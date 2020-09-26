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Прервать серию без побед: «Реал» отыгрался у «Бетиса». LIVE

Примера. 3-й тур. «Бетис» — «Реал». ОНЛАЙН

«Бетис» принимает мадридский «Реал» в матче 3-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й тур  |   26 сентября 22:00   |  2 тайм
Бетис
2:2
Реал Мадрид
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Эмерсон 12'
Манди 35'
Карвалью 37'
Родригес 40'
Вальверде 14'
Карвахаль 42'
Эмерсон 48' (авт)
Модрич 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Хоэль Роблес
15 (з)   Алекс Морено
5 (з)   Марк Бартра
23 (з)   Айсса Манди 35'
22 (з)    Эмерсон 12' 48'
14 (п)   Вильям Карвалью 37'
21 (п)   Гвидо Родригес 40'
17 (п)    Хоакин
10 (п)   Серхио Каналес
19 (н)   Арнальдо Антонио
8 (н)   Набиль Фекир
1 (в)   Тибо Куртуа
5 (з)   Рафаэль Варан
23 (з)   Ферлан Менди
4 (з)   Серхио Рамос
2 (з)   Даниэль  42'
8 (п)   Тони Кроос 45'
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде 14'
21 (п)   Мартин Эдегор 46'
9 (н)   Карим Бензема
18 (н)   Лука Йович
Запасной состав
30 (в)   Даниэль Ребольо
12 (з)    Сидней
2 (з)   Мартин Монтойя
6 (з)   Виктор Руис
32 (з)   Francisco Javier
4 (п)   Поль Акуоку
9 (н)   Борха Иглесиас
7 (н)    Хуанми
16 (н)   Лорен Морон
24 (н)   Айтор Руибаль
11 (н)   Кристиан Тельо
26 (в)   Диего Альтубе
13 (в)   Андрей Лунин
6 (з)    Начо
19 (з)   Альваро Одриосола
10 (п)   Лука Модрич 45' 53'
22 (п)    Иско 46' 48'
17 (п)   Лукас Васкес
16 (н)   Борха Майораль
20 (н)    Винисиус
27 (н)    Родриго
Удары
67%
По воротам: 11
В створ: 4
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 4
Удары
33%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 9
Трансляция
С начала С конца
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'59
Фекира зацепили недалеко от штрафной «Реала». Новый шанс для «Бетиса».
'57
«Бетис» пошёл в атаку всей командой, но взломать фланг Карвахаля не получилось, будет удар от ворот.
'53
Модрич получил жёлтую за фол перед своей штрафной.
'52
Рамос оказался слева и навесил в штрафную на свободного Бензема, который ударом с лёта попал в перекладину!
'51
Долго судьи смотрели повтор, но всё же решили засчитать автогол Эмерсона.
'48
ГОЛ! Очень быстро после перерыва «Реал» сравнял счёт. Карвахаль прострелил справа, а Эмерсон, играя в подкате на опережение против Бензема, срезал мяч в свои же ворота.
'46
Иско вышел.
'46
Эдегора заменили.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Команды ушли на перерыв. «Реал» здорово начал и быстро открыл счёт. Но потом команда Зидана отдала инициативу и начала пропускать. «Бетис» забил дважды в течение трёх минут. Посмотрим, что будет дальше.
'45+1
Модрич вышел.
'45+1
Кроос ушёл из-за повреждения.
'45
Роблес справился с ударом Бензема из убойной позиции!
'44
Йович испортил классный рывок Менди, сделав плохую передачу на ход французу.
'42
Карвахаль грубо сфолил у линии своей штрафной и получил предупреждение.
'40
Родригес не успел за рывком Бензема и сфолил на жёлтую карточку.
'37
ГОЛ! «Бетис» уже впереди! Карвалью открылся на линии штрафной «Реала» и с ходу пробил в ближний угол. Куртуа не успел нормально отреагировать и отразил мяч в свои ворота.
'35
ГОЛ! Каналес после розыгрыша углового запустил мяч на дальнюю штангу, где Варан не удержал Манди, позволив защитнику «Бетиса» расстрелять дальнюю девятку ворот Куртуа.
'32
И снова плохой навес. В этот раз данный футбольный элемент не получился у легенды «Бетиса» Хоакина.
'31
Эмерсон присоединился к атаке «Бетиса» и из-под Менди сделал прострел, который был отражён усилиями Рамоса.
'28
Каналес вырезал подачу к вратарской «Реала», но там убедительнее всех сыграл вышедший из ворот Куртуа.
'25
Санабрия зацепился за мяч впереди, убежал в штрафную «Реала» и пробил над перекладиной!
'23
Менди своим отбором остановил затяжную позиционную атаку «Бетиса». Но выбить мяч на своего не удалось, мяч снова у хозяев.
'20
Фекир не попал в створ ворот «Реала» ударом с края штрафной! «Бетис» тоже неплох.
'17
Эдегор заработал угловой, Йович навесил в сторону Бензема, но соперник выпрыгнул выше и выбил мяч.
'15
Рамос не реализовал бомбовый момент! Защитник скинул ему мяч на линию вратарской, но Рамос просто не попал в створ.
'14
ГОЛ! Бензема накрутил соперника у края штрафной и прострелил на ближнюю штангу, где его передачу замкнул Вальверде.
'12
Эмерсон получил жёлтую за фол на Каземиро.
'9
Эдегору помешали сделать проникающую передачу, обрушив норвежца на газон. Но нарушения не было.
'7
Куртуа отразил сумасшедший удар Санабрии в упор!
'6
Менди выскочил на заброс, убрал защитника, но вместо прострела на свободного Йовича нанёс плохо удар и не попал в ближний угол.
'5
«Бетис» обосновался на половине поля «Реала», заработав несколько угловых подряд. Пока ничего опасного.
'2
Бензема вывел «Реал» вперёд, но гол француза быстро отменили из-за явного положения вне игры.
'1
Винисиус отметился нарушением в первой атаке «Реала».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.