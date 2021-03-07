Атлетико М

'45+2

Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм мадридского дерби подарил нам один забитый мяч — Луис Суарес на 15-й минуте открыл счёт, 1:0. Пока план Симеоне куда лучше задумок Зидана. Посмотрим, как будут обстоять дела во второй половине матча.