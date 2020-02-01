Реал Мадрид

«Реал» подошел к мадридскому дерби на первом месте в турнирной таблицы. В прошлом туре осечку допустила проигравшая «Барселона», и теперь давно не терявший очков «королевский клуб» на первом месте. У него 46 баллов после 21 тура. «Матрасники» прямо сейчас пятые с 36 очками. Команда Симеоне за пределами зоны Лиги чемпионов (впереди еще «Севилья» и «Хетафе»), и сегодня она еще и поэтому будет предельно мотивирована!

Соперники дважды встречались в этом сезоне. Матч первого круга завершился нулевой ничьей. С тем же счетом они сыграли уже зимой в Саудовской Аравии в финале Суперкубка. Тогда «Реал» поначалу смотрелся поострее, но зевнул в конце дополнительного времени выход Альваро Мораты один на один. Федерико Вальверде успел срубить форварда на красную карточку, а «сливочные» выстояли и выиграли в серии пенальти, забив все удары. Одним из главных героев стал Тибо Куртуа. Выступавший ранее за «Атлетико» вратарь натащил и во время матча, и в послематчевой серии взял удар.