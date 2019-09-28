Атлетико М

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Трансляция
С конца
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'45+1
Сауль сфолил у чужой штрафной, срывая ответную атаку «Реала».
'44
Куртуа отразил опаснейший прострел Триппьера! Самая опасная атака «Атлетико» в первом тайме.
'43
Азар не сумел обработать передачу, сопроводив мяч взглядом за пределы поля.
'40
Облак среагировал на опасный дальний удар Крооса!
'39
Фелиш пробил на силу рядом с дальней штангой!
'38
Сауль грубо сыграл против Начо в верховой борьбе. Арбитр и тут просил, хотя мог показать жёлтую.
'37
Кроос отметился неплохим дальним ударом, но Облак был на месте.
'35
Долго атаковал «Атлетико» и всё неудачно — Коке залез в положение вне игры.
'33
Витоло оставили без опеки на фланге, позволив полузащитнику заработать угловой.
'30
Хороший момент у «Атлетико». Первый же угловой хозяев был опасным — мяч просвистел у вратарской Куртуа, никто ногу не подставил.
'28
Хименес накрыл Бэйла у лицевой, помешав валлийцу прорваться к штрафной.
'27
Несколько раз «матрасники» блокировали дальние удары сливочных. В итоге имеем три угловых «Реала» подряд.
'25
Скидка Бензема оказалась безадресной — мяч достался Облаку.
'23
Азар слева ворвался в штрафную «Атлетико» и опасно прострелил, но хозяев спас рикошет от ноги Хименеса.
'22
'20
Томас Парти сделал рывок в чужую штрафную, но далеко отпустил от себя мяч. Будет удар от ворот.
'18
Бэйл забежал в штрафную на подачу Начо и в борьбе пробил головой выше ворот.
'17
Бэйл неловко подключил к атаке Карвахаля, прострел которого легко заблокировали.
'16
Каземиро получил повреждение в жёстком стыке. Плотная игра на старте встречи, никто не хочет уступать.
'13
У Серхио Рамоса не получилась диагональ на Бэйла. «Реал» пока не знает, что делать в атаке.
'12
Савич перехватил опасный прострел Бэйла, на который открывался Бензема.
'9
Триппьер нарушением сорвал контратаку «Реала», которую разгонял Азар. Повезло «Атлетико», арбитр обошёлся без жёлтой карточки.
'8
Фелиш! Молодой португалец убежал на заброс с центра поля, ворвался в штрафную «Реала» и пробил мимо дальнего угла!
'7
Первая позиционная атака «Реала»: отсутствие комбинаций и забеганий, всё статично, без продвижения вперёд.
'5
Фелиш одним движением пробросил мяч мимо Серхио Рамоса, нарвавшись на фол со стороны капитана «Реала».
'4
Триппьер попросил медицинскую помощь, показывая на колено. Неужели ранняя замена у «Атлетико»?
'3
Хозяева неудачно разыграли штрафной, арбитр остановил атаку из-за группового положения вне игры.
'2
«Атлетико» агрессивно начинает. Несколько подач в штрафную «Реала» — все отражены!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.