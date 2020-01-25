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У «Барсы» как-то запал иссяк. Еле передвигаются по полю.
«Летучие мыши» с выходом Родриго совсем перестали выходить в атаку. На результате, правда, это пока не отражается.
Месси здорово открывался в штрафной под передачу Видаля, но прервали пас чилийца.
МОМЕНТИЩЕ! Месси получил шикарный разрезной пас в штрафную от Альбы и уже готов был забивать, но Паулист лег под удар и не позволил переправить аргентинцу мяч в ворота.
Мог сейчас де Йонг забивать. Получил он мяч почти во вратарской, но рядом с ним было сразу несколько игроков хозяев. Не получился у него сильный удар.
Кардинальным образом картина не поменялась. «Барса» владеет мячом, «Валенсия» опасно играет на контратаках.
Бускетс опасно сфолил против Коклена в центре поля. Повезло, что без желтой карточки.
Свисток судьи отправляет команды в раздевалки — 0:0. «Барселоны» уверенно владеет мячом, очень много пасует и в целом доминирует, однако реальные шансы открыть счет были только у «Валенсии». Пока не все получается у сине-гранатовых в атаке, и это остается огромной проблемой.
Месси и Гризманн против двух защитников могли выходить, но француз неудачно принял дальнюю передачу и потерял мяч.
Эх, какую красивую комбинацию разыграли игроки «Барселоны» в штрафной «Валенсии», но передачу Гризманна с фланга прервал защитник.
Игроки «Валенсии» в бешенстве. Судья свистнул и сорвал их опасную атаку, когда Юмтити сфолил против Гомеса. А там «летучие мыши» уходили два в два...
Бускетс прекрасную по задумке передачу на Месси в штрафную сделал — неточно, но мяч обратно отлетел к нему, и последовал заброс на Альбу. Во вратарскую, куда простреливал защитник, никого из сине-гранатовых не оказалось.
Гризманн пока полностью отрезан от игры. Даже у Фати в атаке получается больше.
Ну как так, Артур?! Солер ошибся рядом со своей штрафной и отдал мяч сопернику, бразилец находился уже во владениях Доменека и мог пробивать, но отдал направо Месси — слишком сильно.
Со штрафного с дальней дистанции пробивал Месси — прямо в руке Доменеку.
Месси буквально не отпускают. Не стесняются и мелких грязных фолов. Аргентинец требует от судьи реакции.
Фати и Месси обыгрались в центре поля, аргентинец убегал по центру в атаке, но наткнулся на Гарая. Отлично играют защитники «Валенсии».
После удара Гамейро мяч снова в руки тер Штегену отлетает. Сколько работы сегодня у немца...
И снова могла «Валенсия» забивать, на этот раз с углового. Очень трудно «Барселоне».
Не получился у Месси удар со штрафного. Слишком высоко.
Гамейро сделал абсолютно дурацкую ошибку. Месси получил мяч на любимой для себе точки, с которой бьет штрафные, готовился ударить или забросить в штрафную, но француз зачем-то зацепил его ногой.
Пока самый точный игрок матча — Френки де Йонг. Он сделал 42 передачи, все из которых дошли до цели.
Преимущественно длинными передачам стараются хозяева выходить в атаку. На этот раз неудачно — Гомес сфолил еще до того, как получил мяч.
Фати на дриблинге ворвался в штрафную «Валенсии», отпасовал назад на Месси, а аргентинец сделал фирменную закидушку на фланг Альбе. Тот простреливал в касание, но Васс оказался на мяче первым и выбил его за боковую.
Гризманн сначала похоронил контратаку «Барсы», сначала сделав неточный пас на Альбу, а потом на ровном месте подарил мяч Торресу. Непозволительная роскошь.
Схема Кике Сетьена — это Юмтити, отошедший на левый фланг нападения. Фантастически трансформируются каталонцы.
«Летучие мыши» очень активно играют на чужой половине поля и высоко прессингуют. «Барса» слегка растерялась.
Пенальти! Гайя ворвался в штрафную гостей, обыграл Роберто, а затем наткнулся на фол Пике. Будет одиннадцатиметровый в ворота «Барселоны».
Владение мячом «Барсы» — 94 процента. 94. Процента.
Коклен продуктивно сыграл на своей половине поля и эталонно отобрал мяч у Альбы. Правда, своей атаки у «Валенсии» не получилось.
«Барса» контролирует мяч и сделала уже какое-то безумное количество передач — фишка Кике Сетьена. Впрочем, пока без опасных обострений.
Пике, выбивая мяч от своей штрафной после дальнего заброса, ошибся и попал прямо на ногу сопернику. Но тут же исправился и отобрал снаряд.
Состав «Барселоны»: тер Штеген, Пике, Роберто, Альба, Юмтити, де Йонг, Бускетс, Артур, Гризманн, Фати, Месси.
Состав «Валенсии»: Доменек, Гайя, Паулиста, Гарай, Торрес, Васс, Солер, Кондогбиа, Коклен, Гомес, Гамейро.
Встреча начнется в 18.00 мск.
В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимает «Барселону».