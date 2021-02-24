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Барселона Эльче

Оправдаться за провалы: «Барса» обыгрывает «Эльче». LIVE

Примера. 1-й тур. «Барселона» — «Эльче». ОНЛАЙН

«Барселона» принимает «Эльче» в рамках перенесенного матча 1-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   24 февраля 21:00   |  2 тайм
Барселона
3:0
Эльче
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Месси 48'
Месси 68'
Альба 73'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба 77' 73'
23 (з)   Самуэль Юмтити
3 (з)   Жерар Пике 77'
28 (з)   Оскар Гарсия
21 (п)   Френки де
8 (п)   Миралем Пьянич
16 (н)    Педри
9 (н)   Мартин Брайтвайт
10 (н)   Лионель Месси 48' 68'
17 (н)   Франсиску Тринкан
13 (в)    Эдгар
25 (з)   Хоан Мохика
23 (з)   Мигель Гарридо 60'
5 (з)   Гонсало Верду
19 (з)   Антонио Барраган
24 (з)   Хосема Санчес
6 (п)   Оменук Мфулю
14 (п)   Хосе Гутьеррес
22 (н)   Эмилиано Ригони
10 (н)   Пере Милья
9 (н)   Лукас Бое
Запасной состав
13 (в)    Нето
26 (в)   Игнасио Пенья
2 (з)   Серджино Дест 77'
15 (з)   Клеман Лангле 77'
24 (з)   Хуниор Фирпо
5 (п)   Серхио Бускетс
19 (п)   Матеус Фернандес
12 (п)   Рики Пуч
11 (н)   Усман Дембеле
7 (н)   Антуан Гризманн
29 (н)   Конрад де
45 (в)   Льюис Андреу
1 (в)   Пауло 
32 (з)   Херард Барри
12 (з)   Даниэль Кальво
18 (з)   Элибельтон Паласиос
16 (п)   Фидель Чавес 60'
26 (п)   Джон Нванкво
15 (п)    Луисми
11 (н)    Тете
21 (н)   Гвидо Каррильо
7 (н)    Нино
37 (н)   Хонатан Кармона
Трансляция
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'77
А Лангле появился вместо Пике. У «Барселоны» замен не осталось, у «Эльче» есть ещё одна.
'77
Альба отправляется отдыхать, Дест вместо него.
'76
Гризманн заменил Брайтвайта.
'73
ГОЛ! Месси мягко навесил справа в штрафную, Альба в этот момент был в офсайде, но мяч полетел к Брайтвайту, и уже он сделал скидку головой на Альбу, который к этому времени оказался в правильном положении и отправил мяч низом в ближний угол!
'72
А Хуан Нино меняет Милью.
'72
Ещё две перестановки «Эльче», Каррильо выходит вместо Бое.
'69
ГОЛ! Де Йонг прошёл полполя, стартовав от центральной линии и прорвавшись в штрафную в итоге, и прострелил на Месси, который технично ушёл от защитника, выманил на себя вратаря и покатил мяч мимо него под штангу!
'67
Вторая замена у «Барселоны» — Бускетс вместо Тринкана.
'62
Барраган не дал Дембеле пройти по флангу к штрафной, выбив у него мяч.
'60
А Тете Хосе заменил Ригони.
'60
Двойная замена у «Эльче». Фидель Чавес вместо Сифуэнтеса.
'58
Два угловых подряд заработала «Барселона» благодаря ещё одному заблокированному удару Брайтвайта, но «Эльче» достаточно легко справился.
'56
Брайтвайт прострелил в штрафную, передача была заблокирована. Угловой в распоряжении «Барсы».
'54
Теперь Мфулю не дал Месси создать опасный момент, выбив у него мяч в чистом подкате рядом со штрафной.
'52
Удар Месси от линии штрафной пришёлся в здорово сыгравшего в подкате Верду.
'50
Бое финтом ушёл от защитника, ворвался в штрафную и пробил выше ворот.
'48
ГОЛ! Месси вошёл в штрафную, обыгрался с Брайтвайтом и технично катнул мяч низом в дальний угол мимо вышедшего навстречу голкипера!
'46
Дембеле вышел вместо Пьянича.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв. Не слишком интересный тайм получился, мало атаковали обе команды. Впрочем, у «Барселоны» сейчас насыщенный график, команда наверняка подустала — а «Эльче» и одно очко в таком матче будет отличным результатом. Посмотрим, как сложится вторая половина матча, а пока отдохнём немного.
'45+1
Тринкан закрутил мяч от правого края штрафной к дальней штанге, но Пике он перелетел, а до Юмтити не долетел — Бадия уверенно сыграл на перехвате, поймав мяч и прижав его к груди.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Милья прорвался к штрафной и плотно пробил под перекладину — тер Штеген отбил мяч перед собой, а затем защитник подстраховал!
'41
Де Йонг прострелил в штрафную по центру, защита прервала эту передачу.
'39
В порядке Хоан, продолжает он игру.
'38
Тринкан заехал Мохике по глазу в борьбе с ним. Медики на поле.
'36
Ригони в подкате завалил Оскара Гарсию на газон. Обошлось без карточки.
'34
Гутьеррес сильно пробил с дальней дистанции, и мяч полетел намного выше ворот.
'33
Ригони слишком сильно навесил с углового, никто из партнёров в штрафной до мяча добраться не смог.
'31
Брайтвайт уже с игры в офсайде оказался, а не после стандарта.
'29
Месси навесил со штрафного на де Йонга, голкипер вытащил мяч после его удара головой, а боковой арбитр зафиксировал офсайд.
'28
Милья заехал Пьяничу по ногам в подкате. Штрафной назначен.
'26
Санчес нечаянно наступил Гарсии на руку у чужой штрафной. Помощь врачей здесь не понадобилась.
'24
Два угловых подряд заработала «Барселона», после второго защита «Эльче» выбила мяч за пределы штрафной.
'23
Не смог Месси пробить по воротам в борьбе с соперником, но угловой заработал.
'21
Месси вырезал передачу на Транкана, тот красиво ушёл от двух соперников и из центра штрафной пробил под левую штангу — Бадия в роскошном прыжке отразил удар!
'19
Разыграв угловой, «Эльче» ничего опасного не создал опять со стандарта.
'17
Месси прострелил в штрафную — передача была прервана защитником в отличном подкате.
'15
Де Йонг в атаке подыграл себе рукой.
'13
Угловой заработал «Эльче», «Барселона» легко отбилась.
'11
Оскар Гарсия закрутил мяч в штрафную с правого фланга — Бадия поймал мяч.
'9
Педри упал в штрафной «Эльче» после контакта с соперником. Арбитр показывает, что нужно продолжать игру.
'7
Альба с левого фланга навесил на Месси, защита выбила мяч.
'5
Ригони слева вошёл в штрафную и выполнил передачу на Бое, а тот из центра штрафной пробил в касание прямо над перекладиной!
'3
Тринкан получил мяч в центре штрафной после прострела справа и пробил в дальний угол — Эдгар Бадия отразил удар в красивом прыжке!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча первого тура Примеры: «Барселона» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.