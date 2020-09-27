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Барселона Вильярреал

Ударное начало: «Барселона» громит «Вильярреал». LIVE

Примера. 3-й тур. «Барселона» — «Вильярреал». ОНЛАЙН

«Барселона» принимает «Вильярреал» в матче 3-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й тур  |   27 сентября 22:00   |  2 тайм
Барселона
4:0
Вильярреал
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
Фати 15'
Фати 19'
Месси 35' (пен)
Торрес 45' (авт)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Клеман Лангле
3 (з)   Жерар Пике
20 (з)   Серхи Роберто
21 (п)   Френки де
14 (п)   Филиппе Коутиньо 70'
5 (п)   Серхио Бускетс 78'
10 (н)   Лионель Месси 35'
22 (н)   Ансу Фати 15' 19'
7 (н)   Антуан Гризманн
1 (в)   Серхио Асенхо
4 (з)   Пау Торрес 45'
3 (з)   Рауль Альбиоль
15 (з)   Первис Эступиньян
2 (з)   Марио Гаспар
23 (п)   Мой Гомес
19 (п)   Франсис Коклен 46'
5 (п)   Дани Парехо
11 (п)   Саму Чуквезе 74'
7 (н)   Жерар Морено
17 (н)   Пако Алькасер 46'
Запасной состав
36 (в)   Арнау Тенас
26 (в)   Игнасио Пенья
32 (з)   Сантьяго Рамос
30 (з)   Рональд Федерико
24 (з)   Хуниор Фирпо
8 (п)   Миралем Пьянич 78'
12 (п)    Рафинья
6 (п)   Карлес Аленья
28 (п)   Рики Пуч
11 (н)   Усман Дембеле 70'
16 (н)   Педро Лопес
17 (н)   Франсиску Тринкан
13 (в)   Херонимо Рульи
27 (з)   Jos? Manuel
21 (з)   Хауме Коста
6 (з)   Рамиро Фунес
14 (п)   Ману Тригерос 46'
10 (п)   Висенте Иборра 46'
16 (п)   Такефуса Кубо 74'
32 (п)   Алехандро Баэна
9 (н)   Карлос Бакка
34 (н)   Фер Ниньо
Трансляция
С начала С конца
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'74
Вышел на поле Кубо.
'74
Ушел с поля Чуквезе.
'70
Вышел на поле Дембеле.
'70
Ушел с поля Фати.
'70
Вышел на поле Педро.
'70
Ушел с поля Коутиньо.
'67
Месси вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и пробил под перекладину ворот, но спас свою команду Асенхо!
'65
Жерар Морено прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом попытался пробить, но вышло прямо в руки Нето.
'63
Спокойнее развивается у нас игра во втором тайме. Прежде всего, по причине уже обеспеченного результата для хозяев.
'61
Френки де Йонг исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Асенхо.
'59
Быстро разыграли угловой гости, после чего опасности у чужих ворот не возникло.
'58
Длинная передача была исполнена в штрафную «Барселоны» на Морено, но против Жерара на опережение сыграл соперник и мяч ушел на угловой.
'56
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны». Ничего особо не меняется у нас на футбольном поле.
'54
Жерар Морено отправил мяч в сетку ворот ударом из центра чужой штрафной, но арбитр зафиксировал офсайд.
'52
Опасная передача была исполнена к штрафной «Барселоны» на Чуквезе, но вовремя вышел из своей штрафной Нето, сумев опасность ликвидировать.
'50
Чуквезе исполнил передачу с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'48
Коутиньо отдал передачу с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'46
Вышел на поле Тригерос.
'46
Ушел с поля Алькасер.
'46
Вышел на поле Иборра.
'46
Ушел с поля Коклен.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 4:0 по итогам первого тайма нашего матча. Похоже, уже все ясно у нас с итогом противостояния после дубля Фати, гола Месси с пенальти и автогола Пау Торреса. Тем не менее, после перерыва «Барселона» может строить еще большее шоу.
'45
Гол! 4:0! Месси навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Пау Торрес при попытке опередить Бускетса срезал мяч в свои ворота!
'42
Растерянными выглядят футболисты «Вильярреала» в первой половине сегодняшнего матча. Совсем ничего у них не выходит.
'40
Момент у «Барселоны»! Серхи Роберто навесил с правого края штрафной от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда Коутиньо пробил под перекладину, но Асенхо выручил свою команду.
'37
Франсис Коклен получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'35
Гол! 3:0! Месси уверенным ударом низом с точки отправил мяч в сетку ворот. Правда, Асенхо был довольно близок к мячу в этом моменте.
'34
Пенальти! Фати вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Гаспара!
'31
Альба попытался обыграться в стеночку с Месси на левом фланге атаки, но ответный пас от аргентинца вышел слишком сильным и неточным.
'29
После длинной диагональной передачи получил мяч на левом краю чужой штрафной Чуквезе и попытался прострелить во вратарскую, где первым на мяче был Нето.
'27
Момент у «Барселоны»! Альба получил передачу на левом краю чужой штрафной и пробил с острого угла, но выручил свою команду голкипер!
'25
Месси отдал передачу к чужой штрафной на Гризманна и тот попытался пробросить себе мяч на ход, но соперник сумел француза заблокировать.
'23
Пока что ничего не меняется у нас в игре. Длительное время контролируют мяч каталонцы.
'21
Вполне справедливо уже с разницей в два мяча ведут в счете каталонцы. Хорошую игру показали подопечные Кумана в первые двадцать минут встречи.
'19
Гол! 2:0! Коутиньо по центру прорвался к чужой штрафной и отпасовал левее на Фати, а тот уверенным ударом в ближний угол ворот реализовал выход один на один!
'15
Гол! 1:0! После длинной передачи от центра поля Фати прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр на Фати, а тот ударом в касание метров с 12-ти поразил ворота!
'14
Альба вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но один из соперников сумел эту передачу перехватить.
'12
Пако Алькасер продвинулся вперед от центра поля и попытался исполнить передачу к чужой штрафной, но вышло на соперника.
'10
Полностью под диктовку «Барселоны» проходит сейчас игра, тогда как гости вынуждены в основном обороняться.
'8
После розыгрыша углового попытался пробить из-за пределов штрафной Коутиньо, но угодил в ближайшего соперника.
'7
Месси отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Альба прострелил во вратарскую и мяч был вынесен на угловой.
'5
Чуквезе оказался первым на подборе в чужой штрафной, после чего вместо удара решил отпасовать в центр, где здорово на перехвате сыграл Бускетс.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» с первых минут нашего матча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.