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Валенсия Барселона

Не пропустить «Реал»: «Барселона» уступает «Валенсии». LIVE

Примера. 21-й тур. «Валенсия» — «Барселона». ОНЛАЙН

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимает «Барселону», лидирующую в турнире при равенстве очков с мадридским «Реалом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   25 января 18:00   |  2 тайм
Валенсия
1:0
Барселона
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Гомес 12' (незабитый пенальти)
Альба 48' (авт)
Коклен 54'
Пике 10'
Юмтити 43'
Бускетс 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Хауме Доменек
14 (з)   Хосе Луис
5 (з)   Габриэл Паулиста
24 (з)   Эсекьель Гарай
20 (п)   Ферран Торрес
18 (п)   Даниэль Васс
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
17 (п)   Франсис Коклен 54'
8 (п)   Карлос Солер
22 (н)   Максимилиано Гомес 12'
9 (н)   Кевин Гамейро 59'
1 (в)   Марк-Андре тер
20 (з)   Серхи Роберто
18 (з)   Жорди Альба 48'
23 (з)   Самуэль Юмтити 43'
3 (з)   Жерар Пике 10'
8 (п)   Артур Рамос 56'
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс 52'
17 (н)   Антуан Гризманн
31 (н)   Ансумане Фати
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
28 (в)   Кристиан Риверо
3 (з)   Коста Хауме
4 (з)   Эльяким Мангала
34 (п)   Висенте Эскердо
16 (п)   Ли Кан
19 (н)    Родриго 59'
23 (н)   Рубен Собрино
26 (в)   Игнасио Пенья
2 (з)   Нелсон Семеду
24 (з)   Хуниор Фирпо
15 (з)   Клеман Лангле
22 (п)   Артуро Видаль 56'
30 (п)   Алекс Кольядо
4 (п)   Иван Ракитич
Удары
67%
По воротам: 6
В створ: 4
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 9
Удары
33%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 11
Самоечитаемое
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`66

У «Барсы» как-то запал иссяк. Еле передвигаются по полю.

`64

«Летучие мыши» с выходом Родриго совсем перестали выходить в атаку. На результате, правда, это пока не отражается.

`62

Месси здорово открывался в штрафной под передачу Видаля, но прервали пас чилийца.

`59

Замена у «Валенсии»: Родриго Морено выходит вместо Гамейро.

`59

И снова мог забивать Месси! На этот раз Гризманн хорошо в подыгрыше действовал, удар аргентинца пришелся рядом со штангой.

`57

МОМЕНТИЩЕ! Месси получил шикарный разрезной пас в штрафную от Альбы и уже готов был забивать, но Паулист лег под удар и не позволил переправить аргентинцу мяч в ворота.

`56

Замена у «Барселоны»: Артуро Видаль вместо Артура.

`54

Желтую карточку получает Коклен за срыв атаки соперника.

`54

Момент! Солер в штрафной делал пас на дальнюю штангу, но Юмтити успел сориентироваться и выбить снаряд.

`52

Бускетс получает желтую карточку за фол на Торресе в центре поля.

`50

Мог сейчас де Йонг забивать. Получил он мяч почти во вратарской, но рядом с ним было сразу несколько игроков хозяев. Не получился у него сильный удар.

`50

Кардинальным образом картина не поменялась. «Барса» владеет мячом, «Валенсия» опасно играет на контратаках.

`48

ГОЛ! Макси Гомес после суматохи в штрафной «Барсы» пробил от угла штрафной, а мяч предательски отскочил в ворота от бедра Альбы. 1:0 — «Валенсия» повела.

`47

Бускетс опасно сфолил против Коклена в центре поля. Повезло, что без желтой карточки.

`46

Момент! Фати обыгрался с Месси в центре поля, сделал рывок в штрафную, получив обратный пас от аргентинца, и вышел почти один на один. Удар у молодого форварда не получился — рядом со штангой.

`46

Второй тайм начался.

Перерыв

Свисток судьи отправляет команды в раздевалки — 0:0. «Барселоны» уверенно владеет мячом, очень много пасует и в целом доминирует, однако реальные шансы открыть счет были только у «Валенсии». Пока не все получается у сине-гранатовых в атаке, и это остается огромной проблемой.

`45+2

Месси и Гризманн против двух защитников могли выходить, но француз неудачно принял дальнюю передачу и потерял мяч.

`45+1

Две минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

`45

Эх, какую красивую комбинацию разыграли игроки «Барселоны» в штрафной «Валенсии», но передачу Гризманна с фланга прервал защитник.

`44

А Юмтити заслуженно получает желтую карточку.

`43

Игроки «Валенсии» в бешенстве. Судья свистнул и сорвал их опасную атаку, когда Юмтити сфолил против Гомеса. А там «летучие мыши» уходили два в два...

`41

Бускетс прекрасную по задумке передачу на Месси в штрафную сделал — неточно, но мяч обратно отлетел к нему, и последовал заброс на Альбу. Во вратарскую, куда простреливал защитник, никого из сине-гранатовых не оказалось.

`39

Гризманн пока полностью отрезан от игры. Даже у Фати в атаке получается больше.

`37

Ну как так, Артур?! Солер ошибся рядом со своей штрафной и отдал мяч сопернику, бразилец находился уже во владениях Доменека и мог пробивать, но отдал направо Месси — слишком сильно.

`36

Со штрафного с дальней дистанции пробивал Месси — прямо в руке Доменеку.

`35

Месси буквально не отпускают. Не стесняются и мелких грязных фолов. Аргентинец требует от судьи реакции.

`33

Фати и Месси обыгрались в центре поля, аргентинец убегал по центру в атаке, но наткнулся на Гарая. Отлично играют защитники «Валенсии».

`31

После удара Гамейро мяч снова в руки тер Штегену отлетает. Сколько работы сегодня у немца...

`30

И снова могла «Валенсия» забивать, на этот раз с углового. Очень трудно «Барселоне».

`29

ВОТ ЭТО ДА! ВОТ ЭТО ТЕР ШТЕГЕН! Сначала Гомес мощным ударом бил под самую перекладину, но немец отбил и перевел снаряд в перекладину, после этого снаряд отлетел к Гамейро, который корявым ударом переводил его в ворота — Марк-Андре в красивом прыжке снова отразил удар.

`28

Не получился у Месси удар со штрафного. Слишком высоко.

`27

Гамейро сделал абсолютно дурацкую ошибку. Месси получил мяч на любимой для себе точки, с которой бьет штрафные, готовился ударить или забросить в штрафную, но француз зачем-то зацепил его ногой.

`25

Пока самый точный игрок матча — Френки де Йонг. Он сделал 42 передачи, все из которых дошли до цели.

`23

Преимущественно длинными передачам стараются хозяева выходить в атаку. На этот раз неудачно — Гомес сфолил еще до того, как получил мяч.

`21

Фати на дриблинге ворвался в штрафную «Валенсии», отпасовал назад на Месси, а аргентинец сделал фирменную закидушку на фланг Альбе. Тот простреливал в касание, но Васс оказался на мяче первым и выбил его за боковую.

`19

ОПАСНО! Васс сделал опасный навес с фланга, Гамейро нанес удар головой, мяч отскочил к Пике, а от него — едва не перекатился в ворота. Тер Штеген снова выручает.

`17

Гризманн сначала похоронил контратаку «Барсы», сначала сделав неточный пас на Альбу, а потом на ровном месте подарил мяч Торресу. Непозволительная роскошь.

`16

Схема Кике Сетьена — это Юмтити, отошедший на левый фланг нападения. Фантастически трансформируются каталонцы.

`14

«Летучие мыши» очень активно играют на чужой половине поля и высоко прессингуют. «Барса» слегка растерялась.

`12

Спасает тер Штеген «Барсу»! Угадал немецкий вратарь направление мяча, Макси Гомес пробил не так сильно и на удобной высоте. Не сумела реализовать «Валенсия» стопроцентный шанс.

`12

Арбитр консультируется с видеоассистентом. Не по поводу пенальти, а насчет Пике. Решил все-таки, что удалять его не будет. Желтая карточка.

`10

Пенальти! Гайя ворвался в штрафную гостей, обыграл Роберто, а затем наткнулся на фол Пике. Будет одиннадцатиметровый в ворота «Барселоны».

`8

Владение мячом «Барсы» — 94 процента. 94. Процента.

`7

Коклен продуктивно сыграл на своей половине поля и эталонно отобрал мяч у Альбы. Правда, своей атаки у «Валенсии» не получилось.

`5

«Барса» контролирует мяч и сделала уже какое-то безумное количество передач — фишка Кике Сетьена. Впрочем, пока без опасных обострений.

`3

Пике, выбивая мяч от своей штрафной после дальнего заброса, ошибся и попал прямо на ногу сопернику. Но тут же исправился и отобрал снаряд.

`1

Матч начался!

17:57

Состав «Барселоны»: тер Штеген, Пике, Роберто, Альба, Юмтити, де Йонг, Бускетс, Артур, Гризманн, Фати, Месси.

17:55

Состав «Валенсии»: Доменек, Гайя, Паулиста, Гарай, Торрес, Васс, Солер, Кондогбиа, Коклен, Гомес, Гамейро.

17:50

Встреча начнется в 18.00 мск.

17:45

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимает «Барселону».