Какой момент! «Сельта» опять перехватила мяч на чужой половине, быстрый розыгрыш, в котором Смолов увел игрока, через Рафинью, и Аспас оказался прямо перед воротами с мячом, обыграв защитника, но пробил выше! Сам форвард требовал пенальти, но фола арбитр не увидел. VAR не помог «Сельте».