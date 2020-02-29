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Подняться со дна: Смолов против «Гранады». LIVE

Примера. 27-й тур. «Гранада» — «Сельта». ОНЛАЙН

«Гранада» принимает «Сельту» в матче 27-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   29 февраля 23:00   |  1 тайм
Гранада
0:0
Сельта
Стадион «Лос-Карменес», Гранада | Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руи Силва
5 (з)   Хосе Мартинес
22 (з)   Домингуш Дуарте
20 (з)   Хесус Вальехо
11 (з)   Исмаил Кейбаши
2 (з)   Димитри Фулкье
7 (п)   Альваро Вадильо
8 (п)   Ян Брайс
21 (п)   Янхель Эррера
14 (п)   Федерико Вико
9 (н)   Роберто Сольдадо
13 (в)    Рубен
21 (з)   Джейсон Мурильо
2 (з)   Уго Мальо
15 (з)   Лукас Оласа
4 (з)   Нестор Араухо
12 (п)    Рафинья
5 (п)   Окай Йокушлу
8 (п)   Франсиско Пейнадо
9 (н)   Фёдор Смолов
11 (н)   Пионе Систо
10 (н)   Яго Аспас
Запасной состав
35 (в)   Унай Эчебаррия
16 (з)   Виктор Диас
10 (п)   Антонио Пуэртас
12 (п)   Рамон Азиз
17 (п)   Жил Диаш
18 (н)   Antonio Cort?s
23 (н)   Дарвин Мачис
1 (в)   Серхио Альварес
18 (з)   Джозеф Айду
17 (з)   Давид Хунка
16 (з)   Хорхе Саэнс
24 (п)   Папе Диоп
23 (п)   Брайс Мендес
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 2
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 0
Трансляция
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'13

Смолов много перемещается, чтобы встречаться с мячом. В итоге это происходит в достаточно неожиданных зонах. При этом пока в штрафной его нет.

'12

Застопорилась игра в центре поля. Во многом это связано с тем, что сейчас отрезок контроля «Сельты».

'10

Этеке попал в лицо рукой футболисту «Сельты», принимая мяч в центре поля. Фол.

'9

Смолов обострял передачей в штрафную, но защитники «Гранады» выбили в аут.

'8

Под достаточно мощным дождем играют соперники.

'7

Феде Вико активен на левом краю «Гранады». Ну и в целом хозяева пока получше смотрятся.

'6

Следует розыгрыш, атака превращается в позиционную и докатывается до Рубена Бланко. А «Гранада» прессингует на чужой половине поля. И достаточно удачно.

'5

Рафинья рвался к штрафной «Гранады» и был сбит. «Сельта» может подать в штрафную, хотя и для навеса, кажется, далековато.

'3

Угловой зарабатывает «Гранада». Вадильо катит за штрафную, следует дальний удар, который не доходит до ворот.

'2

Сразу же подача на Смолова в штрафную, но недостаточно точная. От ворот.

'1

Поееееехали! Матч начался.

23:00

«Гранада» занимает девятое место, набрав 36 очков, «Сельта» идет 17-й, прямо над зоной вылета, у нее 24 балла.

22:55

Составы команд.

«Гранада»: Руй Силва — Фульке, Вальехо, Дуарте, Мартинес — Этеки, Эррера — Вадильо, Вико, Кейбаши — Сольдадо.

«Сельта»: Рубен Бланко — Уго Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа — Фран Бельтран, Окай — Яго Аспас, Систо, Смолов.

22:50

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Сельтой».