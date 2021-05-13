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Гранада Реал Мадрид

Опередить «Барселону»: «Реал» быстро забил «Гранаде». LIVE

Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур. «Гранада» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» на выезде встречается с «Гранадой» в матче 36-го тура Ла Лиги. В случае победы «сливочные» обгонят в турнирной таблице «Барселону» и продолжат борьбу за чемпионский титул с лидирующим «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
36-й тур  |   13 мая 23:00   |  1 тайм
Гранада
0:1
Реал Мадрид
Стадион «Лос-Карменес», Гранада | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Модрич 17'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руи Силва
17 (з)    Кини
6 (з)   Херман Санчес
22 (з)   Домингуш Дуарте
2 (з)   Димитри Фулкье
10 (п)   Антонио Пуэртас
4 (п)   Максим Гоналон
8 (п)   Ян Брис
14 (п)   Феде Вико
11 (н)   Дарвин Мачис
23 (н)   Хорхе Молина
1 (в)   Тибо Куртуа
6 (з)    Начо
3 (з)   Эдер Милитао
35 (з)   Мигель Гутьеррес
28 (п)   Марвин Парк
10 (п)   Лука Модрич 17'
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (н)    Винисиус
9 (н)   Карим Бензема
25 (н)    Родриго
Запасной состав
13 (в)   Аарон Эскандель
35 (в)   Жоау Кошта
18 (з)   Адриан Марин
3 (з)   Патрисио Перес
28 (з)   Пепе Санчес
12 (п)   Домингош Кина
26 (п)   Альберто Соро
7 (н)   Луис Суарес
26 (в)   Диего Альтубе
13 (в)   Андрей Лунин
19 (з)   Альваро Одриосола
22 (п)    Иско
31 (п)   Антонио Бланко
8 (п)   Тони Кроос
11 (н)   Марко Асенсио
24 (н)   Мариано Диас
7 (н)   Эден Азар
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Удары
100%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
Трансляция
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'31

Бензема принял мяч возле штрафной и нанес мощный удар, но попал в соперника! Родриго кинулся на добивание, однако вратарь Руи Силва успел прикрыть мяч собой.

'29

«Гранада» чуть не отыгралась! Опытный нападающий Хорхе Молина принял мяч в штрафной «Реала» после классного заброса и был готов пробить, но Куртуа вовремя вышел из ворот, кинулся под ноги сопернику и выцарапал мяч.

'27

Опасно! Марвин отлично открылся в штрафной «Гранады» под длинный пас Вальверде, принял мяч и пробил в дальний угол — мимо.

'25

Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис наступил сзади на ногу Марвину в тот момент, когда оба на полной скорости неслись к мячу. Игрок «Реала» долго не мог подняться с газона от боли, но, к счастью, травмы у него нет и он может вернуться в игру.

'23

Момент! Защитник «Гранады» Фулкье прицельно навесил в штрафную «Реала», где Антонио Пуэртас принял мяч и очень опасно пробил, однако перед этим подыграл себе рукой, так что судья свистнул нарушение.

'22

«Реал» быстро развернул очередную атаку: Родриго протащил мяч по центру и отдал на левый фланг, где Марвин рванул со всей силы, чтобы принять мяч и прострелить в штрафную. Но пас сделать не удалось — молодой игрок слишком далеко отпустил мяч и дал ему уйти за лицевую.

'20

Игра возобновилась, Вальверде сумел вернуться на поле.

'18

Федерико Вальверде присел на газон — испытывает болевые ощущения после столкновения с полузащитником «Гранады» Яном Брисом.

'16

ГОООООЛ!!! Лука Модрич открывает счет! В ходе позиционной атаки 20-летний защитник Мигель Гутьеррес, вызванный в основную команду «Реала» из «Кастильи», выдал изумительный пас черпачком в штрафную «Гранады», Модрич ускорился, принял мяч и пробил в ближний угол. Мяч залетел между ног вратарю — 1:0!

'14

Момент! После навеса с углового Начо пробил головой, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги! «Реал» дважды чуть не забил за две минуты.

'13

Опасно! Родриго здорово навесил в штрафную на Бензема, и тот прицельно пробил головой в ближний угол, но вратарь Руи Силва молниеносно сложился и отбил мяч на угловой!

'11

«Реал» полностью владеет мячом и инициативой, однако «Гранада» пока дисциплинированно играет в обороне и не позволяет грозным гостям создать реально опасные моменты.

'9

Винисиус затеял быструю контратаку, протащил мяч до штрафной «Гранады» и попытался пробить, но попал в соперника. После отскока удар нанес еще и Родриго, но не попал в створ.

'7

«Реал» организовал очередную атаку по правому флангу, и молодой игрок, вызванный из «Кастильи», — правый защитник Марвин — планировал выполнить подачу в штрафную, но нарвался на чистый подкат игрока «Гранады» и потерял мяч.

'5

Мадридцы заработали первый угловой в матче, но подача в штрафную получилась неудачной — нанести опасный удар никому из «сливочных» не удалось.

'3

«Реал» добрался до чужой штрафной и организовал опасный прострел, но Родриго немного не успел к мячу, чтобы нанести удар.

'1

Матч начался!

22:55

Стартовый состав «Гранады»: Руй Силва, Фулкье, Гоналон, Херман, Брис, Пуэртас, Мачис, Вико, Кини, Дуарте, Молина.

22:50

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Начо, Милитао, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Парк Марвин, Гутьеррез.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Реал».