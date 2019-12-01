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Атлетико М Барселона

Достать «Реал»: «Барса» гостит у «Атлетико». LIVE

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Барселона». ОНЛАЙН

Мадридский «Атлетико» на своем поле принимает «Барселону» в матче 15-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15-й тур  |   01 декабря 23:00   |  Матч не начался
Атлетико М
0:0
Барселона
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
22 (з)   Марио Эрмосо
18 (з)   Аугусто Фелипе
23 (з)   Киран Триппьер
8 (п)    Сауль
6 (п)    Коке
5 (п)   Томас Парти
16 (п)   Эктор Эррера
10 (н)   Анхель Корреа
9 (н)   Альваро Мората
7 (н)   Жоау Фелиш
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике
20 (з)   Серхи Роберто
24 (з)   Хуниор Фирпо
15 (з)   Клеман Лангле
8 (п)   Артур Рамос
21 (п)   Френки де
4 (п)   Иван Ракитич
9 (н)   Луис Суарес
17 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
4 (з)   Сантьяго Арьяс
12 (з)   Ренан Лоди
11 (п)   Тома Лемар
14 (п)   Маркос Льоренте
20 (п)    Витоло
17 (н)   Иван Шапоньич
13 (в)    Нето
23 (з)   Самуэль Юмтити
16 (з)   Мусса Ваг
19 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
31 (н)   Ансумане Фати
27 (н)   Карлес Сайоль
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Подробная графическая трансляция матча «Атлетико» — «Барселона» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.