Реал Мадрид

Курсы валют$ 64.81 (+0.018) 73.50 (+0.277)
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
0:2
закончен
19:00
АрсеналЕнисей
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:3
закончен
18:15
Реал МадридСельта
0:0
перерыв
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
1:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
закончен
18:00
ЗаряШахтёр Д
0:1
2 тайм
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
3:5
закончен
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
0:1
2 тайм
17:30
ШтутгартХоффенхайм
1:1
2 тайм
17:30
АугсбургГанновер-96
2:1
2 тайм
17:30
ВольфсбургФортуна
4:2
2 тайм
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
1:1
2 тайм
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
1:1
2 тайм
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:2
2 тайм
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
4:2
закончен
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
Биатлон / Чемпионат мира
15:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Норвегия
1:12.00,1
закончен
18:30
Мужская эстафета 4х7,5 км
online
Лыжный спорт / Этап Кубка мира в Фалуне
16:00
Мужской и женский спринт
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
не начался
16:30
Локомотив МКраснодар
не начался
19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
не начался
12:00
СибирьТамбов
не начался
13:00
РоторХимки
не начался
14:00
Нижний НовгородШинник
не начался
16:00
Зенит-2Факел
не начался
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
не начался
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
не начался
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
перенесен
17:15
ФулхэмЛиверпуль
не начался
19:30
ЭвертонЧелси
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
не начался
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
не начался
20:00
БаварияМайнц
не начался
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
не начался
17:00
РеймсНант
не начался
19:00
БордоРенн
не начался
23:00
ПСЖМарсель
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
не начался
18:00
КарпатыМариуполь
не начался
20:30
Олимпик ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Реал Мадрид Сельта

Первый матч Зидана: «Сельта» экзаменует «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 28 тура Примеры «Реал» — «Сельта»

Мадридский «Реал» проводит первый матч после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера. «Сливочные» принимают на своем поле «Сельту» из Виго. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28-й тур  |   16 марта 18:15   |  перерыв
Реал Мадрид
0:0
Сельта
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Бэйл 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
12 (з)    Марсело
19 (з)   Альваро Одриосола
22 (п)    Иско
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
20 (п)   Марко Асенсио
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл 45'
13 (в)    Рубен
20 (з)   Кевин Васкес
4 (з)   Нестор Араухо
17 (з)   Давид Хунка 5'
3 (з)   Давид Костас
23 (п)   Брайс Мендес
19 (п)   Софьян Буфаль
5 (п)   Окай Йокушлу
14 (п)   Станислав Лоботка
11 (н)   Пионе Систо
9 (н)   Максимилиано Гомес
Запасной состав
25 (в)   Тибо Куртуа
23 (з)   Серхио Регилон
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (п)   Федерико Вальверде
21 (п)   Браим Диас
24 (п)   Даниель Себальос
7 (н)    Мариано
1 (в)   Серхио Альварес
12 (з)   Уэсли Худт 5'
21 (п)    Хосабед
16 (п)   Эндрю Юлсагер
8 (п)   Франсиско Пейнадо
18 (п)   Матиас Йенсен
24 (п)   Ряд Будебуз
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+3
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока не удалось реализовать свои моменты обеим командам.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'45
Бэйл получил желтую карточку за откровенную отмашку от Васкеса в чужой штрафной.
'43
Тони Кроос оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, но затянул с ударом, позволив себя обокрасть.
'41
Марсело исполнил передачу от центра поля на левый фланг атаки на Бэйла и тот прострелил низом в центр, но вышло в спину Бензема.
'39
Бэйл обыгрался в стеночку на левом фланге атаки и прострелил во вратарскую, где никто из партнеров не успел на этот пас.
'37
Кроос навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Серхио Рамос, но отправил мяч рядом со штангой!
'36
Марсело прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес пушечный удар в дальний угол ворот, но Бланко в красивом прыжке среагировал.
'34
Буфаль в падении нанес удар с линии чужой штрафной, но на пути у мяча в этом эпизоде оказался Рафаэль Варан.
'32
Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на чужой половине поля. Гости вынуждены в основном обороняться.
'30
Перекладина! Асенсио навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где красиво слета пробил Бэйл, но угодил в перекладину ворот Бланко.
'28
Браис Мендес решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но попал мячом между ног Варану. Досталось тут французу.
'26
Тони Кроос приблизился к чужой штрафной по центру, решился на удар с выгодной позиции, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'24
Марсело прошел вперед по левому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, где Бензема не успел к мячу.
'22
Марсело придержал за футболку соперника поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'20
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'18
Марсело отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Асенсио, но против того надежно было сыграно в отборе сразу двумя соперниками.
'16
После подачи с правого фланга атаки в центр штрафной «Реала» нанес удар головой Макси Гомес, но выручил свою команду Кейлор Навас!
'14
Одриосола попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но слишком сильно прокинул себе мяч на ход и игровой снаряд был потерян.
'12
Во вне игры забрался Систо на левом фланге атаки у чужой штрафной.
'10
Тони Кроос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'8
Марсело прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр, где толком не получился завершающий удар у Бензема.
'6
Длительное время контролируют мяч футболисты мадридского «Реала» на чужой половине поля, но пока взломать оборону «Сельты» не могут.
'4
Вышел на поле Худт.
'4
Замена у гостей. Ушел с поля Хунка.
'3
Хунка получил передачу на левом фланге атаки, но на ровном месте оступился и, похоже, получил повреждение.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Сельта» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.