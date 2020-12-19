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Месси против Черышева: «Барселона» принимает «Валенсию». LIVE

Примера. 14-й тур. «Барселона» — «Валенсия». ОНЛАЙН

«Барселона» принимает «Валенсию» в матче 14-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   19 декабря 18:15   |  1 тайм
Барселона
0:1
Валенсия
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Гризманн 13'
Дьякаби 29'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
28 (з)   Оскар Гарсия
4 (з)   Рональд Араухо
2 (з)   Серджино Дест
5 (п)   Серхио Бускетс
14 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Мартин Брайтвайт
16 (н)    Педри
7 (н)   Антуан Гризманн 13'
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Хауме Доменек
5 (з)   Габриэл Паулиста
12 (з)   Муктар Дьякаби 29'
14 (з)   Хосе Луис
18 (п)   Даниэль Васс
17 (п)   Денис Черышев
19 (п)   Урош Рачич
8 (п)   Карлос Солер
30 (п)   Юнус Муса
7 (п)   Гонсалу Гедеш
22 (н)   Макси Гомес
Запасной состав
13 (в)    Нето
36 (в)   Арнау Тенас
24 (з)   Хуниор Фирпо
15 (з)   Клеман Лангле
23 (з)   Самуэль Юмтити
21 (п)   Френки де
6 (п)   Карлес Аленья
19 (п)   Матеус Фернандес
8 (п)   Миралем Пьянич
12 (п)   Рики Пуч
29 (н)   Конрад де
17 (н)   Франсиску Тринкан
42 (в)   Унай Эчебаррия
25 (в)   Кристиан Риверо
4 (з)   Эльяким Мангала
31 (з)   Гильем Молина
2 (з)   Тьерри Коррея
26 (п)   Висенте Эскердо
27 (п)   Коба Куандреди
23 (п)    Хасон
37 (н)   Алехандро Санчес
20 (н)   Ли Кан
11 (н)   Рубен Собрино
21 (н)   Ману Вальехо
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
75%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 4
Удары
100%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
25%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 5
Трансляция
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'30
ГОЛ! Прошла подача Солера от угла поля к линии вратарской, куда выскочил Дьякаби и головой переправил мяч в ворота!
'29
Солер получил мяч у штрафной, чуть ушёл в центр и пробил в направлении дальнего угла ворот — тер Штеген парировал!
'28
«Валенсия» редко встречается с мячом, но при этом создала пока самый опасный момент.
'26
Проникли валенсийцы в чужую штрафную, но Гайя и Черышев помешали друг другу, в итоге удар получился во вратаря!
'24
Дест подключился в атаку, получил передачу в лицевую, откуда навесил во вратарскую «Валенсии» — прямо на голову Васса.
'23
Педри левым краем пролез в штрафную гостей, но прострелить к воротам ему не позволили.
'21
Гедеш завершил атаку «Валенсии» по центру плохим ударом из-за штрафной — мяч прокатился вдали от ворот.
'19
Рачич пошёл в отбор у чужой штрафной, мяч отвоевал, но с нарушением правил — Брайтвайт умело подставился под толчок в спину.
'17
Альба с левого фланга доставил мяч в штрафную «Валенсии», но партнерам не удалось подстроиться под удар головой.
'15
Угловой разыграли валенсийцы, но до момента у ворот тер Штегена дело так и не дошло.
'13
Гризманн сорвал атаку «Валенсии», завалив Гедеша — жёлтая карточка показана французу. Сегодня Антуан не стал шокировать болельщиков своими косичками, выбрав аккуратный хвостик.
'12
«Валенсия» неудачно разыграла стандарт на половине поля соперника — Гедеш не ждал передачи Черышева.
'11
Макси Гомес ждал заброс за спины защитникам «Барсы», но Араухо здорово сыграл головой на перехвате.
'9
Васс выбил мяч за лицевую — угловой заработала «Барселона». Хозяева разыграли стандарт от флажка через короткий пас — продолжилась позиционная атака.
'7
Пытаются хозяева своими передачами у штрафной запутать оборону соперника, но пока это не удаётся.
'5
Провела «Валенсия» свою первую атаку, мяч оказался в штрафной, но тер Штеген разобрался в ситуации.
'3
Ожидаемо — каталонцы с первых минут встречи забрали мяч под свой контроль.
'1
Дан свисток к началу матча! «Барселона» разыграла мяч с центра поля.
'0
Черышев — в основном составе «Валенсии»! Ждём битву на «Камп Ноу»!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.