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Смолов много перемещается, чтобы встречаться с мячом. В итоге это происходит в достаточно неожиданных зонах. При этом пока в штрафной его нет.
Застопорилась игра в центре поля. Во многом это связано с тем, что сейчас отрезок контроля «Сельты».
Этеке попал в лицо рукой футболисту «Сельты», принимая мяч в центре поля. Фол.
Смолов обострял передачей в штрафную, но защитники «Гранады» выбили в аут.
Под достаточно мощным дождем играют соперники.
Феде Вико активен на левом краю «Гранады». Ну и в целом хозяева пока получше смотрятся.
Следует розыгрыш, атака превращается в позиционную и докатывается до Рубена Бланко. А «Гранада» прессингует на чужой половине поля. И достаточно удачно.
Рафинья рвался к штрафной «Гранады» и был сбит. «Сельта» может подать в штрафную, хотя и для навеса, кажется, далековато.
Угловой зарабатывает «Гранада». Вадильо катит за штрафную, следует дальний удар, который не доходит до ворот.
Сразу же подача на Смолова в штрафную, но недостаточно точная. От ворот.
«Гранада» занимает девятое место, набрав 36 очков, «Сельта» идет 17-й, прямо над зоной вылета, у нее 24 балла.
Составы команд.
«Гранада»: Руй Силва — Фульке, Вальехо, Дуарте, Мартинес — Этеки, Эррера — Вадильо, Вико, Кейбаши — Сольдадо.
«Сельта»: Рубен Бланко — Уго Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа — Фран Бельтран, Окай — Яго Аспас, Систо, Смолов.
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Сельтой».