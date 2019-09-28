'41

ГОЛ! Тер Штеген выскочил за пределы штрафной, перехватил там мяч, обработав его грудью, пробежал несколько метров и выдал роскошный навес на ход Суаресу. Тот убежал один на один с Сорией, который тоже решил выбежать за пределы штрафной, и технично перебросил голкипера!