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Футбол. Чемпионат Испании. 11-й тур. «Реал» — «Леганес». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» на своем поле встречается с «Леганесом» в матче 11-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   30 октября 23:15   |  2 тайм
Реал Мадрид
5:0
Леганес
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Родриго 7'
Кроос 8'
Рамос 24' (пен)
Марсело 63'
Бензема 69' (пен)
Йович 90+1'
Сориано 24'
Бустинса 41'
Сильва 52'
Ривера 62'
Руйбаль 84'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
12 (з)    Марсело 63'
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
4 (з)   Серхио Рамос 24'
8 (п)   Тони Кроос 62' 8'
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
9 (н)   Карим Бензема 69'
7 (н)   Эден Азар
27 (н)    Родриго 7'
13 (в)   Хуан Сориано 24'
15 (з)   Родриго Тарин
3 (з)   Унаи Бустинса 72' 41'
12 (з)   Чидозье Авазьем
24 (з)   Кевин Родригеш 56'
5 (з)   Хонатан Сильва 52'
4 (з)   Кеннет 
14 (п)   Кристиан Ривера 62'
27 (п)   Оскар Арнаис 66'
26 (н)   Юссеф Эн-Несири
7 (н)   Мартин Брайтвайт
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Эдер Милитао
23 (з)   Ферлан Менди
10 (п)   Лука Модрич 62'
22 (п)    Иско
17 (п)   Лукас Васкес
18 (н)   Лука Йович 90'
1 (в)   Иван Куэльяр
16 (з)   Роберто Росалес 72'
8 (п)    Ресио 56'
19 (н)   Айтор Руйбаль 66' 84'
10 (н)   Хосе Арнаис
33 (н)   Хавьер Авилес
18 (н)   Гидо Каррильо
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+1
Гол! 5:0! Модрич передал мяч Карвахалю на правом краю чужой штрафной и тот исполнил классную подачу в центр на линию вратарской, откуда Лука Йович ударом головой отправил мяч точно в цель.
'90
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'88
Иско пяткой отпасовал на Азара в чужой штрафной и Эден попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'86
Спокойно подходит наша игра к своему завершению. Уже частично опустели и трибуны стадиона.
'84
Руйбаль получил желтую карточку за грубую игру поблизости от центра поля.
'82
Марсело получил пас на левом краю чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол ворот, но выручил свою команду Сориано.
'80
Здорово разыграли угловой футболисты «Реала» в результате чего вышел один на один по месту левого форварда Азар, но вместо завершающего удара Эден отпасовал в центр и вышло слишком сильно для Варана.
'79
Родриго попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Омеруо, выбив мяч на угловой.
'77
Спокойной развивается у нас игра в эти минуты матча. Могут себе позволить уже никуда не торопиться футболисты «Реала».
'75
Вышел на поле Иско.
'75
Ушел с поля Вальверде.
'74
Карвахаль навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда ударом головой отправил мяч в сетку Йович, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'72
Вышел на поле Росалес.
'72
Ушел с поля Бустинса.
'70
Вышел на поле Йович.
'70
Ушел с поля Бензема.
'69
Гол! 4:0! Бензема уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
'68
Пенальти! Марсело отпасовал в чужую штрафную на Модрича, а против Лука откровенно нарушил правила Омеруо.
'66
Вышел на поле Руйбаль.
'66
Ушел с поля Оскар Арнаис.
'64
Марсело получил желтую карточку за фол в чужой штрафной против Бустинса.
'62
Вышел на поле Модрич.
'62
Ушел с поля Кроос.
'62
Ривера получил желтую карточку за фол против Крооса в центре поля.
'61
Карвахаль жестко сыграл в отборе против Ресио поблизости от центра поля. Досталось тут хавбеку «Леганеса».
'59
После прострела с правого фланга атаки «Реала» лишь немного не хватило Бензема, чтобы замкнуть передачу уже из пределов вратарской.
'57
Вышел на поле Хосе Ресио.
'57
Ушел с поля Кевин Родригеш.
'55
Стандартное положение заработали гости на правом фланге атаки. Но была в итоге исполнена крайне неудачная подача в центр мимо всех партнеров по команде.
'53
Хонатан Сильва получил желтую карточку за грубый фол против устремившегося в прорыв по правому флангу атаки Азара.
'50
Мартин Брайтвайт смело взял игру на себя на правом фланге атаки, пошел в дриблинг на нескольких соперников, но быстро лишился мяча.
'48
Марсело приблизился к чужой штрафной по центру и попытался пробить по воротам, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки Сориано.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 3:0 по итогам первого тайма нашего матча. Разгромную победу одержал мадридский «Реал» в первой половине встречи после голов Родриго, Крооса и Серхио Рамоса с пенальти. Вряд ли что-то светит сегодня «Леганесу», но мы еще можем увидеть яркое выступление от «Реала».
'42
Бензема решился на удар со штрафного с дальний дистанции, но мяч полетел выше стенки и одновременно выше створа ворот Сориано.
'41
Унаи Бустинса получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Кроосу в 30-ти метрах от своих ворот.
'40
Карвахаль навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где головой сумел нанести удар Родриго, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'38
Момент у «Реала»! Родриго отпасовал низом с правого края чужой штрафной в центр на Бензема, а тот в касание пробил из убойной позиции, но спас свою команду Сориано!
'36
Хонатан Сильва подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался навесить в чужую штрафную, но отправил мяч мимо всех партнеров по команде.
'34
Угловой заработали гости на правом фланге. Но после подачи с угла поля на ближнюю штангу первым на мяче был вернувшийся в оборону Бензема.
'32
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты мадридского «Реала». Полностью под диктовку хозяев развивается у нас игра.
'30
Варан исполнил невразумительную передачу низом от центра поля на правый фланг. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'28
Оскар Арнаис получил передачу поблизости от чужой штрафной и здорово исполнил удар в дальний верхний угол ворот, но Куртуа в красивом прыжке спас свою команду.
'26
Заработали и разыграли угловой футболисты «Реала» на левом фланге атаки, после чего Кроос навесил в центр прямо в руки Сориано.
'24
Гол! 3:0! Со второй попытки Серхио Рамос уверенно развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
'23
Хуан Сориано парировал удар Рамоса с точки. Но арбитр зафиксировал выход раньше времени из ворот и показал ему желтую карточку. Будет повторный удар.
'22
Пенальти! Азар прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Сориано.
'21
Тони Кроос оказался первым на подборе у чужой штрафной и тут же перевел мяч направо на Родриго, но тот опасно прострелить в центр не сумел. Вышло мимо всех партнеров по команде.
'19
Попытка навесить была у гостей с левого фланга в штрафную «Реала» на Эн-Несири, но против форварда на опережение сыграл Варан.
'17
Бензема приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч чуть выше перекладины ворот.
'15
Родриго попытался обострить игру передачей с правого фланга атаки к чужой штрафной на Бензема, но Карим забрался во вне игры.
'13
Родриго замешкался с мячом на правом фланге атаки, позволив сопернику себя обокрасть, но и гости при этом опасную атаку организовать не сумели.
'11
Карвахаль подключился к атаке своей команды по правому флангу и попробовал обострить игру передачей в чужую штрафную на Бензема, но того опередил соперник.
'8
Гол! 2:0! Бензема прошел вперед по левому флангу атаки и здорово прострелил во вратарскую, где на опережение сыграл Тони Кроос и ударом в касание отправил мяч точо в цель.
'7
Гол! 1:0! Азар передал мяч Марсело на левом фланге атаки и тот навесил на дальнюю штангу, откуда Бензема головой сбросил мяч во вратарскую. Родриго был первым на мяче и умело замкнул этот пас.
'5
Намного лучше контролируют мяч футболисты мадридского «Реала» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Марсело подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где против Бензема на опережение сыграл защитник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.