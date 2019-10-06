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Трансляция
С конца
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'11
Усман Дембеле вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом прострелил во вратарскую, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'9
Банега прошел вперед по правому флангу и попытался навесить в чужую штрафную, но отправил мяч слишком сильно и далеко за лицевую линию поля.
'7
Усман Дембеле исполнил подачу с углового в чужую штрафную, но там один из соперников был первым на мяче.
'5
Лукас Окампос исполнил подачу фланга в чужую штрафную, где надежно на выходе сыграл Тер Штеген.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.