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Севилья Барселона

Обогнать «Реал»: «Барселона» приехала к «Севилье». LIVE

Примера. 25-й тур. «Севилья» — «Барселона». ОНЛАЙН

«Севилья» на своем поле принимает «Барселону» в матче 25-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
25-й тур  |   27 февраля 18:15   |  2 тайм
Севилья
0:1
Барселона
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Фернандо 31'
Карлос 38'
Эскудеро 45'
Дембеле 29'
Месси 42'
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Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Боно
18 (з)   Серхио Эскудеро 45'
20 (з)   Диего Карлос 46' 38'
12 (з)   Жюль Кунде
16 (з)   Хесус Навас
25 (п)    Фернандо 31'
8 (п)   Жоан Жордан
24 (п)   Алехандро Гомес 46'
10 (п)   Иван Ракитич
11 (н)   Мунир Эль-Хаддади
9 (н)   Люк де
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
2 (з)   Серджино Дест
15 (з)   Клеман Лангле
3 (з)   Жерар Пике
28 (з)   Оскар Гарсия
5 (п)   Серхио Бускетс
21 (п)   Френки де
16 (н)    Педри
11 (н)   Усман Дембеле 29'
10 (н)   Лионель Месси 42'
Запасной состав
31 (в)   Хави Диас
1 (в)   Томаш Вацлик
4 (з)   Карим Рекик 46'
3 (з)   Серхи Гомес
2 (з)   Жорис Ньяньон
7 (п)    Сусо 46'
22 (п)   Франко Васкес
14 (п)   Оскар Родригес
21 (п)   Оливер Торрес
17 (п)   Алейш Видаль
6 (п)   Неманья Гудель
15 (н)   Юссеф Эн-Несири
13 (в)    Нето
26 (в)   Игнасио Пенья
4 (з)   Рональд Араухо
24 (з)   Хуниор Фирпо
23 (з)   Самуэль Юмтити
19 (п)   Матеус Фернандес
27 (п)   Илаш Мориба
12 (п)   Рики Пуч
9 (н)   Мартин Брайтвайт
7 (н)   Антуан Гризманн
17 (н)   Франсиску Тринкан
Трансляция
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'46
Рекик вместо Динго Карлоса.
'46
Тройную замену провела «Севилья». Сусо вместо Гомеса.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! «Барселона» в первом тайме более активно действовала в атаке, сумев одну из атак реализовать — Дембеле использовал передачу Месси, 0:1. «Севилье» во второй 45-минутке надо прибавлять!
'45
Эскудеро за грубый фол на Десте нарвался на жёлтую карточку. Разошёлся рефери!
'44
Месси сорвал атаку «Севильи», нарушив правила в центре поля. Лопетеги требовал наказание для Лео, но в результате сам получил жёлтую за громкие высказывания.
'42
Месси наступил на ногу Фернандо — «горчичник» выдан капитану «Барселоны»!
'40
Дест с правого фланга сместился в центр, дошёл до штрафной и нанёс удар — выше перекладины!
'38
Диего Карлос двумя руками убрал Месси от мяча, за что получил жёлтую карточку.
'37
Дест получил мяч на правом краю штрафной, прострелил к вратарской, где за Месси хозяева внимательно следили.
'35
Френки де Йонг получил мяч на линии штрафной, решил ещё улучшить позицию для удара, но загнал себя под острый угол.
'33
Гомес от левого края штрафной прострелил во вратарскую «Барселоны», где мяч ждал только тер Штеген.
'31
Фернандо нарушил правила, затем решил поговорить с рефери, но в итоге жёлтая карточка помогла этот диалог быстро закончить.
'31
Пике получил небольшое повреждение, но быстро пришёл в себя.
'29
ГОЛ! Месси с центра поля сделал передачу низом на ход Дембеле, который оторвался от защитников, проник в штрафную и пробил точно в угол ворот, направив мяч под ногой Боно!
'26
Месси подхватил мяч, на скорости ворвался в штрафную «Севильи», но на удар с правой не решился!
'25
«Севилья» уверенно контролирует мяч на своей половине. «Барселона» особо не мешает.
'23
Диего Карлос не смог выбить мяч из-под ног Месси, а вот задеть рукой лицо капитана «Барселоны» не забыл. Фол, но без карточки.
'22
Дембеле позволили нанести удар, но из борьбы — Боно не пустил мяч в угол ворот!
'20
Педри на своей половине удачно вышел из-под давления, заставив Фернандо ещё и нарушить правила.
'18
«Барселона» ожидаемо больше владеет мячом — 31% на 69%.
'17
Пике в касание исполнил диагональную передачу на левый край атаки, но Альба не успел за мячом.
'15
Провели хозяева атаку левым флангом, но завозились с мячом у угла чужой штрафной.
'13
Дембеле у левого края штрафной «Севильи» качнул защитника, но прострел к воротам преградил Кунде!
'11
Разыграли каталонцы угловой, но последующая высокая подача в штрафную не нашла адресата.
'9
Смогли андалусийцы за счёт активного прессинга забрать мяч, но продвинуться к воротам тер Штегена не вышло.
'7
Дест на хорошей скорости поддержал атаку гостей правым флангом, но прострел к воротам выполнить не удалось — Эскудеро помешал.
'5
Осторожно начинают команды. «Севилья» пробует через передачи низом построить свою позиционную атаку.
'3
Жордан полез в агрессивный отбор, но зашёл за рамки правил — Бускетсу досталось по ногам.
'1
Матч начался! «Барселона» разыграла мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.