начался!
'45+1
Первый тайм завершён. Неожиданный результат он принёс. Тем лучше, ведь вторая половина встречи должна теперь быть интереснее!
'45
После углового Каземиро пробил по центру ворот. Мяч в руках голкипера.
'43
«Реал» хорошо придавил гостей в этом отрезке матча, но без конкретики пока.
'41
Милитао проник в штрафную, но не смог сделать точный пас или пробить.
'39
Перспективная была атака «Вильярреала», но Бакку снова техника подвела. На линии штрафной он не смог обработать мяч после хорошего паса партнёра.
'37
Навес Каземиро не нашел партнёра в штрафной.
'35
Модрич на углу вратарской обыграл защитника и пробил под ближнюю штангу. Мимо!
'33
Бакка в середине штрафной поймал мяч на ногу после флангового навеса. Опасно было, но далеко отпустил мяч игрок «Вильярреала».
'31
Одриосола выполнил навес в штрафную площадь гостей. Прямо в руки голкиперу.
'29
Капу с линии штрафной пробил мимо ворот. Опасно было, оборона «Реала» сыграла не очень уверенно, подарив возможность для удара.
'28
Тригерос по флангу прошел, но сделать качественный пас или подачу помешала защита.
'26
Бензема разочарован решением арбитра, который не назначил пенальти в ворота гостей после того, как защитник коснулся рукой к мячу.
'24
Модрич со штрафного навесил на Асенсио, который головой пробил выше ворот.
'22
Рано радовались Марсело и Рамос за пределами поля, узнав об изменившемся счёте в матче «Атлетико».
'20
Гол! Пино получил мяч в районе 11-метровой отметки и лёгким ударом по центру ворот переиграл вратаря!
'18
«Атлетико» пропустил гол в параллельном матче. Ох как закручивается чемпионская интрига!
'17
Каземиро со штрафного отправил мяч за пределы поля.
'15
Одриосола навесил в штрафную площадь, но защита уверенно отвела угрозу от ворот.
'13
Передача на Тригероса была не самой точной. Мяч ушёл за пределы поля.
'11
Варан получил мячом в затылок после падения в собственной штрафной. Плотно приложился соперник по мячу и попал ему в голову.
'9
После прострела вдоль ворот хозяев мяч ушёл за боковую линию, так никого и не зацепив.
'7
Бакка имел шанс выскочить один на один с голкипером «Реала», но скорости не хватило после передачи из глубины и защитник отодвинул Карлоса от мяча.
'5
Последний матч для Зидана у руля мадридского клуба сегодня. Интересно, что же ждёт дальше легендарного француза. Поговаривают о возможном продолжении карьеры в «Ювентусе».
'3
Хозяева держат мяч на чужой половине поля, пока особых обострений не было.
'1
«Вильярреал» разыграл мяч в центре поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.