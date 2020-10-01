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Трансляция
С конца
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'45
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
'42
'41
Месси исполнил подачу-удар с углового с правого фланга и мяч полетел над перекладиной ворот.
'39
'37
Фати вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил во вратарскую, но Месси немного не успел на этот пас.
'35
Аспас отпасовал низом к чужой штрафной на Дениса Суареса, но тот оказался во вне игры.
'33
Аспас прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Нето.
'32
'32
'31
Длительное время продолжают контролировать мяч футболисты «Барселоны». Под диктовку каталонцев проходит у нас игра.
'29
Де Йонг исполнил перевод с левого фланга атаки в чужую штрафную на Гризманна, но Антуан плохо мяч обработал.
'27
После розыгрыша углового Эмре Мор отпасовал низом в чужую штрафную на Дениса Суареса, но от того мяч ушел за лицевую линию поля.
'25
Аспас неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в голову стоявшего в стенке Бускетса.
'23
'22
Тапиа не по правилам сыграл против Коутиньо на чужой половине поля, что и зафиксировал арбитр
'21
Коутиньо обыгрался с Альбой на левом фланге атаки, но затем неудачно пошел в обводку и лишился мяча.
'19
Френки де Йонг попробовал исполнить передачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'17
Хосе Фонтан получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, нанес удар в ближний угол ворот, но надежно в рамке сыграл Нето.
'15
Вайга исполнил опасный прострел с края штрафной во вратарскую, но надежно на перехвате сыграл Нето.
'14
Бускетс нарушил правила против соперника на левом фланге атаки. Право на стандарт заработала «Сельта».
'11
'9
Аспас перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки и нарушил правила против Альбы.
'7
Гризманн оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и слета пробил, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны», но пока без создания опасных моментов.
'3
Альба попытался обыграться в стеночку с Коутиньо на левом краю чужой штрафной, но ответный пас от бразильца пришелся за лицевую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Сельта» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.