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Трансляция
С конца
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'59
Фекира зацепили недалеко от штрафной «Реала». Новый шанс для «Бетиса».
'57
«Бетис» пошёл в атаку всей командой, но взломать фланг Карвахаля не получилось, будет удар от ворот.
'53
'52
Рамос оказался слева и навесил в штрафную на свободного Бензема, который ударом с лёта попал в перекладину!
'51
Долго судьи смотрели повтор, но всё же решили засчитать автогол Эмерсона.
'48
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Команды ушли на перерыв. «Реал» здорово начал и быстро открыл счёт. Но потом команда Зидана отдала инициативу и начала пропускать. «Бетис» забил дважды в течение трёх минут. Посмотрим, что будет дальше.
'45+1
'45+1
'45
Роблес справился с ударом Бензема из убойной позиции!
'44
Йович испортил классный рывок Менди, сделав плохую передачу на ход французу.
'42
'40
'37
'35
'32
И снова плохой навес. В этот раз данный футбольный элемент не получился у легенды «Бетиса» Хоакина.
'31
Эмерсон присоединился к атаке «Бетиса» и из-под Менди сделал прострел, который был отражён усилиями Рамоса.
'28
Каналес вырезал подачу к вратарской «Реала», но там убедительнее всех сыграл вышедший из ворот Куртуа.
'25
Санабрия зацепился за мяч впереди, убежал в штрафную «Реала» и пробил над перекладиной!
'23
Менди своим отбором остановил затяжную позиционную атаку «Бетиса». Но выбить мяч на своего не удалось, мяч снова у хозяев.
'20
Фекир не попал в створ ворот «Реала» ударом с края штрафной! «Бетис» тоже неплох.
'17
Эдегор заработал угловой, Йович навесил в сторону Бензема, но соперник выпрыгнул выше и выбил мяч.
'15
Рамос не реализовал бомбовый момент! Защитник скинул ему мяч на линию вратарской, но Рамос просто не попал в створ.
'14
'12
'9
Эдегору помешали сделать проникающую передачу, обрушив норвежца на газон. Но нарушения не было.
'7
Куртуа отразил сумасшедший удар Санабрии в упор!
'6
Менди выскочил на заброс, убрал защитника, но вместо прострела на свободного Йовича нанёс плохо удар и не попал в ближний угол.
'5
«Бетис» обосновался на половине поля «Реала», заработав несколько угловых подряд. Пока ничего опасного.
'2
Бензема вывел «Реал» вперёд, но гол француза быстро отменили из-за явного положения вне игры.
'1
Винисиус отметился нарушением в первой атаке «Реала».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.