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Трансляция
С конца
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'74
'74
'70
'70
'70
'70
'67
Месси вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и пробил под перекладину ворот, но спас свою команду Асенхо!
'65
Жерар Морено прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом попытался пробить, но вышло прямо в руки Нето.
'63
Спокойнее развивается у нас игра во втором тайме. Прежде всего, по причине уже обеспеченного результата для хозяев.
'61
Френки де Йонг исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Асенхо.
'59
Быстро разыграли угловой гости, после чего опасности у чужих ворот не возникло.
'58
Длинная передача была исполнена в штрафную «Барселоны» на Морено, но против Жерара на опережение сыграл соперник и мяч ушел на угловой.
'56
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны». Ничего особо не меняется у нас на футбольном поле.
'54
Жерар Морено отправил мяч в сетку ворот ударом из центра чужой штрафной, но арбитр зафиксировал офсайд.
'52
Опасная передача была исполнена к штрафной «Барселоны» на Чуквезе, но вовремя вышел из своей штрафной Нето, сумев опасность ликвидировать.
'50
Чуквезе исполнил передачу с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'48
Коутиньо отдал передачу с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 4:0 по итогам первого тайма нашего матча. Похоже, уже все ясно у нас с итогом противостояния после дубля Фати, гола Месси с пенальти и автогола Пау Торреса. Тем не менее, после перерыва «Барселона» может строить еще большее шоу.
'45
'42
Растерянными выглядят футболисты «Вильярреала» в первой половине сегодняшнего матча. Совсем ничего у них не выходит.
'40
Момент у «Барселоны»! Серхи Роберто навесил с правого края штрафной от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда Коутиньо пробил под перекладину, но Асенхо выручил свою команду.
'37
Франсис Коклен получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'35
'34
Пенальти! Фати вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Гаспара!
'31
Альба попытался обыграться в стеночку с Месси на левом фланге атаки, но ответный пас от аргентинца вышел слишком сильным и неточным.
'29
После длинной диагональной передачи получил мяч на левом краю чужой штрафной Чуквезе и попытался прострелить во вратарскую, где первым на мяче был Нето.
'27
Момент у «Барселоны»! Альба получил передачу на левом краю чужой штрафной и пробил с острого угла, но выручил свою команду голкипер!
'25
Месси отдал передачу к чужой штрафной на Гризманна и тот попытался пробросить себе мяч на ход, но соперник сумел француза заблокировать.
'23
Пока что ничего не меняется у нас в игре. Длительное время контролируют мяч каталонцы.
'21
Вполне справедливо уже с разницей в два мяча ведут в счете каталонцы. Хорошую игру показали подопечные Кумана в первые двадцать минут встречи.
'19
'15
'14
Альба вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но один из соперников сумел эту передачу перехватить.
'12
Пако Алькасер продвинулся вперед от центра поля и попытался исполнить передачу к чужой штрафной, но вышло на соперника.
'10
Полностью под диктовку «Барселоны» проходит сейчас игра, тогда как гости вынуждены в основном обороняться.
'8
После розыгрыша углового попытался пробить из-за пределов штрафной Коутиньо, но угодил в ближайшего соперника.
'7
Месси отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Альба прострелил во вратарскую и мяч был вынесен на угловой.
'5
Чуквезе оказался первым на подборе в чужой штрафной, после чего вместо удара решил отпасовать в центр, где здорово на перехвате сыграл Бускетс.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» с первых минут нашего матча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.