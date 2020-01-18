Реал Мадрид

- 284486 просмотров Путин предложил Медведеву новую должность
- 221736 просмотров Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
- 121855 просмотров Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын
- 107358 просмотров Активисты требуют лишить Урганта гражданства и закрыть его шоу
- 97406 просмотров Минобороны опубликовало документы об освобождении Варшавы в 1945 году
- 92971 просмотр Как британцы обижали Меган Маркл и превозносили Кейт Миддлтон
- 88732 просмотра Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке
Тяжелейшая первая половина для «Реала» получилась. Какое-то преимущество «сливочных» не выражается в моментах, а «Севилья» знает что делать и даже почти открыла счет, но гол отменил VAR. В общем, ждем вторую половину с нетерпением, а пока отдохнем.
Основное время первого тайма заканчивается на половине поля «Севильи», но «Реал» передает мяч перед штрафной, и никто не решается ударить.
О-па, по владению уже 46% на 54% в пользу «Севильи»!
«Реал» поймал контратаку со свободными зонами, но прострел Васкеса справа вышел неудачным.
Мунир пошел в дриблинг у лицевой на половине «Реала», потерял мяч и в подкате срубил Марсело. Очень похож эпизод на недавний с карточкой Модричу, но тут предупреждения нет.
«Реал» уже 8 фолов совершил, у гостей только 2.
«Севилья» владеет мячом 47% времени. Подравняла в последние минуты процент. У «Реала» ничего особенно сейчас не выходит.
«Севилья» продолжает идти в атаку, зарабатывает еще один угловой, но Куртуа смахивает мяч на выходе.
Возмущены игроки «Севильи», но решение арбитра выглядит закономерным.
Все дело в том, что опекавший де Йонга Милитао был заблокирован во время рывка Гуделем. ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! 0:0!
Подача Хесуса Наваса, и оказавшийся совершенно свободным Люк де Йонг головой вгоняет мяч в девятку! Но будет просмотр с помощью VAR!
«Севилья» пришла к штрафной «Реала» и заработала угловой.
Интересная передача на ход Васкесу, но все прочитал Куртуа, выскочивший к линии штрафной и забравший мяч.
Какой классный пас в долгой позиционной атаке Модрич сделал в штрафную на Васкеса! А Лукас, похоже, не ждал и не смог обработать...
Контроль у «Мадрида» тотальный. Можно сказать, идущая на четвертом месте в чемпионате «Севилья» ставит автобус.
Ничего толком не происходит на поле. «Реал» ищет ключи к обороне гостей.
«Севилья» попала под прессинг «Реала». Мяч не теряет, но со своей половины поля выйти толком не может. А неизбежные длинные передачи становятся добычей защитников мадридцев.
А угловой «Севильи» закончился офсайдом у Кунде.
Варан не добирается до мяча после подачи Крооса с угла поля, но с подбора с лета от угла штрафной бьет Марсело — выше ворот.
«Реал» на ровном месте после тривиальной подачи на Йовича зарабатывает первый в матче угловой. Посмотрим.
Васкес перед штрафной откинул Родриго, который сделал обратный пас вперед в касание закидушкой к лицевой, однако Лукас мяч не догнал. Показалось, что Родриго толкали в спину в момент паса, но арбитр не отреагировал, хотя был рядом.
Интересно, что «Севилья» сделала почти столько же передач, сколько соперник, но вопросов с игровым перевесом нет.
«Реал» продолжает контролировать мяч и давить на чужую штрафную. Неплохо подключался Марсело, но перемудрил с замыслом, и передача не прошла.
Теперь «Севилья» немного повладела мячом, дошла до штрафной хозяев, но ничего там не придумала.
А вот состав «Севильи», которому доверился Юлен Лопетеги:
Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Фернандо, Гудель, Банега — Мунир, де Йонг, Васкес.
Явно пока идет разведка на поле. «Реал» больше держит мяч, но пока, такое ощущение, еще не понял, где вскрывать севильскую защиту.
Состав мадридского «Реала», который выставил Зинедин Зидан: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитао, Марсело — Каземиро, Модрич, Кроос — Васкес, Йович, Родриго.
Начало матча запланировано на 18.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».