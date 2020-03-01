Реал Мадрид

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Очень долго не подавал Месси, а в итоге подал на ближний угол вратарской, где Бензема на безальтернативной основе вынес мяч головой подальше из штрафной.
Сегодня на трибунах «Сантьяго Бернабеу» присутствует Криштиану Роналду!
Опять гудит в негодовании «Сантьяго Бернабеу» — Альба прошел по грани. Мог получить вторую желтую карточку. Однако Лаос не увидел фола.
Теперь позиционная атака «Реала» с навесом с левого фланга. Навес был высоковат, да и Бензема подтолкнул в спину в штрафной Альбу. Фол в атаке.
А теперь ответный выпад «Реала» завершается ударом Крооса выше створа с 18-ти метров после стараний Бензема и Винисиуса по доставке мяча.
Каземиро шикарно отобрал мяч у Месси уже в штрафной «Реала», но Вальверде поскользнулся и не успел к передаче. Атака каталонцев продолжилась, но закончилась все же потерей, хотя давление было серьезное.
Стенка на фланге в исполнении футболистов «Реала», Вальверде простреливает в штрафную, но Бензема чуть-чуть не успевает замкнуть.
Сегодня, кстати, с Каземиро и Модричем в центре играет Иско, а Вальверде пока явно действует на правом фланге. Он и давит на Альбу сам и перекрывает реактивного защитника «Барсы».
Очень долгая и даже местами нудная позиционная атака «Барселоны», которая не заканчивается ничем.
Теперь давит «Реал», демонстрируя классное движение в позиционном нападении. «Барселоне» непросто, но она отбивается.
«Барса» тоже активно прессингует, но Семеду фолит на Кроосе у штрафной «сливочных».
Теперь уже отличная короткая комбинация «Барсы», и Гризманн оказался в штрафной, но его опередил Рамос. В последний момент, надо сказать. Капитан «Реала» проводит свое 44-е «Класико» — он рекордсмен! А на втором месте в истории Лео Месси, он сегодня в 43-й раз играет против «Реала».
Отличный пас на Винисиуса в касание от Бензема в левый полуфланг. Бразилец избежал офсайда, но в штрафной не смог обыграть выросшего перед ним Семеду. Пока очень хорош португалец. Был бы он так же хорош против Азара? Риторический вопрос.
Классная атака «Реала» после отбора на чужой половине поля (прессинг!). Подача Марсело, скидка Иско на Бензема, а француз открылся немного в другой точке и малость разминулся мячом.
Продолжает «Реал» высоко прессинговать. Этот сценарий читался, но нет ощущения, что Сетьен подготовил к нему своих подопечных.
Негодованием взрываются трибуны «Сантьяго Бернабеу». Это Винисиус получил желтую карточку за свой первый же фол, сорвав прорыв Семеду у центральной линии.
Атака «Реала» левым флангом (очередная). Винисиус отдал в лицевую забежавшему Марсело, а после прострела последнего и рикошета от Семеду мяч попал в руки тер Стегену.
Лаос не увидел фола на Иско в центре поля, но оперативно вернувшиеся мадридцы не дали развить быструю атаку. В итоге все закончилось неудачным навесом.
Довольно серьезная морось сегодня в Мадриде. Элемент антуража матча.
Некомфортно пока «Барселоне» под прессингом «Реала». По аутам играют на своей половине гости.
Винисиус получил немного простора на левом фланге и пошел в обводку на Семеду, но не сумел обыграть португальца.
Вальверде в прием в касание кинул мяч мимо Жорди Альбы и постарался в спринте опередить защитника «Барсы», но не тут-то было. Эффектный забег.
«Барселона» покружила перед штрафной «Реала», создав давление, но в итоге «сливочные» оттеснили гостей на их половину поля, хоть и не отобрали мяч.
Розыгрыш первого корнера приводит ко второму, следует подача, и защитники «Барсы» выносят, а подхвативший мяч Месси пытается разогнать контратаку.
Активное начало от «Реала». Иско с мячом на левом фланге у лицевой против Нелсона Семедо. Идет в обводку, но зарабатывает только угловой.
Ключевой матч для чемпионской интриги, хотя останется еще 12 туров. Победа «Реала» или же ничья сохранят интригу на предельном уровне. При этом в первом случае психологический перевес вернется к мадридцам, во втором — останется у «Барсы». Ну а если выиграют каталонцы, все превратится в погоню с элементами безнадеги.
Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Матео Лаосом.
После 25 туров у «Барселоны» 55 очков, у «Реала» — 53. Это два безоговорочных лидера чемпионата. При этом «королевский клуб» растерял 5 очков в последних двух встречах, а вместе с ними утратил и первое место. Может сегодня не него вернуться. Но отрыв может вырасти и до пяти баллов.
Ну а вот выбор Кике Сетьена, который проводит свое первое «Эль Класико» в качестве главного тренера «Барселоны»:
Тер Стеген — Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба — Серджи Бускетс, де Йонг, Артур — Месси, Видаль, Гризманн.
Давайте обратимся к стартовым составам команд. Вот каких футболистов мадридского «Реала» с первых минут выпустил Зинедин Зидан:
Куртуа — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело — Каземиро, Вальверде, Кроос — Иско, Винисиус Жуниор, Бензема.
Матч начнется в 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители горячего испанского футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция самого популярного дерби мира: мадридский «Реал» принимает в столице Испании «Барселону» в рамках 26-го тура Примеры.