- 147174 просмотра Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
- 114116 просмотров 100 лет назад большевики вскрыли мощи Серафима Саровского
- 110241 просмотр На ТНТ заявили, что закрытие «Дом-2» не является маркетинговым ходом
- 78677 просмотров Вакцинацию Pfizer и BioNTech призвали остановить из-за опасных реакций
- 68485 просмотров Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Гилксом
- 35061 просмотр Спасатели нашли заблудившихся в подмосковных пещерах детей
- 34626 просмотров «Зенит» переиграл на своем поле «Спартак» в центральном матче 19 тура
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'30
'29
Солер получил мяч у штрафной, чуть ушёл в центр и пробил в направлении дальнего угла ворот — тер Штеген парировал!
'28
«Валенсия» редко встречается с мячом, но при этом создала пока самый опасный момент.
'26
Проникли валенсийцы в чужую штрафную, но Гайя и Черышев помешали друг другу, в итоге удар получился во вратаря!
'24
Дест подключился в атаку, получил передачу в лицевую, откуда навесил во вратарскую «Валенсии» — прямо на голову Васса.
'23
Педри левым краем пролез в штрафную гостей, но прострелить к воротам ему не позволили.
'21
Гедеш завершил атаку «Валенсии» по центру плохим ударом из-за штрафной — мяч прокатился вдали от ворот.
'19
Рачич пошёл в отбор у чужой штрафной, мяч отвоевал, но с нарушением правил — Брайтвайт умело подставился под толчок в спину.
'17
Альба с левого фланга доставил мяч в штрафную «Валенсии», но партнерам не удалось подстроиться под удар головой.
'15
Угловой разыграли валенсийцы, но до момента у ворот тер Штегена дело так и не дошло.
'13
'12
«Валенсия» неудачно разыграла стандарт на половине поля соперника — Гедеш не ждал передачи Черышева.
'11
Макси Гомес ждал заброс за спины защитникам «Барсы», но Араухо здорово сыграл головой на перехвате.
'9
Васс выбил мяч за лицевую — угловой заработала «Барселона». Хозяева разыграли стандарт от флажка через короткий пас — продолжилась позиционная атака.
'7
Пытаются хозяева своими передачами у штрафной запутать оборону соперника, но пока это не удаётся.
'5
Провела «Валенсия» свою первую атаку, мяч оказался в штрафной, но тер Штеген разобрался в ситуации.
'3
Ожидаемо — каталонцы с первых минут встречи забрали мяч под свой контроль.
'1
Дан свисток к началу матча! «Барселона» разыграла мяч с центра поля.
'0
Черышев — в основном составе «Валенсии»! Ждём битву на «Камп Ноу»!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.