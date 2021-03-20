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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм нашего матча!
'45
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме мы увидели сразу три забитых мяча: на дубль Бензема хозяева ответили голом в исполнении Санти Мина, 1:2. Ждём вторую 45-минутку встречи!
'43
«Сельта» добавила в атаке после своего забитого мяча. «Реал» решил посидеть в обороне.
'41
'40
'38
Сбивается «Сельта» на подачи с флангов, но верх «Реал» в своей штрафной не планирует отдавать.
'36
Потеряли хозяева мяч, как только попытались обострить ситуацию у ворот Куртуа.
'34
Куртуа справился с подачей на ближний угол вратарской «Реала», забрав мяч в руки.
'32
Санти Мина пытался пяткой продолжить прострел к воротам «Реала», но мяч пошёл в сторону!
'30
'29
Не спешат гости разгонять атаку, предпочитая удерживать мяч в центре поля.
'27
Бензема ушёл в лицевую, далее исполнил силовой прострел на дальнюю штангу, где Винисиус не подстроился под удар — мяч от груди улетел за пределы поля!
'25
'24
«Реал» позволяет сейчас сопернику владеть мячом, но свободно лишь на своей половине.
'23
Мина откликнулся на подачу в штрафную «Реала», откуда головой нанёс удар — чуть выше перекладины!
'22
'20
'19
Модрич перевёл мяч в штрафную хозяев, где очень здорово сыграл голкипер на выходе, опередив активного Винисиуса.
'17
Винисиус смело потащил мяч вперёд, но на границе штрафной «Сельты» его остановили.
'15
Провела «Сельта» хорошую фланговую атаку, в которой прошла передача в штрафную, но дальнейшая скидка к вратарской осталась без внимания.
'13
«Реал» предсказуемо забрал мяч под свой контроль, но всё-таки пока много передач вдали от ворот.
'11
Кроос со стандартного положения загрузил мяч в штрафную хозяев, где Каземиро в борьбе нарушил правила.
'9
Бензема дождался своего момента, пробив с лёта из пределов штрафной — мимо ближнего угла ворот!
'7
Винисиус от левого края штрафной забросил мяч к воротам «Сельты», но Бензема ждал передачу чуть в другую точку.
'5
Вильяр не рассчитал выход за свою штрафную, не успев к мячу, но Винисиус ушёл под острый угол, откуда не стал наносить удар.
'3
«Сельта» активно встречает соперника у штрафной, но «Реал» не допускает потери мяча.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.