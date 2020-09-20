Реал Сосьедад

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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Невнятную игру пока что показывает мадридский «Реал». После перерыва явно придется добавлять подопечным Зидана.
'44
Момент у «Реал Сосьедада»! Исак получил передачу на левом краю чужой штрафной, вышел один на один, но Куртуа ногой парировал его удар.
'42
Момент у «Реала»! Бензема получил передачу на линии чужой штрафной, но в момент удара поскользнулся и пробил в результате неточно.
'40
Винисиус получил передачу на краю чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'38
Бензема получил передачу на левом краю чужой штрафной, мог опасно пробивать, но завладел при этом мячом с нарушением правил, что и зафиксировал арбитр.
'36
Арбитр при помощи системы видеоповторов был вынужден проверять возможную игру рукой в штрафной «Реал Сосьедада». Однако, в итоге пенальти арбитр не назначил.
'34
Кроос навесил со штрафного с правого фланга атаки, но в прыжке первым на мяче был один из соперников.
'33
'31
Больше контролируют мяч футболисты мадридского «Реала», но при этом опасные моменты гости особо не создают.
'29
'27
Винисиус опасно прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Бензема, но здорово сыграл на перехвате в этом моменте Элустондо.
'25
'22
Тони Кроос навесил с углового в чужую штрафную, где арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Серхио Рамоса.
'20
Довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'18
Тони Кроос исполнил подачу с углового с левого фланга на ближайшего соперника. После этого мяч снова вернулся к Тони, но оказался он во вне игры.
'16
Винисиус попытался самостоятельно прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки мимо нескольких соперников, но в итоге все же лишился мяча.
'14
Бензема после стеночки с партнером пробил низом из центральной зоны у чужой штрафной, но вышло в руки голкиперу.
'12
Лука Модрич навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр, но вышло на ближайшего соперника.
'11
Элустондо нарушил правила на левом фланге атаки мадридского «Реала». Право на перспективный стандарт заработали гости.
'9
Тони Кроос грамотно прикрыл мяч корпусом в центре поля и вынудил Мерино нарушить против себя правила.
'7
Карим Бензема перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'5
Варан отпасовал вперед по правому флангу атаки на Родриго, а против того нарушил правила в борьбе Муньос.
'3
Длительное время контролируют мяч с первых минут мадридский «Реал», но пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.