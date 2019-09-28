- 379038 просмотров В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
- 292382 просмотра Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
- 257505 просмотров В МИД России прокомментировали новые санкции США
- 102046 просмотров Адвокат Кокорина и Давидыча Андрей Ромашов найден мертвым на своей даче
- 94604 просмотра В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
- 92362 просмотра Александр Петров и Стася Милославская перестали скрывать свои чувства
- 88284 просмотра Не прошло и недели со свадьбы: за что екатеринбуржец задушил супругу
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Достаточно равный тайм был, с небольшим количеством опасных моментов — пока Суарес не забил после роскошной навесной передачи своего вратаря.
'45
Карлес Сайоль с правого фланга прострелил в штрафную, Суарес нанёс хлёсткий удар в касание — рядом со штангой!
'43
'41
'39
Не получилась атака правым флангом у каталонцев, потеряли они мяч.
'37
Фирло заплёл ноги Максимовичу в центре поля.
'35
'33
Пике выиграл верховую борьбу и выбил мяч головой после подачи углового.
'31
Продолжается игра.
'30
Жарко сегодня в Хетафе. Судья объявил футболистам, что сейчас будет пауза, чтобы попить воды.
'28
С угловым «Хетафе» «Барселона» легко справляется.
'26
Опасный удар низом в левый угол ворот из середины штрафной площади выполнил Максимович — тер Штеген сложился и накрыл мяч!
'24
Штрафной заработали каталонцы, но подача получилась неудачной. Сория спокойно забрал мяч.
'22
Гризманн у штрафной покатил мяч на Суареса, тот резко пробил с ходу — рядом со штангой!
'20
Неудачно сыграла оборона «Барселоны», позволив Анхелю выйти один на один — тер Штеген среагировал, прыгнул в угол и отбил мяч в сторону!
'18
И снова в положение «вне игры» попал Суарес.
'16
Луис Суарес оказался в штрафной один на один с Сорией, но пробить мимо него не смог, и в любом случае был зафиксирован офсайд.
'14
Снова к центру поля сместилась игра.
'12
Перес с фланга сместился к центру и резко пробил в ближний угол — Сория в прыжке отразил удар!
'10
Анхель Родригес прошёл по флангу и навесил в штрафную — никто из партнёров замкнуть передачу не успел.
'8
Гризманн получил по ногам на чужой половине поля. Обошлось без карточки.
'6
Перес пытался прорваться с мячом в штрафную, но упустил его за пределы поля.
'4
Достаточно спокойное начало матча. Команды присматриваются друг к другу.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.