'45

Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. Гол ближе к перерыву от Санти Касорлы восстановил интригу в нашем матче. Теперь уже во второй половине встречи гости могут попытаться вернуться в игру. Однако, пока победа «Барселоны» выглядит вполне заслуженной после голов Гризманна и Артура.