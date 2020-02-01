Реал Мадрид

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Вторым темпом продолжает атаку «Реал». Мяч перешел с правого фланга на левый и был Кроосом доставлен в центр штрафной, где на острие оказался оставшийся после углового Серхио Рамос! Последовал удар с лета в прыжке — над перекладиной. Это уже было перспективно.
Подачу выносят из штрафной, но с подбора с лета с левой ноги бьет Модрич — снова в частокол. Не доходит мяч до Облака.
У «Атлетико» нет даже подходов. Ну, стандартные пока что дебютные шахматы от этих соперников. Вот Менди заработал угловой. Шансик для «Реала».
Более менее получается у «Реала» доставлять мяч к чужой штрафной, но там всю борьбу снимает защита «матрасников».
Ищет «Реал» варианты и зоны у чужой штрафной. Модрич открывается в правый фланг, получает мяч и простреливает, но снаряд застревает в частоколе ног защитников.
'Начало ожидаемо осторожное. Мяч под контролем у «Реала» больше, и хотя темп невысок, гости прессингуют.
Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом.
У «Атлетико» отмечаем возвращение в команду Янника Феррейра Карраско, которого два с половиной года назад продали в Китай, а теперь вернули, когда сорвались переговоры по переходу Эдинсона Кавани из «ПСЖ».
Итак, сегодня Зидан, как и в Суперкубке использует отлично сработавший вариант с пятью полузащитниками, которые заполняют центр и полуфланги. У «Реала» снова не будет вингеров в стартовой расстановке. Против «Атлетико» это работало до сих пор. Тем более Эден Азар все еще вне заявки, хотя наконец и вернулся к тренировкам в общей группе. Важный бонус лидера по сравнению с Суперкубком: в атаке будет поправившийся Карим Бензема. А вот у «Атлетико» все еще травмирован Коке.
«Реал» подошел к мадридскому дерби на первом месте в турнирной таблицы. В прошлом туре осечку допустила проигравшая «Барселона», и теперь давно не терявший очков «королевский клуб» на первом месте. У него 46 баллов после 21 тура. «Матрасники» прямо сейчас пятые с 36 очками. Команда Симеоне за пределами зоны Лиги чемпионов (впереди еще «Севилья» и «Хетафе»), и сегодня она еще и поэтому будет предельно мотивирована!
Соперники дважды встречались в этом сезоне. Матч первого круга завершился нулевой ничьей. С тем же счетом они сыграли уже зимой в Саудовской Аравии в финале Суперкубка. Тогда «Реал» поначалу смотрелся поострее, но зевнул в конце дополнительного времени выход Альваро Мораты один на один. Федерико Вальверде успел срубить форварда на красную карточку, а «сливочные» выстояли и выиграли в серии пенальти, забив все удары. Одним из главных героев стал Тибо Куртуа. Выступавший ранее за «Атлетико» вратарь натащил и во время матча, и в послематчевой серии взял удар.
Диего Симеоне, наставник «Атлетико Мадрид», решил доверить начинать встречу следующим футболистам:
Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Томас Парти, Льоренте, Сауль — Корреа, Витоло, Мората.
Давайте обратимся к составам команд. Зинедин Зидан с первых минут выпустил следующих футболистов мадридского «Реала»:
Куртуа — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди — Каземиро, Вальверде, Кроос, Иско, Модрич — Бензема.
Начало матча запланировано на 18.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико».