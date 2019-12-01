Атлетико М

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Трансляция
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Подробная графическая трансляция матча «Атлетико» — «Барселона» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.