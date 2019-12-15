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Трансляция
С конца
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'65
Иско навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Бензема выиграл верховое единоборство, но сумел лишь сбросить мяч в руки Доменеку.
'63
Все меньше времени остается у нас до конца матча. Понятно, что должны будут рисковать идти вперед особенно гости.
'61
'61
'60
Родриго навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Иско, но отправил мяч мимо цели.
'58
Хауме Коста подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'56
Обоюдоострая игра идет эти минуты матча. Видно, что обе команды пытаются добиться победного результата.
'54
Васс получил пас от Хауме Косты на правом фланге атаки и попробовал прострелить в центр, но угодил в соперника.
'52
Иско прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке исполнить передачу в центр угодил в ближайшего соперника.
'50
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Реала», но пока не получается обострить игру у чужих ворот.
'48
Момент у «Валенсии»! Ферран Торрес неожиданно выбежал один на один по месту левого форварда, но в ближнем бою переиграть Куртуа не сумел!
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока без голов в нашем матче, хотя шансы отличиться были у обеих сторон. Есть надежда, что после перерыва команды будут эффективнее действовать в атаке.
'44
Начо подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил неожиданную подачу-удар, но мяч попал в сетку с внешней стороны.
'42
Иско прошел вперед по флангу, но исполнил не самую точную передачу в чужую штрафную и мяч был потерян.
'40
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'38
'35
Гайя навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой набежавший Ферран Торрес, но вышло мимо створа ворот.
'33
Хауме Коста устремился в прорыв по правому флангу атаки, но наткнулся на Родриго и в итоге был вынужден фолить.
'31
Бензема вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Родриго, но у бразильца совсем не получился удар в этом моменте.
'29
Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на чужой половине поля, но пока без создания опасных моментов.
'27
После неудачно разыгранного стандарта хозяевами прошла следующая подача с левого фланга в центр чужой штрафной на Гарая, но тот головой пробил в руки Куртуа.
'25
Карвахаль с нарушением правил остановил Солера на правом фланге атаки «валенсии». Может быть опасный стандарт.
'23
Начо нарушил правила поблизости от центра поля. Фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'21
Прошла подача с правого фланга атаки в штрафную «Валенсии» на Родриго и тот пробил головой, но прямо в руки голкиперу.
'19
После стеночки с Бензема вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной Модрич, но пробил мимо створа ворот.
'17
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Реала» во вне игры забрался Хауме Коста.
'15
Начо подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, откуда Бензема пробил головой мимо дальнего угла ворот.
'13
Момент у «Реала»! Кроос вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил удар в дальний угол ворот, но снова выручил свою команду Доменек.
'11
Карим Бензема нанес еще один удар по воротам, но отправил мяч по центру и прямо в руки голкиперу.
'9
После подачи от Родриго нанес удар по воротам из пределов чужой штрафной Бензема, но выручил свою команду Доменек.
'7
Иско попробовал исполнил обостряющую передачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'5
Вальверде нанес удар по воротам с выгодной позиции в правый нижний угол ворот, но выручил свою команду голкипер.
'3
Коста Хауме не по правилам сыграл в единоборстве поблизости от центра поля. Фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Валенсия» — «Реал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Валенсия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.