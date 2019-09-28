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Хетафе Барселона

Войти в тройку лидеров: «Барселона» забила «Хетафе». LIVE

Примера. 7-й тур. «Хетафе» — «Барселона». ОНЛАЙН

«Хетафе» на своем поле бьется с «Барселоной» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. «Газеат.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
7-й тур  |   28 сентября 17:00   |  2 тайм
Хетафе
0:2
Барселона
Стадион «Колисеум Альфонсо Перес», Хетафе | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Гонсалес 35'
Суарес 41'
Бускетс 44'
Лангле 47'
Фирпо 49'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Сория
22 (з)   Дамиан Суарес
4 (з)   Бруно Гонсалес 35'
12 (з)   Аллан-Ромео Ньом 46'
2 (з)   Даконам Дьене
15 (з)   Марк Кукурелья
18 (п)   Мауро Арамбарри
23 (п)   Давид Хасон
20 (п)   Неманья Максимович
7 (н)   Хайме Мата
9 (н)   Родригес Анхель
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике
24 (з)   Хуниор Фирпо 49'
15 (з)   Клеман Лангле 47'
20 (з)   Серхи Роберто
8 (п)   Артур Рамос
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс 44'
27 (н)   Карлес Сайоль
17 (н)   Антуан Гризманн
9 (н)   Луис Суарес 41'
Запасной состав
1 (в)   Леандро Чичисола
16 (з)   Хавьер Этчейта
25 (п)   Роберт Кенеди 46'
8 (п)   Франсиско Портильо
24 (п)   Давид Тимор
21 (п)   Файчал Файр
19 (н)   Хорхе Молина
13 (в)    Нето
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
16 (з)   Мусса Ваг
2 (з)   Нелсон Семеду
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
19 (п)   Карлос Аленья
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'46
Ньом не вышел на второй тайм.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Достаточно равный тайм был, с небольшим количеством опасных моментов — пока Суарес не забил после роскошной навесной передачи своего вратаря.
'45
Карлес Сайоль с правого фланга прострелил в штрафную, Суарес нанёс хлёсткий удар в касание — рядом со штангой!
'43
Бускетс сбил Мату в центре поля и получил карточку.
'41
ГОЛ! Тер Штеген выскочил за пределы штрафной, перехватил там мяч, обработав его грудью, пробежал несколько метров и выдал роскошный навес на ход Суаресу. Тот убежал один на один с Сорией, который тоже решил выбежать за пределы штрафной, и технично перебросил голкипера!
'39
Не получилась атака правым флангом у каталонцев, потеряли они мяч.
'37
Фирло заплёл ноги Максимовичу в центре поля.
'35
Бруно Гонсалес в жёстком подкате сбил Луиса Суареса и был наказан «горчичником».
'33
Пике выиграл верховую борьбу и выбил мяч головой после подачи углового.
'31
Продолжается игра.
'30
Жарко сегодня в Хетафе. Судья объявил футболистам, что сейчас будет пауза, чтобы попить воды.
'28
С угловым «Хетафе» «Барселона» легко справляется.
'26
Опасный удар низом в левый угол ворот из середины штрафной площади выполнил Максимович — тер Штеген сложился и накрыл мяч!
'24
Штрафной заработали каталонцы, но подача получилась неудачной. Сория спокойно забрал мяч.
'22
Гризманн у штрафной покатил мяч на Суареса, тот резко пробил с ходу — рядом со штангой!
'20
Неудачно сыграла оборона «Барселоны», позволив Анхелю выйти один на один — тер Штеген среагировал, прыгнул в угол и отбил мяч в сторону!
'18
И снова в положение «вне игры» попал Суарес.
'16
Луис Суарес оказался в штрафной один на один с Сорией, но пробить мимо него не смог, и в любом случае был зафиксирован офсайд.
'14
Снова к центру поля сместилась игра.
'12
Перес с фланга сместился к центру и резко пробил в ближний угол — Сория в прыжке отразил удар!
'10
Анхель Родригес прошёл по флангу и навесил в штрафную — никто из партнёров замкнуть передачу не успел.
'8
Гризманн получил по ногам на чужой половине поля. Обошлось без карточки.
'6
Перес пытался прорваться с мячом в штрафную, но упустил его за пределы поля.
'4
Достаточно спокойное начало матча. Команды присматриваются друг к другу.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.