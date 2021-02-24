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Трансляция
С конца
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'77
'77
'76
'73
'72
'72
'69
'67
'62
Барраган не дал Дембеле пройти по флангу к штрафной, выбив у него мяч.
'60
'60
'58
Два угловых подряд заработала «Барселона» благодаря ещё одному заблокированному удару Брайтвайта, но «Эльче» достаточно легко справился.
'56
Брайтвайт прострелил в штрафную, передача была заблокирована. Угловой в распоряжении «Барсы».
'54
Теперь Мфулю не дал Месси создать опасный момент, выбив у него мяч в чистом подкате рядом со штрафной.
'52
Удар Месси от линии штрафной пришёлся в здорово сыгравшего в подкате Верду.
'50
Бое финтом ушёл от защитника, ворвался в штрафную и пробил выше ворот.
'48
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв. Не слишком интересный тайм получился, мало атаковали обе команды. Впрочем, у «Барселоны» сейчас насыщенный график, команда наверняка подустала — а «Эльче» и одно очко в таком матче будет отличным результатом. Посмотрим, как сложится вторая половина матча, а пока отдохнём немного.
'45+1
Тринкан закрутил мяч от правого края штрафной к дальней штанге, но Пике он перелетел, а до Юмтити не долетел — Бадия уверенно сыграл на перехвате, поймав мяч и прижав его к груди.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Милья прорвался к штрафной и плотно пробил под перекладину — тер Штеген отбил мяч перед собой, а затем защитник подстраховал!
'41
Де Йонг прострелил в штрафную по центру, защита прервала эту передачу.
'39
В порядке Хоан, продолжает он игру.
'38
Тринкан заехал Мохике по глазу в борьбе с ним. Медики на поле.
'36
Ригони в подкате завалил Оскара Гарсию на газон. Обошлось без карточки.
'34
Гутьеррес сильно пробил с дальней дистанции, и мяч полетел намного выше ворот.
'33
Ригони слишком сильно навесил с углового, никто из партнёров в штрафной до мяча добраться не смог.
'31
Брайтвайт уже с игры в офсайде оказался, а не после стандарта.
'29
Месси навесил со штрафного на де Йонга, голкипер вытащил мяч после его удара головой, а боковой арбитр зафиксировал офсайд.
'28
Милья заехал Пьяничу по ногам в подкате. Штрафной назначен.
'26
Санчес нечаянно наступил Гарсии на руку у чужой штрафной. Помощь врачей здесь не понадобилась.
'24
Два угловых подряд заработала «Барселона», после второго защита «Эльче» выбила мяч за пределы штрафной.
'23
Не смог Месси пробить по воротам в борьбе с соперником, но угловой заработал.
'21
Месси вырезал передачу на Транкана, тот красиво ушёл от двух соперников и из центра штрафной пробил под левую штангу — Бадия в роскошном прыжке отразил удар!
'19
Разыграв угловой, «Эльче» ничего опасного не создал опять со стандарта.
'17
Месси прострелил в штрафную — передача была прервана защитником в отличном подкате.
'15
Де Йонг в атаке подыграл себе рукой.
'13
Угловой заработал «Эльче», «Барселона» легко отбилась.
'11
Оскар Гарсия закрутил мяч в штрафную с правого фланга — Бадия поймал мяч.
'9
Педри упал в штрафной «Эльче» после контакта с соперником. Арбитр показывает, что нужно продолжать игру.
'7
Альба с левого фланга навесил на Месси, защита выбила мяч.
'5
Ригони слева вошёл в штрафную и выполнил передачу на Бое, а тот из центра штрафной пробил в касание прямо над перекладиной!
'3
Тринкан получил мяч в центре штрафной после прострела справа и пробил в дальний угол — Эдгар Бадия отразил удар в красивом прыжке!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча первого тура Примеры: «Барселона» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.