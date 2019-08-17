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Трансляция
С конца
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'45+3
Перерыв! Повезло «Реалу». Команда Зидана забила быстрый гол и стала удерживать счёт, что чуть не привело к провалу под конец тайма. Очевидно, что «Сельта» после перерыва пойдёт отыгрываться всеми силами. Тем интереснее!
'45+2
Спустя пару минут арбитр отменил гол «Сельты» из-за офсайда.
'45+1
«Сельта» сравняла! Одриосола потерял мяч у края своей штрафной, Аспас сразу прострелил на Мендеса, который расстрелял пустой угол ворот.
'44
Бэйл выскочил на проникающий пас и из-под защитника пробил в дальний угол — Рубен вытащил!
'43
Рубен справился с дальней пушкой Каземиро.
'41
Одриосола упал на газон, пытаясь оббежать соперника. Арбитр проигнорировал этот эпизод.
'38
Пошли обоюдные ошибки из-за усталости. «Реал» играет экономнее, поджидая провал в обороне соперника.
'36
'36
Модрич вошёл в штрафную и опасно пробил в дальний угол, Рубен с трудом дотянулся!
'35
Бэйл прошёл справа и подрезал мяч над головой Бензема.
'33
Марсело загубил атаку, навесив с фланга за ворота «Сельты».
'31
Опасно у ворот «Реала»! Фернандес выскочил на прострел, который в последний момент с ноги уругвайца снял Варан!
'28
Одриосола позволил себе жёсткий фол на чужой половине. «Реал» не даёт играть «Сельте», на разрушение нацелена команда Зидана.
'26
Серхио Рамос встретил Мендеса у лицевой и помешал сопернику заработать угловой, будет удар от ворот.
'25
«Реал» почти всеми силами отходит на свою половину поля, обороняя скользкий счёт.
'23
Модрич грубо срубил Дениса Суареса, хозяева требовали от арбитра жёлтую карточку для хорвата, но тот ограничился устным предупреждением.
'21
Фернандес забрался в положение вне игры, зацепившись за мяч на линии штрафной «Реала».
'20
Модрич нарвался на двойную опеку и не вышел из-под прессинга вблизи углового флажка — удар от ворот.
'18
«Сельта» старается атаковать по центру, но из-за ошибок в передачах часто случаются потери.
'15
'15
'15
«Сельта» взвинтила темп, заработав угловой. Подача по линии вратарской ни к чему не привела.
'12
'10
Рубен забрал подачу Крооса со штрафного и быстро бросил мяч в атаку.
'9
Мендес срубил Марсело в безобидной ситуации. Арбитр вмешался, но без карточки.
'7
'7
Бэйл обострил атаку забросом к вратарской, но Бензема не успел.
'5
Бензема не дали зацепиться за мяч впереди. Пас Марсело тоже не был комфортным для француза.
'3
Серхио Рамос не справился с Васкесом на фланге и зацепил игрока хозяев, будет штрафной.
'2
«Сельта» не даёт мадридцам контролировать мяч. Продолжается борьба за инициативу.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.