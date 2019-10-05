Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'14
Тони Кроос исполнил подачу со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где пробил головой набежавший Варан, но отправил мяч значительно выше цели.
'12
Карвахаль прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес опасный удар, но вышло прямо во вратаря и тот сумел среагировать.
'10
Больше контролируют сейчас мяч футболисты мадридского «Реала», что было вполне ожидаемо. Однако, гости также не отсиживаются всей командой в обороне и пытаются организовывать свои наступления.
'8
После подачи со стандартного положения из глубины поля сумел нанести удар в касание с линии вратарской Сольдадо, но отправил мяч слабо и прямо в руки голкиперу.
'6
'6
'5
Повреждение получил Анхель Монторо. Пауза у нас в игре.
'4
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Реала». Подключился к атаке своей команды по флангу Карвахаль, но неудачно прострелил низом на соперника.
'2
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Реал» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.