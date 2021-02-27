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Трансляция
С конца
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'46
'46
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! «Барселона» в первом тайме более активно действовала в атаке, сумев одну из атак реализовать — Дембеле использовал передачу Месси, 0:1. «Севилье» во второй 45-минутке надо прибавлять!
'45
Эскудеро за грубый фол на Десте нарвался на жёлтую карточку. Разошёлся рефери!
'44
Месси сорвал атаку «Севильи», нарушив правила в центре поля. Лопетеги требовал наказание для Лео, но в результате сам получил жёлтую за громкие высказывания.
'42
'40
Дест с правого фланга сместился в центр, дошёл до штрафной и нанёс удар — выше перекладины!
'38
'37
Дест получил мяч на правом краю штрафной, прострелил к вратарской, где за Месси хозяева внимательно следили.
'35
Френки де Йонг получил мяч на линии штрафной, решил ещё улучшить позицию для удара, но загнал себя под острый угол.
'33
Гомес от левого края штрафной прострелил во вратарскую «Барселоны», где мяч ждал только тер Штеген.
'31
'31
Пике получил небольшое повреждение, но быстро пришёл в себя.
'29
'26
Месси подхватил мяч, на скорости ворвался в штрафную «Севильи», но на удар с правой не решился!
'25
«Севилья» уверенно контролирует мяч на своей половине. «Барселона» особо не мешает.
'23
Диего Карлос не смог выбить мяч из-под ног Месси, а вот задеть рукой лицо капитана «Барселоны» не забыл. Фол, но без карточки.
'22
Дембеле позволили нанести удар, но из борьбы — Боно не пустил мяч в угол ворот!
'20
Педри на своей половине удачно вышел из-под давления, заставив Фернандо ещё и нарушить правила.
'18
«Барселона» ожидаемо больше владеет мячом — 31% на 69%.
'17
Пике в касание исполнил диагональную передачу на левый край атаки, но Альба не успел за мячом.
'15
Провели хозяева атаку левым флангом, но завозились с мячом у угла чужой штрафной.
'13
Дембеле у левого края штрафной «Севильи» качнул защитника, но прострел к воротам преградил Кунде!
'11
Разыграли каталонцы угловой, но последующая высокая подача в штрафную не нашла адресата.
'9
Смогли андалусийцы за счёт активного прессинга забрать мяч, но продвинуться к воротам тер Штегена не вышло.
'7
Дест на хорошей скорости поддержал атаку гостей правым флангом, но прострел к воротам выполнить не удалось — Эскудеро помешал.
'5
Осторожно начинают команды. «Севилья» пробует через передачи низом построить свою позиционную атаку.
'3
Жордан полез в агрессивный отбор, но зашёл за рамки правил — Бускетсу досталось по ногам.
'1
Матч начался! «Барселона» разыграла мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.