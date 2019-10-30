Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'90+1
'90
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'88
Иско пяткой отпасовал на Азара в чужой штрафной и Эден попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'86
Спокойно подходит наша игра к своему завершению. Уже частично опустели и трибуны стадиона.
'84
'82
Марсело получил пас на левом краю чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но выручил свою команду Сориано.
'80
Здорово разыграли угловой футболисты «Реала» в результате чего вышел один на один по месту левого форварда Азар, но вместо завершающего удара Эден отпасовал в центр и вышло слишком сильно для Варана.
'79
Родриго попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Омеруо, выбив мяч на угловой.
'77
Спокойной развивается у нас игра в эти минуты матча. Могут себе позволить уже никуда не торопиться футболисты «Реала».
'75
'75
'74
Карвахаль навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда ударом головой отправил мяч в сетку Йович, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'72
'72
'70
'70
'69
'68
Пенальти! Марсело отпасовал в чужую штрафную на Модрича, а против Лука откровенно нарушил правила Омеруо.
'66
'66
'64
'62
'62
'62
'61
Карвахаль жестко сыграл в отборе против Ресио поблизости от центра поля. Досталось тут хавбеку «Леганеса».
'59
После прострела с правого фланга атаки «Реала» лишь немного не хватило Бензема, чтобы замкнуть передачу уже из пределов вратарской.
'57
'57
'55
Стандартное положение заработали гости на правом фланге атаки. Но была в итоге исполнена крайне неудачная подача в центр мимо всех партнеров по команде.
'53
'50
Мартин Брайтвайт смело взял игру на себя на правом фланге атаки, пошел в дриблинг на нескольких соперников, но быстро лишился мяча.
'48
Марсело приблизился к чужой штрафной по центру и попытался пробить по воротам, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки Сориано.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 3:0 по итогам первого тайма нашего матча. Разгромную победу одержал мадридский «Реал» в первой половине встречи после голов Родриго, Крооса и Серхио Рамоса с пенальти. Вряд ли что-то светит сегодня «Леганесу», но мы еще можем увидеть яркое выступление от «Реала».
'42
Бензема решился на удар со штрафного с дальний дистанции, но мяч полетел выше стенки и одновременно выше створа ворот Сориано.
'41
'40
Карвахаль навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где головой сумел нанести удар Родриго, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'38
Момент у «Реала»! Родриго отпасовал низом с правого края чужой штрафной в центр на Бензема, а тот в касание пробил из убойной позиции, но спас свою команду Сориано!
'36
Хонатан Сильва подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался навесить в чужую штрафную, но отправил мяч мимо всех партнеров по команде.
'34
Угловой заработали гости на правом фланге. Но после подачи с угла поля на ближнюю штангу первым на мяче был вернувшийся в оборону Бензема.
'32
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты мадридского «Реала». Полностью под диктовку хозяев развивается у нас игра.
'30
Варан исполнил невразумительную передачу низом от центра поля на правый фланг. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'28
Оскар Арнаис получил передачу поблизости от чужой штрафной и здорово исполнил удар в дальний верхний угол ворот, но Куртуа в красивом прыжке спас свою команду.
'26
Заработали и разыграли угловой футболисты «Реала» на левом фланге атаки, после чего Кроос навесил в центр прямо в руки Сориано.
'24
'23
'22
Пенальти! Азар прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Сориано.
'21
Тони Кроос оказался первым на подборе у чужой штрафной и тут же перевел мяч направо на Родриго, но тот опасно прострелить в центр не сумел. Вышло мимо всех партнеров по команде.
'19
Попытка навесить была у гостей с левого фланга в штрафную «Реала» на Эн-Несири, но против форварда на опережение сыграл Варан.
'17
Бензема приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч чуть выше перекладины ворот.
'15
Родриго попытался обострить игру передачей с правого фланга атаки к чужой штрафной на Бензема, но Карим забрался во вне игры.
'13
Родриго замешкался с мячом на правом фланге атаки, позволив сопернику себя обокрасть, но и гости при этом опасную атаку организовать не сумели.
'11
Карвахаль подключился к атаке своей команды по правому флангу и попробовал обострить игру передачей в чужую штрафную на Бензема, но того опередил соперник.
'8
'7
'5
Намного лучше контролируют мяч футболисты мадридского «Реала» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Марсело подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где против Бензема на опережение сыграл защитник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.