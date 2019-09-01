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Трансляция
С конца
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'71
Иборра спешным пасом вперёд загубил атаку «Вильярреала». Хозяева почти не добегают к штрафной Куртуа во втором тайме.
'68
'68
'66
Всего несколько минут атаковал «Вильярреал», снова мяч вернулся под контроль гостей из Мадрида.
'64
Марио Гаспар открылся у штрафной «Реала», но пас у партнёра не получился.
'62
'62
'60
Бензема забивает, но ассистент арбитра углядел положение вне игры у француза. Карим был первым на скидке к вратарской, подправив ногой мяч в угол.
'57
Кроос мог забить! Фернандес выручил после удара Тони с линии штрафной, в затем ногой отразил удар немца практически с угла вратарской!
'55
'55
'54
Каземиро крутым подкатом остановил хорошую атаку «Вильярреала».
'52
'50
Серхио Рамос наносит третий удар в матче. Снова головой после подачи с углового, и снова неточно.
'48
Спокойное начало второй половины встречи. Никто не спешит форсировать события.
'46
Второй тайм!
'45+1
Перерыв! «Реал» раскрылся в дебюте матча и пропустил быстрый гол. Но потом мадридцы пришли в себя, начав создавать моменты у ворот «Вильярреала». Сравнять счёт получилось на последних секундах тайма. Впереди вторая часть противостояния.
'45+1
'45
Бэйл подбежал к линии штрафной хозяев и пробил в штангу!
'44
Экамби технично обработал мяч, сместился к штрафной «Реала» и выстрелил намного выше ворот.
'43
Опасная атака «Реала»! Йовичу пробить не дали, а вторым заходом подачу на дальнюю штангу исполнил Бэйл, но там мадридцы нарушили правила.
'41
Херар Морено сделал заход на дубль, сместившись на край штрафной и нанеся удар под перекладину. Но Куртуа сыграл надёжно в этом моменте.
'39
Фернандес продолжает неуверенно играть на выходе. Обычная подача привела к панике и последующему стыку Фернандеса и Каземиро.
'35
Стремительная контратака «Реала» закончилась ударом Лукаса Васкеса — мяч полетел вблизи ближней девятки!
'33
Второй удар Серхио Рамоса после навеса с углового оказался еще хуже, чем первый.
'32
Первый шанс «Реала»! Фернандес ошибся на выходе, а подача Васкеса дошла до Каземиро, который просто не попал по пустым воротам.
'28
Экамби полез на двоих соперников и ожидаемо потерял мяч, далеко отпустив его от себя.
'26
Йович напомнил о себе, здорово выскочив на ударную позицию и пробив рядом со штангой!
'25
Иборра легко ушёл от Тони Крооса, а затем получил от немца по ноге.
'23
«Вильярреал» не против забить «Реалу» второй гол. Хозяева заработали угловой, затем ещё и прострел опасный сделали. Мадрид отбивается!
'21
Чуточку выше перекладины пробил со штрафного Бэйл.
'20
Касорла подыграл себе рукой, находясь вблизи линии своей штрафной. Опасная дистанция для штрафного, будет удар.
'18
Кинтилья сбил Лукаса Васкеса, надеясь хотя бы на свисток арбитра, но нет, надо играть дальше.
'17
Менди здорово поставил корпус Чуквезе, не дав игроку «Вильярреала» прорваться по лицевой в штрафную.
'14
Снова Экамби выскочил на проникающий пас и пробил в Куртуа, но теперь всё испортил офсайд.
'12
'11
Куртуа вышел из ворот на заброс и опередил Экамби.
'10
Херар Морено получил мяч на краю штрафной и поспешил с ударом, пробив в сторону трибуны.
'9
Глупейшая потеря «Реала» заставила Лукаса Васкеса сбить Касорлу. Чудом арбитр не наказал полузащитника гостей.
'7
Серхио Рамос не попал в створ, пробивая головой. Чуть выше цели полетел мяч, но было опасно.
'6
Альбиоль чуть не срезал мяч в собственные ворота, пытаясь перехватить подачу Бэйла.
'4
Йовичу не дали зацепиться за прострел Карвахаля. Теперь уже «Реал» взялся за дело, проводя атаку за атакой.
'2
«Вильярреал» сразу завладел инициативой, прижав мадридцев к штрафной Куртуа.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.