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Барселона Вильярреал

Подняться со дна: «Барселона» обыгрывает «Вильярреал». LIVE

Примера. 6-й тур. «Барселона» — «Вильярреал». ОНЛАЙН

«Барселона» принимает «Вильярреал» в матче 6-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   24 сентября 22:00   |  2 тайм
Барселона
2:1
Вильярреал
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Гризманн 6'
Рамос 15'
Роберто 26'
Гризманн 47'
Касорла 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
15 (з)   Клеман Лангле
2 (з)   Нелсон Семеду
24 (з)   Хуниор Фирпо
3 (з)   Жерар Пике
20 (з)   Серхи Роберто 26'
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Артур Рамос 15'
17 (н)   Антуан Гризманн 6' 47'
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 46'
1 (в)   Серхио Асенхо
3 (з)   Рауль Альбиоль
16 (з)   Хави Кинтилья
4 (з)   Пау Торрес
20 (п)   Рубен Пенья
10 (п)   Висенте Иборра
11 (п)   Самуэль Чуквезе
8 (п)   Санти Касорла 44'
19 (п)   Андре-Франк Ангисса
24 (п)   Хавьер Онтиверос
7 (н)   Херар Морено
Запасной состав
13 (в)    Нето
6 (з)   Жан-Клер Тодибо
21 (п)   Френки де
19 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
11 (н)   Усман Дембеле 46'
31 (н)   Ансумане Фати
13 (в)   Андрес Фернандес
6 (з)   Рамиро Мори
15 (п)   Мануэль Морланес
27 (п)   Андрей Рациу
23 (п)   Мойсес Гомес
17 (н)   Карл Токо
9 (н)   Карлос Бакка
Удары
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Удары
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Трансляция
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'50
Луис Суарес выбежал один на один по центру во время быстрой атаки «Барселоны», но забрался при этом во вне игры.
'48
Момент у «Вильярреала»! Чуквезе прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Касорлу, но удар от Санти в касание парировал голкипер.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. Гол ближе к перерыву от Санти Касорлы восстановил интригу в нашем матче. Теперь уже во второй половине встречи гости могут попытаться вернуться в игру. Однако, пока победа «Барселоны» выглядит вполне заслуженной после голов Гризманна и Артура.
'44
Гол! 2:1! Касорла получил передачу низом у чужой штрафнрй, продвинулся вперед и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Тер Штегена!
'42
Онтиверос перестарался в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но пока без желтой карточки.
'40
Чуквезе забрался во вне игры у чужой штрафной во время быстрой атаки «Вильярреала».
'38
Касорла навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где в прыжке кулаками уверенно на выходе сыграл Тер Штеген.
'37
Морено прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр, откуда мяч рикошетом от соперника ушел на угловой.
'35
Месси навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Асенхо, где голкипер «Вильярреала» надежно сыграл на выходе.
'34
Онтиверос нарушил правила на правом фланге атаки «Барселоны». Стандартное положение для хозяев.
'32
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» и пока не особо включают прессинг гости для того, чтобы этому противодействовать.
'29
Месси получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'27
Серхи Роберто получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
'24
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'22
Луис Суарес взял игру на себя у чужой штрафной, смело пошел в дриблинг, но обойти нескольких соперников не сумел.
'19
Длинная передача была исполнена от центра поля в чужую штрафную на Гризманна, но вовремя вышел из ворот Асенхо, сумев опасность ликвидировать.
'17
Пока не видно особых возможностей для «Вильярреала» переломить ход нашего матча. Совсем у гостей не получаются атаки.
'15
Гол! 2:0! Артур получил пас в центральной зоне у чужой штрафной, прицелился и исполнил точный удар со средней дистанции в девятку ворот.
'12
После прострела с фланга Суарес пропускал мяч дальше в чужой штрафной, но на перехвате надежно сыграл один из соперников.
'10
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'8
Чуквезе получил передачу у чужой штрафной, на исполнение попытался пробить, но принял этот выстрел на себя один из соперников.
'6
Гол! 1:0! Месси навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Гризманн сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч с рикошетом от перекладины в сетку ворот.
'5
После подачи с углового с левого фланга в штрафную «Барселоны» нанес удар головой Альбиоль, но отправил мяч мимо створа ворот.
'3
Лионель Месси получил пас от центра поля на левом краю чужой штрафной и с острого угла попытался пробить, но отправил мяч в сетку с внешней стороны.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.