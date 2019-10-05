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Реал Мадрид Гранада

Спасти лидерство: «Реал» забил «Гранаде». LIVE

Примера. 8-й тур. «Реал» — «Гранада». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» принимает «Гранаду» в матче 8-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
8-й тур  |   05 октября 17:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
1:0
Гранада
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Бензема 2'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Альфонс Ареола
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
4 (з)   Серхио Рамос
19 (з)   Альваро Одриосола
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
15 (п)   Федерико Вальверде
9 (н)   Карим Бензема 2'
11 (н)   Гарет Бэйл
7 (н)   Эден Азар
1 (в)   Руи Силва
16 (з)   Виктор Диас
15 (з)   Карлос Нева
22 (з)   Домингуш Дуарте
6 (з)   Херман Санчес
19 (п)   Анхель Монторо 6'
21 (п)   Янхель Эррера
12 (п)   Рамон Азиз
10 (п)   Антонио Пуэртас
23 (н)   Дарвин Мачис
9 (н)   Роберто Сольдадо
Запасной состав
26 (в)   Диего Альтубе
3 (з)   Эдер Милитао
10 (п)   Лука Модрич
16 (п)   Хамес Родригес
22 (п)    Иско
27 (н)    Родриго
18 (н)   Лука Йович
13 (в)   Аарон Эскандель
11 (з)   Исмаил Кейбаши
5 (з)   Хосе Мартинес
4 (п)   Максим Гоналон 6'
7 (п)   Альваро Вадильо
20 (н)   Адриан Рамос
24 (н)   Карлос Фернандес
Самоечитаемое
Трансляция
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'14
Тони Кроос исполнил подачу со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где пробил головой набежавший Варан, но отправил мяч значительно выше цели.
'12
Карвахаль прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес опасный удар, но вышло прямо во вратаря и тот сумел среагировать.
'10
Больше контролируют сейчас мяч футболисты мадридского «Реала», что было вполне ожидаемо. Однако, гости также не отсиживаются всей командой в обороне и пытаются организовывать свои наступления.
'8
После подачи со стандартного положения из глубины поля сумел нанести удар в касание с линии вратарской Сольдадо, но отправил мяч слабо и прямо в руки голкиперу.
'6
Вышел на поле Гоналон.
'6
Ушел с поля Монторо.
'5
Повреждение получил Анхель Монторо. Пауза у нас в игре.
'4
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Реала». Подключился к атаке своей команды по флангу Карвахаль, но неудачно прострелил низом на соперника.
'2
Гол! 1:0! Бэйл исполнил классный прострел низом с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Бензема ударом в касание с рикошетом от вратаря отправил мяч точно в цель.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Реал» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.