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Реал Мадрид Севилья

Битва за лидерство: «Реал» против «Севильи». LIVE

Примера. 20-й тур. «Реал» — «Севилья». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» принимает «Севилью» в матче 20-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   18 января 18:00   |  перерыв
Реал Мадрид
0:0
Севилья
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Модрич 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
3 (з)   Эдер Милитао
2 (з)   Даниэль 
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич 37'
17 (п)   Лукас Васкес
27 (н)    Родриго
18 (н)   Лука Йович
1 (в)   Томаш Вацлик
12 (з)   Жюль Кунде
16 (з)   Хесус Навас
20 (з)   Диего Карлос
23 (з)   Серхио Регилон
10 (п)   Эвер Банега
17 (п)   Неманья Гудель
25 (п)    Фернандо
22 (п)   Франко Васкес
19 (н)   Люк де
11 (н)   Мунир Эль-Хаддади
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
6 (з)   Хосе Игнасио
23 (з)   Ферлан Менди
22 (п)    Иско
25 (н)    Винисиус
21 (н)   Браим Диас
9 (н)   Карим Бензема
13 (в)   Яссин Буну
18 (з)   Серхио Эскудеро
6 (з)   Даниэл Каррису
21 (п)   Оливер Торрес
8 (н)    Нолито
15 (н)   Юссеф Эн-Несири
7 (н)   Маркуш Лопеш
Удары
50%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 8
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
  • 4
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Перерыв

Тяжелейшая первая половина для «Реала» получилась. Какое-то преимущество «сливочных» не выражается в моментах, а «Севилья» знает что делать и даже почти открыла счет, но гол отменил VAR. В общем, ждем вторую половину с нетерпением, а пока отдохнем.

'45+2

Все, «Реал» завершил тайм в атаке, но так и не довел ее до удара. Свисток на перерыв.

'45+1

Минуту добавил арбитр к первой половине.

'45

Основное время первого тайма заканчивается на половине поля «Севильи», но «Реал» передает мяч перед штрафной, и никто не решается ударить.

'43

О-па, по владению уже 46% на 54% в пользу «Севильи»!

'41

«Реал» поймал контратаку со свободными зонами, но прострел Васкеса справа вышел неудачным.

'39

Мунир пошел в дриблинг у лицевой на половине «Реала», потерял мяч и в подкате срубил Марсело. Очень похож эпизод на недавний с карточкой Модричу, но тут предупреждения нет.

'38

«Реал» уже 8 фолов совершил, у гостей только 2.

'37

Модрич достаточно жестко фолит на Фернандо после своей потери мяча на приеме и получает первую в матче желтую карточку.

'36

«Севилья» владеет мячом 47% времени. Подравняла в последние минуты процент. У «Реала» ничего особенно сейчас не выходит.

'34

«Севилья» продолжает идти в атаку, зарабатывает еще один угловой, но Куртуа смахивает мяч на выходе.

'32

Возмущены игроки «Севильи», но решение арбитра выглядит закономерным.

'31

Все дело в том, что опекавший де Йонга Милитао был заблокирован во время рывка Гуделем. ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! 0:0!

'30

Подача Хесуса Наваса, и оказавшийся совершенно свободным Люк де Йонг головой вгоняет мяч в девятку! Но будет просмотр с помощью VAR!

'30

ГОООООООООООООООООООЛ! Люк де Йонг — 0:1!

'29

«Севилья» пришла к штрафной «Реала» и заработала угловой.

'27

Каземиро оказался в свободной позиции перед штрафной и ударил на исполнение, закручивая в дальнюю девятку. Совсем чуть-чуть не попал.

'26

Интересная передача на ход Васкесу, но все прочитал Куртуа, выскочивший к линии штрафной и забравший мяч.

'25

Какой классный пас в долгой позиционной атаке Модрич сделал в штрафную на Васкеса! А Лукас, похоже, не ждал и не смог обработать...

'24

Контроль у «Мадрида» тотальный. Можно сказать, идущая на четвертом месте в чемпионате «Севилья» ставит автобус.

'22

Ничего толком не происходит на поле. «Реал» ищет ключи к обороне гостей.

'20

«Севилья» попала под прессинг «Реала». Мяч не теряет, но со своей половины поля выйти толком не может. А неизбежные длинные передачи становятся добычей защитников мадридцев.

'18

А угловой «Севильи» закончился офсайдом у Кунде.

'17

Очень опасная атака «Севильи», в которой все пошло через правый фланг. Де Йонг не смог сыграть в ворота после навеса, однако дальше мяч летел на Франа Васкеса, которого опередил, вынеся на угловой, Карвахаль.

'16

Варан не добирается до мяча после подачи Крооса с угла поля, но с подбора с лета от угла штрафной бьет Марсело — выше ворот.

'15

«Реал» на ровном месте после тривиальной подачи на Йовича зарабатывает первый в матче угловой. Посмотрим.

'14

Васкес перед штрафной откинул Родриго, который сделал обратный пас вперед в касание закидушкой к лицевой, однако Лукас мяч не догнал. Показалось, что Родриго толкали в спину в момент паса, но арбитр не отреагировал, хотя был рядом.

'12

Модрич правым полуфлангом прорвался к штрафной, а выкатил чуть назад Кроосу, который оказался один в прекрасной ударной позиции. Никто не мешал, и Тони нанес первый удар в створ в матче, но прямо в руки Вацлику. «Севилья» отделалась легким испугом.

'10

Интересно, что «Севилья» сделала почти столько же передач, сколько соперник, но вопросов с игровым перевесом нет.

'9

«Реал» продолжает контролировать мяч и давить на чужую штрафную. Неплохо подключался Марсело, но перемудрил с замыслом, и передача не прошла.

'7

«Реал» зевает подключение Регилона, но Каземиро все-таки успевает помешать бывшему одноклубнику и отобрать в брутальном подкате.

'6

Родриго находит Йовича в штрафной передачей низом, и серб бьет — защитник грудью отбивает удар, не пуская мяч в ворота!

'5

Теперь «Севилья» немного повладела мячом, дошла до штрафной хозяев, но ничего там не придумала.

17:45

А вот состав «Севильи», которому доверился Юлен Лопетеги:

Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Фернандо, Гудель, Банега — Мунир, де Йонг, Васкес.

'3

Явно пока идет разведка на поле. «Реал» больше держит мяч, но пока, такое ощущение, еще не понял, где вскрывать севильскую защиту.

17:40

Состав мадридского «Реала», который выставил Зинедин Зидан: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитао, Марсело — Каземиро, Модрич, Кроос — Васкес, Йович, Родриго.

'1

Поееехали! Матч начался.

17:35

Начало матча запланировано на 18.00 мск.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».