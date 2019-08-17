'45+3

Перерыв! Повезло «Реалу». Команда Зидана забила быстрый гол и стала удерживать счёт, что чуть не привело к провалу под конец тайма. Очевидно, что «Сельта» после перерыва пойдёт отыгрываться всеми силами. Тем интереснее!