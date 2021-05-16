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Обойти «Атлетико»: «Реал» бьется с «Атлетиком». LIVE

Ла Лига. 37-й тур. «Атлетик» — «Реал». ОНЛАЙН

В матче 37-го тура мадридский «Реал» гостит у «Атлетика» из Бильбао. в случае победы столичный клуб обойдет лидера турнирной таблицы — «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
37-й тур  |   16 мая 19:30   |  Матч не начался
Атлетик Б
0:0
Реал Мадрид
Стадион «Сан-Мамес», Бильбао | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Трансляция
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19:20

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции поединка 37-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Реалом».