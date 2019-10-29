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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.