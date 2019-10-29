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Вернуть лидерство: «Барселона» бьется с «Вальядолидом». LIVE

Примера. 11-й тур. «Барселона» — «Вальядолид». ОНЛАЙН

«Барселона» принимает «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   29 октября 23:15   |  Матч не начался
Барселона
0:0
Вальядолид
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Клеман Лангле
3 (з)   Жерар Пике
2 (з)   Нелсон Семеду
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)   Артуро Видаль
31 (н)   Ансумане Фати
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Хорди Масип
4 (з)    Кико
22 (з)    Начо
2 (з)   Педро Порро
3 (з)   Федерико Барба
8 (п)   Ануар Тухами
21 (п)    Мичел
24 (п)   Хоакин Фернандес
10 (н)   Оскар Плано
23 (н)   Вальдо Рубио
7 (н)   Серхио Гвардиола
Запасной состав
13 (в)    Нето
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
20 (з)   Серхи Роберто
19 (п)   Карлос Аленья
4 (п)   Иван Ракитич
17 (н)   Антуан Гризманн
27 (н)   Карлес Сайоль
13 (в)   Андрей Лунин
27 (з)   Мохаммед Салису
18 (з)    Антоньито
14 (п)   Рубен Алькарас
11 (п)   Пабло Эрвияс
12 (н)   Хорхе де
9 (н)   Энес Унал
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.