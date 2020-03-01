Реал Мадрид

Теперь уже отличная короткая комбинация «Барсы», и Гризманн оказался в штрафной, но его опередил Рамос. В последний момент, надо сказать. Капитан «Реала» проводит свое 44-е «Класико» — он рекордсмен! А на втором месте в истории Лео Месси, он сегодня в 43-й раз играет против «Реала».