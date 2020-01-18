Реал Мадрид

Васкес перед штрафной откинул Родриго, который сделал обратный пас вперед в касание закидушкой к лицевой, однако Лукас мяч не догнал. Показалось, что Родриго толкали в спину в момент паса, но арбитр не отреагировал, хотя был рядом.