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Трансляция
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19:20
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
19:15
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции поединка 37-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Реалом».