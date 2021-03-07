Атлетико М

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Трансляция
С конца
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'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм мадридского дерби подарил нам один забитый мяч — Луис Суарес на 15-й минуте открыл счёт, 1:0. Пока план Симеоне куда лучше задумок Зидана. Посмотрим, как будут обстоять дела во второй половине матча.
'45+1
Кроос проигнорировал партнёров в штрафной, решив пробить по воротам, но мяч в створ не полетел.
'45
Две минуты добавлено ко времени первого тайма!
'43
'42
Мяч попал в руку Фелипе, находящегося в штрафной хозяев! VAR доверил судьбу момента решать главному рефери!
'40
Карраско в контратаке «Атлетико» не сумел сделать передачу на ход Суаресу, который мог убежать на свидание с вратарём!
'39
Дошла атака хозяев до чужой штрафной, где у Суареса не получилось вложиться в удар — мяч послушно прилетел в руки Куртуа.
'37
«Сливочные» вновь взялись за позиционное нападение, но делают это неторопливо, позволяя сопернику синхронно двигать компактную оборону.
'35
«Атлетико» принялся за владение мячом. «Реал» взял паузу, решив немного переждать в обороне.
'33
Лемар поддержал контратаку «Атлетико», совершил прострел в штрафную — Начо на пути мяча!
'31
Льоренте вступил в отбор у штрафной «Реала», но там Менди здорово укрыл мяч корпусом, заставив соперника сфолить.
'29
Модрич устал от затяжного перепаса, пробив в касание из-за штрафного — мяч улетел на трибуны.
'27
«Реал» больше владеет мячом, но контратаки «Атлетико» выглядят опаснее и интереснее.
'25
Полумомент! Карраско не успел к мячу после заброса Суареса на дальнюю штангу!
'23
Бензема откликнулся на высокую подачу в штрафную хозяев, но мяч не лёг на голову, лишь слегка скользнув по макушке!
'21
Бензема разыграл с партнёром стеночку, но в штрафную «Атлетико» не пролез, споткнувшись на подступах.
'19
«Реал» ищет обострение в своей позиционной атаке. У Каземиро не получилась подача в чужую штрафную — не поднял мяч.
'17
У Бензема не получился удар с лёта после прострела в центр штрафной — мяч пошёл в сторону от ворот «Атлетико»!
'15
'14
Асенсио не придумал, что делать с мячом, находясь у штрафной хозяев.
'12
Мог «Атлетико» рассчитывать на опасный контрвыпад, но Васкес отбил желание соперника, здорово сыграв в отборе.
'10
Рискованный перепас гости затеяли в своей штрафной, но вышли из обороны без грубой потери.
'8
Накрыли хозяева атаку соперника правым флангом — не прошла передача Модрича к краю штрафной.
'5
Модрич помог своей обороне, выбив мяч из штрафной «Реала» после подачи со стандарта.
'3
Присматриваются команды друг к другу на первых минутах встречи. Много игры в центре поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.