- 193335 просмотров В соцсетях распространяются слухи о «тайном обновлении» WhatsApp
- 135162 просмотра Российским дачникам напомнили о запрете на выращивание семян петрушки
- 80117 просмотров В России идет подготовка к созданию перспективного беспилотника «Гром»
- 57698 просмотров Россия переиграла Чехию в первом матче чемпионата мира по хоккею
- 55834 просмотра Британия призвала Россию остаться в Договоре по открытому небу
- 52101 просмотр Россия обыграла Чехию в матче чемпионата мира. Обзор зарубежной прессы
- 47803 просмотра Украинский президент поздравил граждан Украины с Днем вышиванки в русской косоворотке
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Финальный свисток! Мадридский «Атлетико» — чемпион Примеры сезона 2020/2021! Наши поздравления команде Диего Симеоне! «Матрасники» здорово начали сезон, захватив лидерство, в какой-то отрезок сезона позволили соперникам приблизиться, но в концовке смогли собраться, справившись с давлением! «Атлетико» вернул себе титул спустя семь лет! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
'90+1
Три минуты отделяют «Атлетико» от чемпионства в Примере!
'89
«Вальядолид» расположился на чужой половине поля, но «Атлетико» компактно обороняется.
'87
'85
'83
'82
'82
'81
Карраско мог окончательно закрывать вопрос о чемпионстве, но удар из штрафной пришёлся выше ближней девятки!
'79
'78
'78
'76
Оласа от левого края штрафной нанёс прямой удар — мимо ближнего угла ворот «Атлетико»!
'74
'72
«Вальядолид» старательно идёт в атаку, но без создания угроз воротам Облака.
'70
'67
'66
У Лоди срезался мяч с ноги после попытки прострела в штрафную хозяев — удар от ворот.
'64
'63
'63
'63
'62
'62
Оласа издали мощно зарядил, Облак отразил мяч, но прямо на голову Вайссману, который в падении добавил выше перекладины!
'61
Двойную замену подготовил Диего Симеоне! Ваши варианты?
'59
Через центр гости вышли в атаку, но передача к штрафной получилась в офсайд.
'57
'57
Корреа вместо удара выбрал прострел вдоль ворот хозяев — Карраско не успел к мячу!
'55
'54
На «Бернабеу» без изменений — «Реал» проигрывает 0:1. Расклады в таблице прежние!
'52
Две подряд подачи Коке в штрафную хозяев привели к удару головой — выше перекладины!
'50
Льоренте принял передачу Корреа в штрафной хозяев, положил корпус и пробил с лёта — вновь в защитника! Намекали гости, что была игра рукой, но судья не согласился!
'48
Широко хозяева пытались атаковать, но одна из диагональных передач получилась за пределы поля.
'47
Льоренте правым краем забрался в штрафную «Вальядолида», через рикошет доставил мяч к 11-метровой отметке, откуда Суарес пробил в падении головой — в защитника!
'46
Стартовал второй тайм нашего матча! Никаких замен!
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Вальядолид» ни в чём не уступил «Атлетико», и более того — хозяева на 18-й минуте открыли счёт — Оскар Плано в контратаке распечатал ворота гостей, 1:0! В параллельном матче «Реал» также «горит», минимально уступая «Вильярреалу», так что «матрасники» пока сохраняют первую строчку в таблице Примеры! Всё решат вторые тайма!
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму. Льоренте выполнил плохой удар из-за штрафной — намного выше ворот.
'45
Вилья смело полез в атаку через центр, но переоценил свой дриблинг, упёршись в Фелипе.
'43
41% на 59% — ожидаемое преимущество «Атлетико» по владению мячом.
'42
Меса искал Вайссмана в штрафной гостей, но тому не дали шанса встретиться с мячом.
'40
Пока «Атлетико» успокаивает лишь тот факт, что и у «Реала» есть проблемы — на «Бернабеу» прежние 0:1!
'38
Вайссман добрался до мяча головой, пробив из центра штрафной — Облак начеку!
'37
Вилья пытался сделать мягкий заброс в штрафную «Атлетико», куда рванул Вайссман, но оборона «матрасников» справилась.
'36
Эрмосо не позволил хозяевам выбежать в контратаку, прихватив соперника за руку. Без карточки.
'34
Фелипе пришёл на угловой в штрафную «Вальядолида», выиграл позицию и нанёс удар головой — над перекладиной!
'33
Суарес принял передачу в чужой штрафной, убрал мяч под левую и пробил — рядом с дальней девяткой!
'31
Правым краем хозяева провели атаку, но одна из передач получилась в положение вне игры.
'29
Получили хозяева право на угловой, но его розыгрыш не доставил проблем обороне — Оласа закрутил мяч за лицевую.
'27
Эль-Амик головой прервал подачу Триппьера в штрафную «Вальядолида», но едва не срезал мяч в свои ворота!
'25
«Вильярреал» на «Бернабеу» открыл счёт в матче с «Реалом» — 0:1! Интересно!
'24
Неудачно «матрасники» разыграли угловой, упустив мяч за лицевую.
'22
Сауль рванул в штрафную хозяев за мячом, но Масип вовремя выдвинулся из ворот!
'20
«Вальядолид», забив мяч, по-прежнему старается не прижиматься к своим воротам.
'18
'17
Вайссман готов был откликнуться на заброс в штрафную «Атлетико», но первым к мячу успел Облак.
'15
Выжали хозяева из позиционной атаки угловой удар. Меса исполнил подачу в штрафную, где Фелипе здорово сыграл головой.
'13
Суарес принял сложный пас у лицевой, но в борьбе не смог оставить мяч в поле.
'12
Триппьер доставил мяч в штрафную «Вальядолида», откуда Сауль нанёс удар — блокирована попытка!
'11
Вилья здорово прошёл вдоль линии штрафной, проскочил мимо защитника и пробил низом — Облак на месте!
'10
После прострела Карраско мяч отскочил на ногу Суаресу, который пробил с лёта от угла вратарской — вдоль ворот!
'9
«Вальядолид» не собирается отдавать инициативу «Атлетико».
'7
Через заброс из глубины хозяева начали атаку, но Фелипе не пустил мяч в штрафную.
'5
Меса получил по ногам — Льоренте перестарался в борьбе за мяч.
'4
Ещё одну атаку «Атлетико» прервал свисток рефери — второй офсайд!
'2
Суарес ворвался в штрафную хозяев и в борьбе упал! Прозвучал свисток арбитра, но не в пользу гостей — положение вне игры зафиксировано!
'1
Дан свисток к началу матча! «Вальядолид» борется за выживание, «Атлетико» — за чемпионство в Примере! Всем нужна победа!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.