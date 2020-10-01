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Сельта Барселона

Не отпустить «Реал»: «Барса» обыгрывает «Сельту». LIVE

Примера. 4-й тур. «Сельта» — «Барселона». ОНЛАЙН

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде встречается с «Сельтой». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й тур  |   01 октября 22:30   |  1 тайм
Сельта
0:1
Барселона
Стадион «Балаидос», Виго | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Айду 39'
Фати 11'
Лангле 23'
Лангле 42'
Пике 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Иван Вильяр
15 (з)   Лукас Оласа
24 (з)   Джейсон Мурильо
18 (з)   Джозеф Айду 39'
29 (з)   Хосе Фонтан 32'
2 (з)   Уго Мальо
6 (п)   Денис Суарес
14 (п)   Ренато Тапиа
31 (п)   Gabriel Veiga
11 (п)   Эмре Мор
10 (н)   Яго Аспас
13 (в)    Нето
20 (з)   Серхи Роберто
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Клеман Лангле 23' 42'
3 (з)   Жерар Пике 42'
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
14 (п)   Филиппе Коутиньо
22 (н)   Ансу Фати 11'
7 (н)   Антуан Гризманн 45'
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
26 (в)   Iago Dom?nguez
4 (з)   Нестор Араухо 32'
5 (п)   Окай Йокушлу
7 (п)   Альваро Вадильо
27 (п)   Мигель Баэса
23 (п)   Брайс Мендес
35 (п)   Ra?l Blanco
8 (п)   Фран Бельтран
9 (н)    Нолито
22 (н)   Санти Мина
32 (н)   Мигель Родригес
34 (н)   Серхио Каррейра
26 (в)   Игнасио Пенья
36 (в)   Арнау Тенас
30 (з)   Рональд Федерико 45'
32 (з)   Сантьяго Рамос
6 (п)   Карлес Аленья
8 (п)   Миралем Пьянич
28 (п)   Рики Пуч
19 (н)   Мартин Брайтвайт
29 (н)   Конрад де
11 (н)   Усман Дембеле
16 (н)   Педро Лопес
17 (н)   Франсиску Тринкан
Удары
50%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 10
Удары
50%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 4
Трансляция
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'45
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Пике получил желтую карточку за споры с арбитром.
'42
Лангле получил вторую желтую карточку за отмашку от соперника.
'41
Месси исполнил подачу-удар с углового с правого фланга и мяч полетел над перекладиной ворот.
'39
Айду получил желтую карточку за грубый фол против Фати в центре поля.
'37
Фати вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил во вратарскую, но Месси немного не успел на этот пас.
'35
Аспас отпасовал низом к чужой штрафной на Дениса Суареса, но тот оказался во вне игры.
'33
Аспас прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Нето.
'32
Вышел на поле Араухо.
'32
Ушел с поля Фонтан.
'31
Длительное время продолжают контролировать мяч футболисты «Барселоны». Под диктовку каталонцев проходит у нас игра.
'29
Де Йонг исполнил перевод с левого фланга атаки в чужую штрафную на Гризманна, но Антуан плохо мяч обработал.
'27
После розыгрыша углового Эмре Мор отпасовал низом в чужую штрафную на Дениса Суареса, но от того мяч ушел за лицевую линию поля.
'25
Аспас неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в голову стоявшего в стенке Бускетса.
'23
Лангле получил желтую карточку за фол против Вейга у своей штрафной.
'22
Тапиа не по правилам сыграл против Коутиньо на чужой половине поля, что и зафиксировал арбитр
'21
Коутиньо обыгрался с Альбой на левом фланге атаки, но затем неудачно пошел в обводку и лишился мяча.
'19
Френки де Йонг попробовал исполнить передачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'17
Хосе Фонтан получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, нанес удар в ближний угол ворот, но надежно в рамке сыграл Нето.
'15
Вайга исполнил опасный прострел с края штрафной во вратарскую, но надежно на перехвате сыграл Нето.
'14
Бускетс нарушил правила против соперника на левом фланге атаки. Право на стандарт заработала «Сельта».
'11
Гол! 0:1! После паса от Коутиньо ворвался в чужую штрафную по центру Фати и прицельно пробил в ближний нижний угол ворот!
'9
Аспас перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки и нарушил правила против Альбы.
'7
Гризманн оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и слета пробил, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны», но пока без создания опасных моментов.
'3
Альба попытался обыграться в стеночку с Коутиньо на левом краю чужой штрафной, но ответный пас от бразильца пришелся за лицевую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Сельта» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.