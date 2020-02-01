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Мадридское дерби: «Реал» против «Атлетико». LIVE

Примера. 22-й тур. «Реал» — «Атлетико». ОНЛАЙН

«Реал» и «Атлетико» встречаются в рамках мадридского дерби в матче 22-го тура Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
22-й тур  |   01 февраля 18:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Атлетико М
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
23 (з)   Ферлан Менди
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
22 (п)    Иско
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
10 (п)   Лука Модрич
9 (н)   Карим Бензема
13 (в)   Ян Облак
15 (з)   Стефан Савич
24 (з)   Шиме Врсалько
12 (з)   Ренан Лоди
18 (з)   Аугусто Фелипе
20 (п)    Витоло
8 (п)    Сауль
5 (п)   Томас Парти
14 (п)   Маркос Льоренте
10 (н)   Анхель Корреа
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Эдер Милитао
12 (з)    Марсело
17 (п)   Лукас Васкес
16 (п)   Хамес Родригес
18 (н)   Лука Йович
25 (н)    Винисиус
1 (в)   Антонио Адан
22 (з)   Марио Эрмосо
21 (п)   Янник Карраско
11 (п)   Тома Лемар
38 (п)   Антонио Мойя
34 (н)   Серхио Камельо
17 (н)   Иван Шапоньич
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
77%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
23%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
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Трансляция
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'7

Вторым темпом продолжает атаку «Реал». Мяч перешел с правого фланга на левый и был Кроосом доставлен в центр штрафной, где на острие оказался оставшийся после углового Серхио Рамос! Последовал удар с лета в прыжке — над перекладиной. Это уже было перспективно.

'7

Подачу выносят из штрафной, но с подбора с лета с левой ноги бьет Модрич — снова в частокол. Не доходит мяч до Облака.

'6

У «Атлетико» нет даже подходов. Ну, стандартные пока что дебютные шахматы от этих соперников. Вот Менди заработал угловой. Шансик для «Реала».

'5

Более менее получается у «Реала» доставлять мяч к чужой штрафной, но там всю борьбу снимает защита «матрасников».

'4

Ищет «Реал» варианты и зоны у чужой штрафной. Модрич открывается в правый фланг, получает мяч и простреливает, но снаряд застревает в частоколе ног защитников.

'2

'Начало ожидаемо осторожное. Мяч под контролем у «Реала» больше, и хотя темп невысок, гости прессингуют.

'1

Поееееехали! Матч начался.

18:00

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом.

17:57

У «Атлетико» отмечаем возвращение в команду Янника Феррейра Карраско, которого два с половиной года назад продали в Китай, а теперь вернули, когда сорвались переговоры по переходу Эдинсона Кавани из «ПСЖ».

17:55

Итак, сегодня Зидан, как и в Суперкубке использует отлично сработавший вариант с пятью полузащитниками, которые заполняют центр и полуфланги. У «Реала» снова не будет вингеров в стартовой расстановке. Против «Атлетико» это работало до сих пор. Тем более Эден Азар все еще вне заявки, хотя наконец и вернулся к тренировкам в общей группе. Важный бонус лидера по сравнению с Суперкубком: в атаке будет поправившийся Карим Бензема. А вот у «Атлетико» все еще травмирован Коке.

17:50

«Реал» подошел к мадридскому дерби на первом месте в турнирной таблицы. В прошлом туре осечку допустила проигравшая «Барселона», и теперь давно не терявший очков «королевский клуб» на первом месте. У него 46 баллов после 21 тура. «Матрасники» прямо сейчас пятые с 36 очками. Команда Симеоне за пределами зоны Лиги чемпионов (впереди еще «Севилья» и «Хетафе»), и сегодня она еще и поэтому будет предельно мотивирована!

Соперники дважды встречались в этом сезоне. Матч первого круга завершился нулевой ничьей. С тем же счетом они сыграли уже зимой в Саудовской Аравии в финале Суперкубка. Тогда «Реал» поначалу смотрелся поострее, но зевнул в конце дополнительного времени выход Альваро Мораты один на один. Федерико Вальверде успел срубить форварда на красную карточку, а «сливочные» выстояли и выиграли в серии пенальти, забив все удары. Одним из главных героев стал Тибо Куртуа. Выступавший ранее за «Атлетико» вратарь натащил и во время матча, и в послематчевой серии взял удар.

17:45

Диего Симеоне, наставник «Атлетико Мадрид», решил доверить начинать встречу следующим футболистам:

Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Томас Парти, Льоренте, Сауль — Корреа, Витоло, Мората.

17:40

Давайте обратимся к составам команд. Зинедин Зидан с первых минут выпустил следующих футболистов мадридского «Реала»:

Куртуа — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди — Каземиро, Вальверде, Кроос, Иско, Модрич — Бензема.

17:35

Начало матча запланировано на 18.00 мск.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико».