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Сельта Реал Мадрид

Погоня за лидерами: «Реал» обыгрывает «Сельту». LIVE

Чемпионат Испании. «Сельта» — «Реал». LIVE

«Сельта» принимает на своем поле «Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   20 марта 18:15   |  2 тайм
Сельта
1:2
Реал Мадрид
Стадион «Балаидос», Виго | Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
Тапиа 25'
Мина 40'
Бензема 20'
Винисиус Жуниор 22'
Бензема 30'
Кроос 39'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Иван Вильяр
19 (з)   Аарон Кариколь
24 (з)   Джейсон Мурильо
4 (з)   Нестор Араухо
2 (з)   Уго Мальо
14 (п)   Ренато Тапиа 25'
6 (п)   Денис Суарес
23 (п)   Брайс Мендес
22 (н)   Санти Мина 40'
9 (н)    Нолито
10 (н)   Яго Аспас
1 (в)   Тибо Куртуа
5 (з)   Рафаэль Варан
23 (з)   Ферлан Менди
6 (з)    Начо
17 (п)   Лукас Васкес
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос 39'
15 (п)   Федерико Вальверде
10 (п)   Лука Модрич
9 (н)   Карим Бензема 20' 30'
20 (н)    Винисиус 22'
Запасной состав
41 (в)   Патрик Секейра
20 (з)   Кевин Васкес
18 (з)   Джозеф Айду
29 (з)   Хосе Фонтан
17 (з)   Давид Хунка
27 (п)   Мигель Баэса
8 (п)   Фран Бельтран
21 (п)   Аугусто Солари
12 (н)   Факундо Феррейра
26 (в)   Диего Альтубе
13 (в)   Андрей Лунин
3 (з)   Эдер Милитао
12 (з)    Марсело
22 (п)    Иско
11 (н)   Марко Асенсио
34 (н)   Уго Дуро
25 (н)    Родриго
Удары
50%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 9
Удары
50%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 5
Трансляция
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'46
Начался второй тайм нашего матча!
'45
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме мы увидели сразу три забитых мяча: на дубль Бензема хозяева ответили голом в исполнении Санти Мина, 1:2. Ждём вторую 45-минутку встречи!
'43
«Сельта» добавила в атаке после своего забитого мяча. «Реал» решил посидеть в обороне.
'41
ГОЛ! Санти Мина здорово выбрал позицию в штрафной «Реала», выиграл верх и головой переправил мяч в угол ворот!
'40
Кроос за срыв атаки нарвался на заслуженный «горчичник».
'38
Сбивается «Сельта» на подачи с флангов, но верх «Реал» в своей штрафной не планирует отдавать.
'36
Потеряли хозяева мяч, как только попытались обострить ситуацию у ворот Куртуа.
'34
Куртуа справился с подачей на ближний угол вратарской «Реала», забрав мяч в руки.
'32
Санти Мина пытался пяткой продолжить прострел к воротам «Реала», но мяч пошёл в сторону!
'30
ГОЛ! Накрыли мадридцы соперника на выходе из штрафной, Кроос покатил мяч Бензема, который улучшил позицию и низом пробил точно в угол ворот!
'29
Не спешат гости разгонять атаку, предпочитая удерживать мяч в центре поля.
'27
Бензема ушёл в лицевую, далее исполнил силовой прострел на дальнюю штангу, где Винисиус не подстроился под удар — мяч от груди улетел за пределы поля!
'25
Тапиа откровенно придержал Васкеса за руку — ещё одна жёлтая карточка.
'24
«Реал» позволяет сейчас сопернику владеть мячом, но свободно лишь на своей половине.
'23
Мина откликнулся на подачу в штрафную «Реала», откуда головой нанёс удар — чуть выше перекладины!
'22
Винисиус за грубый подкат получил жёлтую карточку — первую в матче.
'20
ГОЛ! Кроос нашёл в центре штрафной Бензема, который резко развернулся к воротам и аккуратно покатил мяч в дальний угол!
'19
Модрич перевёл мяч в штрафную хозяев, где очень здорово сыграл голкипер на выходе, опередив активного Винисиуса.
'17
Винисиус смело потащил мяч вперёд, но на границе штрафной «Сельты» его остановили.
'15
Провела «Сельта» хорошую фланговую атаку, в которой прошла передача в штрафную, но дальнейшая скидка к вратарской осталась без внимания.
'13
«Реал» предсказуемо забрал мяч под свой контроль, но всё-таки пока много передач вдали от ворот.
'11
Кроос со стандартного положения загрузил мяч в штрафную хозяев, где Каземиро в борьбе нарушил правила.
'9
Бензема дождался своего момента, пробив с лёта из пределов штрафной — мимо ближнего угла ворот!
'7
Винисиус от левого края штрафной забросил мяч к воротам «Сельты», но Бензема ждал передачу чуть в другую точку.
'5
Вильяр не рассчитал выход за свою штрафную, не успев к мячу, но Винисиус ушёл под острый угол, откуда не стал наносить удар.
'3
«Сельта» активно встречает соперника у штрафной, но «Реал» не допускает потери мяча.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.