Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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21:35
Начало матча — в 22.00 мск.
21:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона».