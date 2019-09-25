Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'60
Каземиро жестко сыграл в подкате против Кардона поблизости от центра поля. Арбитр фол зафиксировал, но без желтой карточки.
'58
Лукас Васкес по центру прорвался к чужой штрафной и точным пасом низом вывел один на один по центру Луку Йовича, а тот уверенно пробил низом в дальний угол ворот. Однако, арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда у нападающего «Реала».
'57
'54
Длительное время контролируют мяч сейчас футболисты мадридского «Реала». Спокойно развивается у нас игра.
'52
Фран Мерида получил передачу у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот Ареола.
'50
Классная контратака у «Реала» после потери мяча гостями! Лука Йович в её завершении пробивал из центра чужой штрафной, но отправил мяч выше цели.
'48
Первый во втором тайме угловой заработали гости после подачи от Ибаньеса. Навесил с угла поля Рубен Гарсия, но первым на мяче был соперник.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол ближе к перерыву провел ударом из-за пределов штрафной Жуниор Винисиус. Серьезную ротацию состава провел сегодня Зидан, что не может не влиять на игру «Реала». Хозяева владеют преимуществом, но смотрятся не всегда убедительно.
'45
После длинной передачи из глубины поля Кардона едва не выбежал один на один, но вовремя вышел из ворот Ареола, сумев опасность ликвидировать.
'44
Одриосола вбросил мяч из аута вперед по правому флангу атаки на Винисиуса, но тот под прессингом со стороны соперника лишился мяча.
'42
Тони Кроос исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки, но первым на мяче был один из соперников.
'41
'40
Жуниор Винисиус поймал кураж и снова попытался пробить из-за пределов штрафной, но в этот раз отправил мяч выше створа ворот.
'38
Важный гол удалось ближе к перерыву провести мадридскому «Реалу». Теперь гости будут вынуждены больше раскрываться.
'36
'34
Жуниор Винисиус вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, смело пошел в дриблинг на нескольких соперников, но в итоге быстро лишился мяча.
'32
Одриосола прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался прострелить во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Рубен.
'30
Кардона получил пас на правом фланге атаки и опасно прострелил во вратарскую, откуда вынес мяч подальше в поле Милитао.
'28
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'26
Эступинан сыграл на перехвате в своей штрафной, после чего столкнулся с Ронкальей и получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'24
Лукас Васкес прошел соперника на правом фланге атаки и навесил в центр чужой штрафной, где в прыжке немного не дотянулся до мяча Лука Йович.
'22
Лукас Васкес получил пас на правом фланге атаки и навесил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'20
Тони Кроос приблизился к чужой штрафной по центру и нанес мощный удар, но отправил мяч рядом со штангой ворот Рубена.
'18
Момент у «Реала»! После прострела с правого фланга сначала Навас срезал мяч в свои ворота и выручил свою команду Рубен, а затем первым на добивание успел Йович и умудрился с линии вратарской запустить мяч выше цели.
'15
Угловой заработали гости. Рубен Гарсия исполнил подачу с угла поля в чужую штрафную, но там первой на мяче была голова оппонента.
'13
Тони Кроос предпочел разыграть угловой с партнерами по команде, после чего опасного момента у чужих ворот не случилось.
'12
Жуниор Винисиус прошел вперед по левому флангу атаки и сумел заработать угловой для своей команды при попытке прострелить в центр.
'10
'7
Лукас Васкес прошел вперед по правому флангу атаки и опасно прострелил в центр чужой штрафной, где в последний момент защитник «Осасуны» сумел вынести мяч.
'5
Фран Мерида не по правилам сыграл в единоборстве в центре поля против Крооса. Арбитр фол зафиксировал, но пока без желтой карточки.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты мадридского «Реала» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Реал» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.