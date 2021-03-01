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Отбить второе место у «Барсы»: «Реал» принимает «Сосьедад». LIVE

Примера. 25-й тур. «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». ОНЛАЙН

«Реал Мадрид» принимает «Реал Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   01 марта 23:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Реал Сосьедад
Стадион «Альфредо ди Стефано», Мадрид | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Тибо Куртуа
23 (з)   Ферлан Менди
6 (з)    Начо
5 (з)   Рафаэль Варан
17 (п)   Лукас Васкес
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
11 (н)   Марко Асенсио
24 (н)   Мариано Диас
1 (в)   Алекс Ремиро
18 (з)   Андони Горосабель
20 (з)   Начо Монреаль
24 (з)   Робен Ле
5 (п)   Игор Субельдия
36 (п)   Мартин Субименди
16 (п)   Андер Гевара
21 (п)   Давид Сильва
10 (н)   Микель Оярсабаль
7 (н)    Порту
19 (н)   Александер Исак
Запасной состав
26 (в)   Диего Альтубе
13 (в)   Андрей Лунин
12 (з)    Марсело
32 (з)   Виктор Чуст
19 (з)   Альваро Одриосола
30 (п)   Серхио Аррибас
15 (п)   Федерико Вальверде
34 (н)   Уго Дуро
20 (н)    Винисиус
25 (н)    Родриго
31 (в)   Унай Марреро
12 (з)   Айен Муньос
15 (з)   Модибо Саньян
37 (п)   Урко Гонсалес
14 (п)   Хон Альдалур
11 (п)   Аднан Янузай
22 (н)   Андер Барренечеа
25 (н)   Хон Орхильес
9 (н)   Карлос Фернандес
28 (н)   Роберто Лопес
17 (н)   Мартин Кастельянос
Удары
0%
По воротам: 8
В створ: 0
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 2
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 2
Трансляция
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'31
Исак неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Реала».
'30
Опасное стандартное положение заработали гости метрах в 23-х от чужих ворот по центру.
'27
Асенсио забрался во вне игры у чужой штрафной.
'25
Каземиро получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.
'23
Асенсио получил отличную возможность для удара из центра чужой штрафной, но отправил мяч рядом со штангой.
'21
Длительное время контролируют мяч футболисты «Реал Сосьедада» в эти минуты матча, но пока без создания опасных моментов.
'19
Лука Модрич получил пас в чужой штрафной в хорошей позиции для удара, но в решающий момент его удар заблокировал защитник.
'17
Оярсабаль вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но послал мяч прямо в руки Куртуа.
'15
Асенсио прошел вперед по флангу и попытался забросить мяч в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'13
Лукас Васкес исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чжуой штрафной, где Мариано Диас в прыжке не добрался до мяча.
'11
Каземиро решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но на пути у мяча оказался один из защитников.
'9
Давид Сильва перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля и арбитр зафиксировал фол с его стороны.
'7
Начо Монреаль прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и упал на газон в борьбе с Каземиро, но пенальти арбитр не назначил.
'5
Лучше контролируют мяч футболисты «Реала» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов.
'3
Асенсио отдал неточную передачу низом с правого фланга атаки в чужую штрафную и мяч ушел за лицевую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.