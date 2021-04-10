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Реал Мадрид Барселона

На кону чемпионство: «Реал» сражается с «Барселоной». LIVE

Примера. 30-й тур. «Реал Мадрид» — «Барселона». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» принимает «Барселону» в матче 30-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30-й тур  |   10 апреля 22:00   |  Матч не начался
Реал Мадрид
0:0
Барселона
Стадион «Альфредо ди Стефано», Мадрид | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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Трансляция
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21:35

Начало матча — в 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона».