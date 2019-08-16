'45+1

Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока без забитых голов в нашем матче, но при этом шансы отличиться были у обеих сторон. Дважды каркас ворот играл за «Атлетик» и несколько раз «Барселону» здорово выручал Тер Штеген.