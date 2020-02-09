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Дебют в старте в день рождения: Смолов против «Севильи». LIVE

Примера. 23-й тур. «Сельта» — «Севилья». ОНЛАЙН

«Сельта» Федора Смолова, у которого сегодня день рождения, на своем поле с российским форвардом в стартовом составе встречается с «Севильей» в рамках 23-го тура Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
23-й тур  |   09 февраля 20:30   |  1 тайм
Сельта
0:0
Севилья
Стадион «Балаидос», Виго | Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Рубен
15 (з)   Лукас Оласа
4 (з)   Нестор Араухо
21 (з)   Джейсон Мурильо
2 (з)   Уго Мальо
23 (п)   Брайс Мендес
12 (п)    Рафинья
5 (п)   Окай Йокушлу
8 (п)   Франсиско Пейнадо
9 (н)   Фёдор Смолов
10 (н)   Яго Аспас
1 (в)   Томаш Вацлик
3 (з)   Серджи Гомес
16 (з)   Хесус Навас
18 (з)   Серхио Эскудеро
20 (з)   Диего Карлос
22 (п)   Франко Васкес
25 (п)    Фернандо
24 (п)   Жоан Жордан
5 (п)   Лукас Окампос
14 (п)    Сусо
15 (н)   Юссеф Эн-Несири
Запасной состав
1 (в)   Серхио Альварес
18 (з)   Джозеф Айду
14 (п)   Филип Брадарич
6 (п)   Денис Суарес
19 (н)   Габриэль Фернандес
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
11 (н)   Пионе Систо
13 (в)   Яссин Буну
12 (з)   Жюль Кунде
23 (з)   Серхио Регилон
10 (п)   Эвер Банега
17 (п)   Неманья Гудель
8 (н)    Нолито
19 (н)   Люк де
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
41%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
59%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
Самоечитаемое
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'23

ГОООООООООООООООООЛ! Юссеф Эн-Несири — 0:1!

'22

«Сельта» домашнюю заготовку представила, но подача в штрафную после розыгрыша вышла не очень удобной. В итоге из сложного положения в борьбе с тремя соперниками делал скидку Смолов, но неудачно.

'21

Фернандо влетает в рвавшегося вперед Рафинью. Больно обоим, причем нарушителю даже больнее. Будет штрафной. Точка для подачи. А пасовал на Рафинью Смолов.

'19

Кстати, в моменте с ударом Мендеса опять Смолов увел игрока. Пока немного у Федора игровых действий, так что и такое отмечаем.

'18

Мендес! Шикарный удар наносит полузащитник «Сельты» и сборной Испании, между прочим, из-под защитника. Еще и обводящий! Тащит Вацлик в красивом прыжке!

'17

Сусо избежал отложенной желтой карточки.

'16

Оласа в быстрой атаке «Сельты», в которой Сусо рубанул в центре Рафинью, сделал по дуге передачу в штрафную, куда набегал Смолов, но последний перед ним защитник встал на траектории катившегося мяча.

'16

Рафинья протащил мяч вперед, обыгрался с Аспасом и открывался в штрафную, но защитники смогли остановить передачу.

'15

Опять фол, теперь на Яго Аспасе. И опять на центральной линии. Будто там медом намазано.

'14

А вот уже Сусо в центре поля фолит в борьбе за мяч. Локтем вставил опередившему его защитнику.

'13

Смолов пока много опускается за мячом в глубину и в центр поля. Старается быть вовлеченным в происходящее на поле.

'12

«Севилья» подбирает мяч после своего углового, следует закидушка в штрафную, но в руки Рубену.

'11

Сусо играет налево, следует подача на Эн-Несири, который в окружении трех защитников бьет головой мимо створа. Но там был рикошет от Бельтрана. Угловой.

'10

Мяч больше под контролем у «Севильи», но в целом это ей ничего не дает. Хозяева крайне плотно действуют.

'8

Разыграли позиционную атаку севильцы, и Эн-Несери, открывшись в штрафной, получил от Окампоса пас от лицевой — не попал в ближний угол, выгребая мяч из-под себя. Но атака классная.

'7

Теперь Окампоса сбивают на фланге на половине поля «Сельты». Это вернувшийся после травмы в состав Уго Мальо сфолил.

'6

Какой момент! «Сельта» опять перехватила мяч на чужой половине, быстрый розыгрыш, в котором Смолов увел игрока, через Рафинью, и Аспас оказался прямо перед воротами с мячом, обыграв защитника, но пробил выше! Сам форвард требовал пенальти, но фола арбитр не увидел. VAR не помог «Сельте».

'5

Ого! Смолов перехватывает в штрафной передачу Вацлика, но мяч отскочил к защитнику «Севильи», и в итоге сфолил Федор, пытаясь вырвать мяч.

'4

«Сельта» играет в прессинг и вынуждает соперников отправить мяч в аут.

'3

Пока «Севилья» достаточно уверенно контролирует мяч, и вот Сусо в центре поля получает по ногам. Оласа сказал своему соотечественнику: «Добро пожаловать».

'2

У «Севильи» сегодня пара новичков в составе. Экс-миланец Сусо и Эн-Несири, игравший в «Леганесе», сегодня в старте. Посмотрим, как будет у хозяев с взаимопониманием. Юлен Лопетеги не боится ставить новичков.

'1

Поеееехали! Матч начался.

20:31

Ну и важный момент: у Федора Смолова сегодня день рождения. 30 лет!

20:30

«Севилья» набрала 39 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» прямо сейчас располагается на последней строчке таблицы с 17 балами. Обслуживает встречу бригада во главе с Сантьяго Хайме Латре.

20:25

Ну а вот состав «Севильи»:

Вацлик, Навас, Гомес, Карлос, Эскудеро, Фернандо, Хордан, Васкес, Окампос, Сусо, Эн-Несири. Запасные: Боно, Нолито, Банега, Конде, Гудель, де Йонг, Регилон.

20:20

Что ж, давайте представим стартовые составы. Оскар Гарсия, наставник «Сельты» сделал приятное для российских болельщиков:

Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Мендес, Аспас, Смолов. Запасные: Серхио, Суарес, Систо, Брадарич, Айду, Фернандес, Мина.

20:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в 20.30 мск начнется матч 23-го тура Примеры между «Сельтой» Федора Смолова и «Севильей».