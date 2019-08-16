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Трансляция
С конца
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'54
Унаи Лопес оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'52
Дембеле отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда попытался пробить Рафинья, но Капа в последний момент все же блокировал его удар.
'50
Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах второго тайма. Хозяева вынуждены в основном обороняться.
'48
Момент у «Барселоны»! Дембеле навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, откуда нанес удар головой Ракитич, но отправил мяч над перекладиной ворот!
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока без забитых голов в нашем матче, но при этом шансы отличиться были у обеих сторон. Дважды каркас ворот играл за «Атлетик» и несколько раз «Барселону» здорово выручал Тер Штеген.
'44
Рафинья получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной и здорово исполнил удар, но Унай Симон в красивом прыжке кончиками пальцев перевел мяч в крестовину собственных ворот!
'42
Гризманн получил передачу на правом фланге атаки, попытался прострелить в чужую штрафную, но угодил в ближайшего соперника.
'40
Унаи Лопес приблизился к чужой штрафной по центру и решился на очередной удар по воротам, но мяч полетел в этом моменте мимо цели.
'38
Дембеле получил пас на правом фланге атаки, но исполнил затем невразумительную подачу за боковую линию поля.
'37
'37
'36
Андер Капа подключился к атаке своей команды по правому флангу, прорвался в чужую штрафную и отпасовал низом в центр на Рауля Гарсию, но тот несильным ударом с 11-ти метров отправил мяч в руки Тер Штегену.
'34
Луис Суарес получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'32
Штанга! Унаи Лопес отдал непонятную передачу назад в свою штрафную, где оказался Луис Суарес. Уругваец в касание пробил из центра штрафной, но угодил в ближнюю штангу!
'30
Унаи Лопес продвинулся вперед от центра поля и мощно пробил метров с 30-ти, но отправил мяч прямо по центру и в руки Тер Штегену.
'28
Муньяин отпасовал на правый край чужой штрафной, где в офсайде оказался Де Маркос, что и зафиксировал арбитр.
'26
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'24
Де Йонг перевел мяч от центра поля на левый фланг атаки, но там Жорди Альба ошибся при попытке сбросить мяч на Гризманна, отправив его за боковую линию поля.
'22
Непросто даются «Барселоне» сегодня подходы к чужой штрафной. Грамотно перекрывают все зоны хозяева поля.
'20
Капа исполнил заброс вперед по правому флангу атаки на Де Маркоса, но тот лишь нарушил правила в борьбе против Лангле у чужой штрафной.
'18
Дембеле отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где Гризманн попробовал вернуть мяч пяткой, но вышло в ноги сопернику.
'16
Семеду подключился к атаке своей команды по правому флангу, но надежно сыграл против него в подкате Берчиче и в результате от игрока «Барселоны» мяч вышел за лицевую линию поля.
'14
Еще один момент у «Атлетика»! После длинной передачи из глубины поля на левый край штрафной «Барселоны» Уильямс легко убежал от Пике и низом пробил, но вышло прямо в Тер Штегена.
'12
Унаи Лопес забросил мяч со стандартного положения из глубины поля в чужую штрафную, но там в прыжке первым на мяче был Лангле.
'10
Дембеле отпасовал низом с углового на Аленья, но тот затем при попытке подать в центр угодил в ближайшего соперника.
'9
Альба получил пас на левом фланге атаки и при попытке навесить в чужую штрафную угодил в соперника, а мяч ушел на угловой.
'7
Момент у «Атлетика»! Уильямс приблизился к чужой штрафной по центру и нанес пушечный удар в ближнюю шестерку, но Тер Штеген в красивом прыжке спас свою команду!
'5
Лучше контролируют мяч футболисты «Барселоны» на стартовых минутах матча. Но сейчас Гризманн получил пас на левом фланге атаки, но неудачно мяч обработал и выпустил его за боковую линию поля.
'3
Де Маркос получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, но далеко отпустил от себя мяч и выпустил его за лицевую линию поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.