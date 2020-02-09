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«Сельта» домашнюю заготовку представила, но подача в штрафную после розыгрыша вышла не очень удобной. В итоге из сложного положения в борьбе с тремя соперниками делал скидку Смолов, но неудачно.
Фернандо влетает в рвавшегося вперед Рафинью. Больно обоим, причем нарушителю даже больнее. Будет штрафной. Точка для подачи. А пасовал на Рафинью Смолов.
Кстати, в моменте с ударом Мендеса опять Смолов увел игрока. Пока немного у Федора игровых действий, так что и такое отмечаем.
Сусо избежал отложенной желтой карточки.
Оласа в быстрой атаке «Сельты», в которой Сусо рубанул в центре Рафинью, сделал по дуге передачу в штрафную, куда набегал Смолов, но последний перед ним защитник встал на траектории катившегося мяча.
Рафинья протащил мяч вперед, обыгрался с Аспасом и открывался в штрафную, но защитники смогли остановить передачу.
Опять фол, теперь на Яго Аспасе. И опять на центральной линии. Будто там медом намазано.
А вот уже Сусо в центре поля фолит в борьбе за мяч. Локтем вставил опередившему его защитнику.
Смолов пока много опускается за мячом в глубину и в центр поля. Старается быть вовлеченным в происходящее на поле.
«Севилья» подбирает мяч после своего углового, следует закидушка в штрафную, но в руки Рубену.
Сусо играет налево, следует подача на Эн-Несири, который в окружении трех защитников бьет головой мимо створа. Но там был рикошет от Бельтрана. Угловой.
Мяч больше под контролем у «Севильи», но в целом это ей ничего не дает. Хозяева крайне плотно действуют.
Теперь Окампоса сбивают на фланге на половине поля «Сельты». Это вернувшийся после травмы в состав Уго Мальо сфолил.
Ого! Смолов перехватывает в штрафной передачу Вацлика, но мяч отскочил к защитнику «Севильи», и в итоге сфолил Федор, пытаясь вырвать мяч.
«Сельта» играет в прессинг и вынуждает соперников отправить мяч в аут.
Пока «Севилья» достаточно уверенно контролирует мяч, и вот Сусо в центре поля получает по ногам. Оласа сказал своему соотечественнику: «Добро пожаловать».
У «Севильи» сегодня пара новичков в составе. Экс-миланец Сусо и Эн-Несири, игравший в «Леганесе», сегодня в старте. Посмотрим, как будет у хозяев с взаимопониманием. Юлен Лопетеги не боится ставить новичков.
Ну и важный момент: у Федора Смолова сегодня день рождения. 30 лет!
«Севилья» набрала 39 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» прямо сейчас располагается на последней строчке таблицы с 17 балами. Обслуживает встречу бригада во главе с Сантьяго Хайме Латре.
Ну а вот состав «Севильи»:
Вацлик, Навас, Гомес, Карлос, Эскудеро, Фернандо, Хордан, Васкес, Окампос, Сусо, Эн-Несири. Запасные: Боно, Нолито, Банега, Конде, Гудель, де Йонг, Регилон.
Что ж, давайте представим стартовые составы. Оскар Гарсия, наставник «Сельты» сделал приятное для российских болельщиков:
Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Мендес, Аспас, Смолов. Запасные: Серхио, Суарес, Систо, Брадарич, Айду, Фернандес, Мина.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в 20.30 мск начнется матч 23-го тура Примеры между «Сельтой» Федора Смолова и «Севильей».