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Барселона Осасуна

Последние шансы: «Барса» против «Осасуны». LIVE

Примера. 37-й тур. «Барселона» — «Осасуна». LIVE

В матче 37-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле принимает «Осасуну» и пытается сохранить шансы на чемпионский титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
37-й тур  |   16 июля 22:00   |  1 тайм
Барселона
0:0
Осасуна
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
24 (з)   Хуниор Фирпо
15 (з)   Клеман Лангле
3 (з)   Жерар Пике
2 (з)   Нелсон Семеду
20 (з)   Серхи Роберто
28 (п)   Рики Пуч
4 (п)   Иван Ракитич
10 (н)   Лионель Месси
31 (н)   Ансу Фати
19 (н)   Мартин Брайтвайт
1 (в)   Серхио Эррера
30 (з)   Первис Эступиньян
2 (з)   Начо Видаль
3 (з)   Рауль Навас
23 (з)   Аридане Эрнандес
5 (з)   Давид Гарсия
21 (п)   Иньиго Перес
27 (п)   Хон Монкайола
20 (п)   Дарко Брашанац
22 (н)   Адриан Лопес
16 (н)   Хосе Мануэль
Запасной состав
13 (в)    Нето
36 (в)   Арнау Тенас
18 (з)   Жорди Альба
33 (з)   Рональд Федерико
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)    Артур
22 (п)   Артуро Видаль
21 (п)   Френки де
9 (н)   Луис Суарес
13 (в)   Рубен Мартинес
25 (в)   Хуан Мануэль
15 (з)   Тони Лато
12 (з)   Факундо Ронкалья
6 (з)    Ойер
35 (п)   Хосе Уальде
33 (п)   Хави Мартинес
34 (п)   Аймар Орос
10 (п)   Роберто Торрес
19 (н)   Кике Барха
11 (н)   Энрик Гальего
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
83%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
17%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Трансляция
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'9
Клеман Лангле подключился к атаке своей команды и неожиданно здорово пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом с дальней девяткой ворот!
'7
Месси ошибся с передачей в центре поля. В результате приблизился к чужой штрафной Арнаис и мощно пробил, но выручил свою команду тер Штеген.
'5
Стандартное положение заработали каталонцы, но Лионель Месси исполнил неудачный заброс в чужую штрафную и мяч улетел за лицевую линию поля.
'3
Ожидаемо больше контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах матча. Вынуждены обороняться всей командой гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуны». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.