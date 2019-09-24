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Трансляция
С конца
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'50
Луис Суарес выбежал один на один по центру во время быстрой атаки «Барселоны», но забрался при этом во вне игры.
'48
Момент у «Вильярреала»! Чуквезе прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал низом в центр на Касорлу, но удар от Санти в касание парировал голкипер.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. Гол ближе к перерыву от Санти Касорлы восстановил интригу в нашем матче. Теперь уже во второй половине встречи гости могут попытаться вернуться в игру. Однако, пока победа «Барселоны» выглядит вполне заслуженной после голов Гризманна и Артура.
'44
'42
Онтиверос перестарался в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но пока без желтой карточки.
'40
Чуквезе забрался во вне игры у чужой штрафной во время быстрой атаки «Вильярреала».
'38
Касорла навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где в прыжке кулаками уверенно на выходе сыграл Тер Штеген.
'37
Морено прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр, откуда мяч рикошетом от соперника ушел на угловой.
'35
Месси навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Асенхо, где голкипер «Вильярреала» надежно сыграл на выходе.
'34
Онтиверос нарушил правила на правом фланге атаки «Барселоны». Стандартное положение для хозяев.
'32
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» и пока не особо включают прессинг гости для того, чтобы этому противодействовать.
'29
Месси получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'27
'24
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'22
Луис Суарес взял игру на себя у чужой штрафной, смело пошел в дриблинг, но обойти нескольких соперников не сумел.
'19
Длинная передача была исполнена от центра поля в чужую штрафную на Гризманна, но вовремя вышел из ворот Асенхо, сумев опасность ликвидировать.
'17
Пока не видно особых возможностей для «Вильярреала» переломить ход нашего матча. Совсем у гостей не получаются атаки.
'15
'12
После прострела с фланга Суарес пропускал мяч дальше в чужой штрафной, но на перехвате надежно сыграл один из соперников.
'10
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'8
Чуквезе получил передачу у чужой штрафной, на исполнение попытался пробить, но принял этот выстрел на себя один из соперников.
'6
'5
После подачи с углового с левого фланга в штрафную «Барселоны» нанес удар головой Альбиоль, но отправил мяч мимо створа ворот.
'3
Лионель Месси получил пас от центра поля на левом краю чужой штрафной и с острого угла попытался пробить, но отправил мяч в сетку с внешней стороны.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.