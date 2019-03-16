Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'45+3
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока не удалось реализовать свои моменты обеим командам.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'45
'43
Тони Кроос оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, но затянул с ударом, позволив себя обокрасть.
'41
Марсело исполнил передачу от центра поля на левый фланг атаки на Бэйла и тот прострелил низом в центр, но вышло в спину Бензема.
'39
Бэйл обыгрался в стеночку на левом фланге атаки и прострелил во вратарскую, где никто из партнеров не успел на этот пас.
'37
Кроос навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Серхио Рамос, но отправил мяч рядом со штангой!
'36
Марсело прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес пушечный удар в дальний угол ворот, но Бланко в красивом прыжке среагировал.
'34
Буфаль в падении нанес удар с линии чужой штрафной, но на пути у мяча в этом эпизоде оказался Рафаэль Варан.
'32
Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на чужой половине поля. Гости вынуждены в основном обороняться.
'30
Перекладина! Асенсио навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где красиво слета пробил Бэйл, но угодил в перекладину ворот Бланко.
'28
Браис Мендес решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но попал мячом между ног Варану. Досталось тут французу.
'26
Тони Кроос приблизился к чужой штрафной по центру, решился на удар с выгодной позиции, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'24
Марсело прошел вперед по левому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, где Бензема не успел к мячу.
'22
Марсело придержал за футболку соперника поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'20
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'18
Марсело отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Асенсио, но против того надежно было сыграно в отборе сразу двумя соперниками.
'16
После подачи с правого фланга атаки в центр штрафной «Реала» нанес удар головой Макси Гомес, но выручил свою команду Кейлор Навас!
'14
Одриосола попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но слишком сильно прокинул себе мяч на ход и игровой снаряд был потерян.
'12
Во вне игры забрался Систо на левом фланге атаки у чужой штрафной.
'10
Тони Кроос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'8
Марсело прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр, где толком не получился завершающий удар у Бензема.
'6
Длительное время контролируют мяч футболисты мадридского «Реала» на чужой половине поля, но пока взломать оборону «Сельты» не могут.
'4
'4
'3
Хунка получил передачу на левом фланге атаки, но на ровном месте оступился и, похоже, получил повреждение.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Сельта» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.