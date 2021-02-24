'73

ГОЛ! Месси мягко навесил справа в штрафную, Альба в этот момент был в офсайде, но мяч полетел к Брайтвайту, и уже он сделал скидку головой на Альбу, который к этому времени оказался в правильном положении и отправил мяч низом в ближний угол!