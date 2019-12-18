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Соперники начали очень осторожно, но постепенно прессинг «Реала» на чужой половине поля создал ему солидное преимущество. Да, мадридцы могли забить, но и хозяева ответили несколькими очень острыми моментами. По разу Пике и Рамос выносили с линии своих ворот. В общем первый тайм получился очень интересным, а голы соперники отложили на вторую половину. Отдохнем вместе с командами и вернемся на второй тайм.
Теперь уже «Барселона» прессингует «Реал» на его половине поля, и футболисты «королевского клуба» чувствуют себя некомфортно.
Быстрая контратака «Барселоны» через зону куда-то девшегося Менди. Суарес из штрафной от лицевой катил параллельно воротам, но попал в Варана. И мяч отскочил в уругвайца же, улетев на от ворот.
«Реал» не выпускает «Барселону» с ее половины поля: классный прессинг и перехваты. В итоге бьет из-за штрафной из-под защитника с левого полуфланга Бэйл. В защитника и попадает. Мяч взмывает в воздух и прилетает в руки тер Стегену.
В позиционной атаке «Реала» хорошая позиция оказалась у Крооса, и тот, подработав себе мяч пробил метров с 28 — неточно.
Бензема снимает воздух на углу своей вратарской площади после первого корнера «Барселоны».
56% времени мячом владеет «Барселона», 44% — «Реал». Очень приличные цифры для гостей «Камп Ноу».
«Реал» уже четвертый угловой заработал! Кроос снова отправился подавать, но тер Стеген на выходе кулаком выбивает в сторону. Карвахаль с подбора грузит обратно, но теперь немецкий голкипер «Барсы» ловит.
Подача углового доходит до Варана, но тот кивает прилично мимо ворот.
Бэйл далеко бросает из-за боковой, мяч возвращают, дальше идет еще одна подача, уже низом, и Рамос пытается изящно пробить в касание пяткой в полоборота к воротам — мяч проходит в паре метров, не докрутившись до ближней штанги.
Очень неплох в первой половине первого тайма «Реал». Классный пас Иско пяткой в касание вперед заправил Бензема. Тот пытался прорватся на дриблинге, но в итоге в аут выбили каталонцы.
А теперь «Барселона» прессингует «Реал» в центре поля и заставляет ошибиться в передаче. Давно у каталонцев не было мяча.
В конечном счете наступление «Реала» закончилось фолом Варана на Альбе в атаке после очередной подачи. Оба упали, защитник «Барселоны» встал раньше и «погладил» сопернику ладонью лицо, что привело к стычке и внушениям от арбитра.
Атака «Реала» продолжилась и привела к еще одному угловому, а в штрафной «Барселоны» полежал Варан, которому шипами прилично поцарапал ногу Лангле. Второй угловой «Барса» вынесла из штрафной, но мяч остался у гостей, выигравших подбор.
Немного судорожный удар Каземиро наносит издали после передачи Крооса. Мешали бразильскому опорнику, удар не вышел опасным, но рикошет приводит к первому в матче угловому.
Иско развернулся на левом фланге у лицевой после перевода и развернул Семеду, а затем сделал подачу со «шведы» — снято защитой.
Много ошибок пока, в том числе в розыгрышах у «Барселоны». Надо сказать, что в центре хороши отбирающие. Сейчас Кроос здорово сыграл на перехвате.
«Реал» закидывает из глубины в штрафную «Барселоны», но неточно. При этом мадридцы не дают коротким пасом разыгрывать хозяевам от их ворот. Интересно.
Быстрая контратака «Барсы» стремительно докатилась до штрафной «Реала». Альба прострелил, но вернувшийся Феде Вальверде выбил мяч.
Подача в штрафную «Барселоны» справа в неспешной атаке «Реала», но Иско не может на опережении пробить головой. Пике с Лангле надежны.
«Барселона» хорошо выходит в пас в касание со своей половины поля из-под прессинга. В итоге де Йонга на фланге на центральной линии сбивает Каземиро.
Был намек на остроту после классной передачи Месси из глубины на Гризманна, но тот в касание с лета на Суареса в центр штрафной сыграл неточно.
Важный момент: отсутствие в составе хозяев Серджи Бускетса, который изначально был включен Эрнесто Вальверде в стартовый состав, но потом заменен в нем на Ракитича. Приболел опорник «Барсы». Но в запасе он присутствует.
«Барселона» с мячом на чужой половине поля, но не может в штрафную забраться никак. «Реал» явно по схеме 4-1-2-2-1 обороняется.
Месси получил мяч в середине половины поля «Реала», пошел на скорости в дриблинг, но был остановлен. Аргентинец показывал, что была игра рукой, но свистка не прозвучало.
Первая атака за «Реалом» и попытка подачи с правого фланга от Карвахаля — блокируют. Правый защитник сам далеко бросает из-за боковой, но Иско напрыгивает в штрафной «Барсы» на Лангле и фолит.
Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Эрнандесом Эрнандесом.
Не обошлось без потерь. У «Реала» вне заявки остались два важных игрока: Эден Азар и Марсело. Они так и не восстановились от повреждений. «Барса» будет играть без Артура и Усмана Дембеле, которые, хоть и важны, но все же не так.
Матч, который перенесли из-за беспорядков в Каталонии, мог не состояться и сегодня, но все же полиция предоставила аж 12 фургонов охраны автобусу «Реала»! Но главное сегодня — все же футбол! Встречаются лидеры чемпионата Испании. У «Барсы» и «Реала» поровну очков, но каталонцы лидируют по лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Они и фавориты сегодня.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил таким сочетанием:
Тибо Куртуа — Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Ферлан Менди — Каземиро, Тони Кроос, Федерико Вальверде — Гарет Бэйл, Иско, Карим Бензема.
Итак, давайте сразу же обратимся к составам команд. Вот каких футболистов «Барселоны» с первых минут выставил Эрнесто Вальверде:
Марк-Андре тер Стеген — Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба — Френки де Йонг, Серджи Роберто, Иван Ракитич — Лионель Месси, Антуан Гризманн, Луис Суарес.
Сам матч начнется в 22.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал». Да, в Ла Лиге уже завершился 17-й тур, но эта игра была перенесена с октября из-за политических протестов в столице Каталонии, которые ставили под угрозу безопасность «сливочных».