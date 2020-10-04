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Барселона Севилья

Испытание Кумана: «Барса» пропустила от «Севильи». LIVE

Ла Лига. 5-й тур. «Барселона» — «Севилья». ОНЛАЙН

В матче пятого тура испанской Ла Лиги «Барселона» встречается с победителем Лиги Европы «Севильей». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
5-й тур  |   04 октября 22:00   |  перерыв
Барселона
1:1
Севилья
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Коутиньо 10'
де Йонг 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
30 (з)   Рональд Федерико
20 (з)   Серхи Роберто
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
14 (п)   Филиппе Коутиньо 10'
22 (н)   Ансу Фати
7 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Лионель Месси
13 (в)    Боно
12 (з)   Жюль Кунде
16 (з)   Хесус Навас
20 (з)   Диего Карлос
8 (п)   Хоан Хордан
25 (п)    Фернандо
10 (п)   Иван Ракитич
7 (п)    Сусо
5 (п)   Лукас Окампос
19 (п)   Маркос Акунья
9 (н)   Люк де 8'
Запасной состав
36 (в)   Арнау Тенас
26 (в)   Игнасио Пенья
2 (з)   Серджино Дест
32 (з)   Сантьяго Рамос
6 (п)   Карлес Аленья
8 (п)   Миралем Пьянич
28 (п)   Рики Пуч
19 (н)   Мартин Брайтвайт
29 (н)   Конрад де
11 (н)   Усман Дембеле
16 (н)   Педро Лопес
17 (н)   Франсиску Тринкан
31 (в)   Хави Диас
1 (в)   Томаш Вацлик
18 (з)   Серхио Эскудеро
3 (з)   Серхи Гомес
6 (п)   Неманья Гудель
17 (п)   Алехандро Посо
14 (п)   Оскар Родригес
21 (п)   Оливер Торрес
22 (п)   Франко Васкес
11 (н)   Мунир Эль-Хаддади
15 (н)   Юссеф Эн-Несири
24 (н)   Карлос Фернандес
Удары
67%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 5
Удары
33%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 7
Трансляция
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'45
Перерыв! Бурное начало ближе к концовке тайма сменилось унынием. Но «Севилья» пока что удачно показывает, как нужно играть против неоптимальной «Барселоны». Впереди самое интересное!
'43
Месси подхватил мяч справа, вошёл в штрафную и пробил мимо дальнего угла ворот!
'42
Араухо закрыл мяч корпусом от Окампоса и дождался, пока он покинет пределы поля. Удар от ворот.
'39
Фати неплохо обострил, но через мгновение ошибся с пасом на Месси.
'38
Фати решился на удар, находясь под плотной опекой защитника. Мяч ожидаемо полетел выше.
'34
Наваса подключили справа, но навес у капитана «Севильи» не получился. Очень жаль, ведь команда отлично атаковала позиционно.
'32
Сусо подкараулил ошибку Френки де Йонга, ворвался в штрафную «Барсы» и пробил мимо ближней девятки.
'30
Акунья помешал Серхи Роберто сделать прострел, выбив мяч на угловой.
'28
Фати получил мяч перед штрафной и нанёс удар в своём стиле, но Боно справился!
'26
Гризманн не успел сделать пас на ход Фати в процессе розыгрыша стеночки. Очень дерзко играют защитники «Севильи».
'23
Коутиньо приостановился и сразу потерял мяч. «Севилья» не дает «Барсе» играть в свой футбол.
'21
Гризманн выскочил один на один и покатил мяч рядом со штангой! Теперь у «Барсы» отличный момент был.
'19
Фернандо каким-то чудом не замкнул прострел Наваса! Сумасшедшая контратака «Севильи», которая началась нереальной по качеству диагональю Окампоса.
'18
Гризманн опасно сыграл во вратарской «Севилья», пытаясь нанести удар в падении через себя.
'17
Альба неожиданно для всех пробил с центра поля и заставил Боно рукой перевести мяч на угловой!
'14
«Севилья» контролирует мяч чаще «Барселоны»! Каталонцы не против. Видно, что «Барса» заточена на контратакующую игру, имея в составе быстрых нападающих.
'12
Месси ошибся с пасом на ход Фати. Лионель начинает на позиции центрального нападающего, не всё пока получается.
'10
ГОЛ! И тут же «Барса» отыгрывается! Навас в попытке перехватить заброс Месси отразил мяч прямо на Коутиньо, который легко пробил в дальнюю девятку с центра штрафной!
'8
ГОЛ! Сусо накрутил соперника у лицевой и выдал подачу, которую каталонцы в панике отбили на де Йонга, а голландец сразу же расстрелял ворота Нето, не оставив бразильцу шансов.
'7
«Севилья» по-прежнему очень активная на старте матча. Гости заработали новый угловой.
'5
Первая комбинация «Барселоны» с участием Месси закончилась уверенным перехватом Кунде.
'4
«Севилья» заработала угловой и быстро его разыграла мелким пасом, после чего мяч был подан точно на голову Ракитичу, но бывший игрок «Барсы» пробил над перекладиной.
'3
Серхи Роберто забежал справа, но диагональ от защитника оказалась слишком сильной.
'2
«Барселона» забрала мяч и готовит первую в матче позиционную атаку.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.