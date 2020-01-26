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Вальядолид Реал Мадрид

Обойти «Барсу»: «Реал» гостит у «Вальядолида». LIVE

Примера. 21-й тур. «Вальядолид» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал», имеющий шанс выйти на первое место, на выезде встречается с «Вальядолидом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   26 января 23:00   |  Матч не начался
Вальядолид
0:0
Реал Мадрид
Стадион «Хосе Соррилья», Вальядолид | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Хорди Масип
27 (з)   Мохаммед Салису
4 (з)    Кико
6 (з)   Рауль Гарсия
18 (з)    Антоньито
16 (п)    Феде
24 (п)   Хоакин Фернандес
14 (п)   Рубен Алькарас
21 (п)    Мичел
9 (н)   Энес Унал
7 (н)   Серхио Гвардиола
13 (в)   Тибо Куртуа
5 (з)   Рафаэль Варан
6 (з)   Хосе Игнасио
23 (з)   Ферлан Менди
4 (з)   Серхио Рамос
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
9 (н)   Карим Бензема
27 (н)    Родриго
Запасной состав
26 (в)   Самуэль Перес
22 (з)    Начо
17 (з)   Хави Мойяно
19 (п)   Тони Суарес
11 (п)   Пабло Эрвияс
29 (н)   Мигель Де
10 (н)   Оскар Плано
1 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Эдер Милитао
12 (з)    Марсело
16 (п)   Хамес Родригес
15 (п)   Федерико Вальверде
17 (п)   Лукас Васкес
18 (н)   Лука Йович
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Подробная графическая трансляция матча «Вальядолид» — «Реал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.