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Сельта Реал Мадрид

С помощью Бэйла: «Реал» обыгрывает «Сельту». LIVE

Примера. 1-й тур. «Сельта» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал», потерявший Эдена Азара из-за травмы, в матче первого тура Примере играет в Виго против «Сельты». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1-й тур  |   17 августа 18:00   |  перерыв
Сельта
0:1
Реал Мадрид
Стадион «Балаидос», Виго | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Васкес 7'
Рубен 15'
Аспас 15'
Бензема 12'
Винисиус Жуниор 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Рубен 15'
3 (з)   Давид Костас
20 (з)   Кевин Васкес 7'
15 (з)   Лукас Оласа
4 (з)   Нестор Араухо
23 (п)   Брайс Мендес
6 (п)   Денис Суарес
14 (п)   Станислав Лоботка
8 (п)   Франсиско Пейнадо
10 (н)   Яго Аспас 15'
19 (н)   Габриэль Фернандес
13 (в)   Тибо Куртуа
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
19 (з)   Альваро Одриосола
12 (з)    Марсело
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
9 (н)   Карим Бензема 12'
28 (н)    Винисиус 36'
11 (н)   Гарет Бэйл
Запасной состав
25 (в)   Иван Вильяр
18 (з)   Джозеф Айду
16 (з)   Хорхе Саэнс
36 (п)   Икер Лосада
28 (п)   Серхио Бермехо
24 (п)   Папе Диоп
11 (н)   Пионе Систо
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио
3 (з)   Эдер Милитао
16 (п)   Хамес Родригес
22 (п)    Иско
17 (п)   Лукас Васкес
18 (н)   Лука Йович
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Трансляция
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'45+3
Перерыв! Повезло «Реалу». Команда Зидана забила быстрый гол и стала удерживать счёт, что чуть не привело к провалу под конец тайма. Очевидно, что «Сельта» после перерыва пойдёт отыгрываться всеми силами. Тем интереснее!
'45+2
Спустя пару минут арбитр отменил гол «Сельты» из-за офсайда.
'45+1
«Сельта» сравняла! Одриосола потерял мяч у края своей штрафной, Аспас сразу прострелил на Мендеса, который расстрелял пустой угол ворот.
'44
Бэйл выскочил на проникающий пас и из-под защитника пробил в дальний угол — Рубен вытащил!
'43
Рубен справился с дальней пушкой Каземиро.
'41
Одриосола упал на газон, пытаясь оббежать соперника. Арбитр проигнорировал этот эпизод.
'38
Пошли обоюдные ошибки из-за усталости. «Реал» играет экономнее, поджидая провал в обороне соперника.
'36
Винисиус наказан за срыв контратаки «Сельты».
'36
Модрич вошёл в штрафную и опасно пробил в дальний угол, Рубен с трудом дотянулся!
'35
Бэйл прошёл справа и подрезал мяч над головой Бензема.
'33
Марсело загубил атаку, навесив с фланга за ворота «Сельты».
'31
Опасно у ворот «Реала»! Фернандес выскочил на прострел, который в последний момент с ноги уругвайца снял Варан!
'28
Одриосола позволил себе жёсткий фол на чужой половине. «Реал» не даёт играть «Сельте», на разрушение нацелена команда Зидана.
'26
Серхио Рамос встретил Мендеса у лицевой и помешал сопернику заработать угловой, будет удар от ворот.
'25
«Реал» почти всеми силами отходит на свою половину поля, обороняя скользкий счёт.
'23
Модрич грубо срубил Дениса Суареса, хозяева требовали от арбитра жёлтую карточку для хорвата, но тот ограничился устным предупреждением.
'21
Фернандес забрался в положение вне игры, зацепившись за мяч на линии штрафной «Реала».
'20
Модрич нарвался на двойную опеку и не вышел из-под прессинга вблизи углового флажка — удар от ворот.
'18
«Сельта» старается атаковать по центру, но из-за ошибок в передачах часто случаются потери.
'15
Аспас тоже наказан за спор.
'15
Рубен получил предупреждение за разговоры с арбитром.
'15
«Сельта» взвинтила темп, заработав угловой. Подача по линии вратарской ни к чему не привела.
'12
ГОЛ! Бэйла накрутил соперника на краю штрафной и выложил мяч во вратарскую на Бензема, Карим забил один из самых лёгких голов в карьере.
'10
Рубен забрал подачу Крооса со штрафного и быстро бросил мяч в атаку.
'9
Мендес срубил Марсело в безобидной ситуации. Арбитр вмешался, но без карточки.
'7
Васкес предупреждён за грубый фол.
'7
Бэйл обострил атаку забросом к вратарской, но Бензема не успел.
'5
Бензема не дали зацепиться за мяч впереди. Пас Марсело тоже не был комфортным для француза.
'3
Серхио Рамос не справился с Васкесом на фланге и зацепил игрока хозяев, будет штрафной.
'2
«Сельта» не даёт мадридцам контролировать мяч. Продолжается борьба за инициативу.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.