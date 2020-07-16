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Трансляция
С конца
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'9
Клеман Лангле подключился к атаке своей команды и неожиданно здорово пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с дальней девяткой ворот!
'7
Месси ошибся с передачей в центре поля. В результате приблизился к чужой штрафной Арнаис и мощно пробил, но выручил свою команду тер Штеген.
'5
Стандартное положение заработали каталонцы, но Лионель Месси исполнил неудачный заброс в чужую штрафную и мяч улетел за лицевую линию поля.
'3
Ожидаемо больше контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах матча. Вынуждены обороняться всей командой гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуны». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.