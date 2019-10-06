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Барселона Севилья

В погоне за «Реалом»: «Барселона» играет с «Севильей». LIVE

Примера. 8-й тур. «Барселона» — «Севилья». ОНЛАЙН

«Барселона» на своем поле играет с «Севильей» в 8-м туре чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   06 октября 22:00   |  1 тайм
Барселона
0:0
Севилья
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
20 (з)   Серхи Роберто
3 (з)   Жерар Пике
8 (п)   Артур Рамос
22 (п)   Артуро Видаль
21 (п)   Френки де
10 (н)   Лионель Месси
9 (н)   Луис Суарес
11 (н)   Усман Дембеле
1 (в)   Томаш Вацлик
23 (з)   Серхио Регилон
20 (з)   Диего Карлос
6 (з)   Даниэл Каррису
16 (п)   Хесус Навас
25 (п)    Фернандо
21 (п)   Оливер Торрес
10 (п)   Эвер Банега
5 (п)   Лукас Окампос
19 (н)   Люк де
8 (н)    Нолито
Запасной состав
13 (в)    Нето
18 (з)   Жорди Альба
33 (з)   Рональд Федерико
4 (п)   Иван Ракитич
5 (п)   Серхио Бускетс
17 (н)   Антуан Гризманн
31 (н)   Ансумане Фати
13 (в)   Яссин Буну
12 (з)   Жюль Кунде
18 (з)   Серхио Эскудеро
17 (п)   Неманья Гудель
24 (п)   Жоан Жордан
14 (н)   Хавьер Эрнандес
11 (н)   Мунир Эль-Хаддади
Самоечитаемое
Трансляция
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'11
Усман Дембеле вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом прострелил во вратарскую, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'9
Банега прошел вперед по правому флангу и попытался навесить в чужую штрафную, но отправил мяч слишком сильно и далеко за лицевую линию поля.
'7
Усман Дембеле исполнил подачу с углового в чужую штрафную, но там один из соперников был первым на мяче.
'5
Лукас Окампос исполнил подачу фланга в чужую штрафную, где надежно на выходе сыграл Тер Штеген.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.