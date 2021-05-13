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Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис наступил сзади на ногу Марвину в тот момент, когда оба на полной скорости неслись к мячу. Игрок «Реала» долго не мог подняться с газона от боли, но, к счастью, травмы у него нет и он может вернуться в игру.
«Реал» быстро развернул очередную атаку: Родриго протащил мяч по центру и отдал на левый фланг, где Марвин рванул со всей силы, чтобы принять мяч и прострелить в штрафную. Но пас сделать не удалось — молодой игрок слишком далеко отпустил мяч и дал ему уйти за лицевую.
Игра возобновилась, Вальверде сумел вернуться на поле.
«Реал» полностью владеет мячом и инициативой, однако «Гранада» пока дисциплинированно играет в обороне и не позволяет грозным гостям создать реально опасные моменты.
Винисиус затеял быструю контратаку, протащил мяч до штрафной «Гранады» и попытался пробить, но попал в соперника. После отскока удар нанес еще и Родриго, но не попал в створ.
«Реал» организовал очередную атаку по правому флангу, и молодой игрок, вызванный из «Кастильи», — правый защитник Марвин — планировал выполнить подачу в штрафную, но нарвался на чистый подкат игрока «Гранады» и потерял мяч.
Мадридцы заработали первый угловой в матче, но подача в штрафную получилась неудачной — нанести опасный удар никому из «сливочных» не удалось.
«Реал» добрался до чужой штрафной и организовал опасный прострел, но Родриго немного не успел к мячу, чтобы нанести удар.
Стартовый состав «Гранады»: Руй Силва, Фулкье, Гоналон, Херман, Брис, Пуэртас, Мачис, Вико, Кини, Дуарте, Молина.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Начо, Милитао, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Парк Марвин, Гутьеррез.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Реал».